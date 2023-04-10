Недвижимость

Александр Котов: Одномоментно переселить всех граждан из ветхого жилья не получится

Работу программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Псковской области оценил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас работает федеральная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Трудности прежде всего в том, чтобы это жилье, куда переселять, было в наличии. Тут проводится целый комплекс работ. В данном случае я бы не сказал, что не хватает денег. В данном случае, если бы у нас была возможность развернуть больший объем строительства этого жилья, мы могли бы и в большем объеме переселять», – объяснил Александр Котов.

По мнению спикера регионального парламента, данная программа довольно успешно работает в Псковской области, поскольку ежегодно вводится достаточно большое количество квадратных метров жилья для переселения граждан.

«Эта программа будет продолжена, мы стремимся к тому, чтобы как можно быстрее и больше квадратных метров было построено. Да, хочется сделать быстро и одномоментно, но так не бывает по объективным причинам», – заключил он.