Недвижимость

Получение согласия на сделки с недвижимостью детей могут упростить

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в законы, которые регулируют выдачу согласия органов опеки на сделки с недвижимостью несовершеннолетних. Этот документ можно будет получить в электронном виде после обращения через портал Госуслуг или в МФЦ.

Наличие согласия органов опеки и попечительства на сделки с недвижимостью детей обязательно, сейчас за ним необходимо обращаться очно, сообщают «Известия».

Проект о внесении изменений в законы разработало Минэкономразвития. Документ предполагает, что органы опеки смогут направлять свое предварительное согласие напрямую в банки — по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия, сообщил «Известиям» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Воспользоваться новым механизмом в случае его принятия смогут, в частности, семьи, которые покупали квартиры и дома при помощи материнского капитала, пояснил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин.

Документ вносит поправки в законы «Об опеке и попечительстве» и «Об ипотеке». В Минэкономразвития указывали, что такая мера необходима в рамках дорожной карты по улучшению жилищных условий для не менее пяти млн семей с детьми в год.