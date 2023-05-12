Недвижимость

Средняя площадь квартир по программе «семейная ипотека» составила 55 квадратных метров

ВТБ проанализировал статистику по сделкам, проведенным в рамках «семейной ипотеки» с начала 2023 года. По статистике банка, чаще всего за кредитом по программе обращаются мужчины, их средний возраст достигает 36 лет. При этом средняя площадь приобретаемой недвижимости составляет 55 квадратных метров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

С начала текущего года ВТБ провел в рамках «семейной ипотеки» более 19 тысяч сделок на общую сумму 113,8 млрд рублей, что по объему на 5% превышает результат за аналогичный период 2022 года и почти в 8 раз – 2021 года, когда программой могли воспользоваться только заемщики с двумя и более детьми, рожденными не ранее 1 января 2018 года.

В основном за льготными кредитами обращаются мужчины: в мае на таких клиентов в структуре выдач «семейной ипотеки» ВТБ приходится 54% сделок, что примерно сопоставимо с показателем января. При этом средний возраст, в котором клиенты оформляют «семейную ипотеку», с начала года увеличился на 1 год и достиг 36 лет.

Основным спросом пользуются однокомнатные квартиры, которые заемщики приобретают в качестве стартового жилья для детей в будущем: на такие объекты в структуре выдач ВТБ приходится 39% кредитов. Двухкомнатные квартиры в продажах «семейной ипотеки» занимают 37%, трехкомнатные - 22%. Средняя площадь приобретаемой недвижимости, по статистике банка, с начала года колеблется в пределах 55 квадратных метров.

«Улучшение демографической ситуации – сегодня один из абсолютных приоритетов государства. "Семейная ипотека" в этом случае помогает улучшить качество жизни семьи, обеспечивая россиян новым комфортным жильем с приемлемой финансовой нагрузкой. Существенно расширить круг потенциальных заемщиков позволило распространение программы на клиентов с двумя несовершеннолетними детьми, вне зависимости от даты их рождения. На этом фоне мы зафиксировали резкий рост спроса на «семейную ипотеку», интерес к которой впервые обогнал общую программу поддержки, доступную всем категориям клиентов и ранее выступавшую драйвером рынка новостроек», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнёрских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в текущих условиях в качестве дополнительной меры поддержки семей, воспитывающих будущее поколение, может стать снижение ставки по ипотеке в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры. Такой подход позволит заемщикам покупать недвижимость большей площади без излишней финансовой нагрузки и сосредоточиться на расширении семьи. Со своей стороны ВТБ, для которого стратегически важно оказывать адресную помощь клиентам, уже реализует программу, которая предоставляет дополнительный дисконт к ставке при покупке квартиры площадью от 85 квадратных метров. Скидка в размере 0,2 п.п распространяется на готовое и строящееся жилье и может быть суммирована с другими дисконтами банка.