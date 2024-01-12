Недвижимость

Госдума приняла закон о предоставлении малоимущим из аварийных домов съемного жилья

Малоимущим семьям, чье единственное жилье признано аварийным, будет предоставлено другое по договору соцнайма вне очереди. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 25 января. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Законопроект сегодня приняли в третьем чтении. Он позволит устранить несправедливость в отношении собственников жилья, признанного аварийным», - написал Александр Козловский.

Как уточняется на сайде ГД, законодательную инициативу разработали во исполнение постановления Конституционного суда.