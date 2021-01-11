Политика

Политические итоги-2020. Часть 2

Псковская Лента Новостей завершает подведение политических итогов года. В первой публикации мы объявили победителей и проигравших по целому ряду номинаций, отметив, что в «коронавирусном» 2020-м с его принципиально новыми вызовами всем было сложно. Представители псковского политического класса как могли справлялись и учились работать в изменившихся условиях. Одни сумели перестроиться и сохранили позиции, другие — затормозили, потеряли темп и очки. Сегодня мы представляем вашему вниманию вторую часть списка. Напомним, что «раздавать всем сестрам по серьгам» — многолетняя традиция ПЛН.

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Заявка года - Андрей Турчак о планах на выборы-2021

В октябре 2020 года секретарь Генсовета «Единой России», представитель Псковской области в Совете Федерации Андрей Турчак публично объявил о своих планах относительно выборов 2021 года. В интервью ПЛН экс-губернатор сообщил, что намерен баллотироваться в депутаты областного Собрания. Очевидно, что он, получив мандат и поддержку коллег, в дальнейшем собирается пролонгировать свое пребывание в сенате.

Участие в избирательной кампании федерального политика «высшего эшелона» (кстати, в декабрьском рейтинге 100 ведущих политиков России Турчак уже 36-й), означает: к выборам в Псковской области будет приковано пристальное внимание Центра. Как неоднократно отмечали обозреватели ПЛН, кампания будет проходить по совершенно иному сценарию - более масштабно, степень согласования любых политических действий резко возрастет, и крайне важен будет вопрос правовой безупречности и легитимности. Иначе говоря, всё должно будет пройти без сучка и задоринки.

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«Потеря темпа» – Лев Шлосберг

Еще год назад, в 2019-м лидер Псковского «Яблока», образно говоря, был везде – начиная муниципалитетами, где кандидаты от партии побеждали на выборах глав, и заканчивая Москвой – там Лев Шлосберг боролся за пост председателя партии – хоть и уступил, но бился за победу. Многим казалось, что и в 2020-м главный псковский яблочник постарается не сбавлять набранные обороты. Однако вышло иначе. Партия пропустила все выборы глав (Себежский, Печорский и Великолукский районы), довольствовалась очень скромными результатами по итогам большой муниципальной кампании в сентябре, к тому же бессменный руководитель псковского «Яблока» фактически устранился от публичной партийной дискуссии, которую вели в столице Григорий Явлинский и его соратники.

Одна из причин потери темпа – коронавирус. В первой половине года работа псковского была фактически парализована. «Весной мы на два месяца реально остановили работу нашей машины, - рассказал Лев Шлосберг в эфире «Эхо Москвы» в Пскове и признался. - Нам это дорого стоило. Я могу признаться, нам это дорого стоило: это стоило мандатов». По словам яблочника, если бы он понимал, что будет происходить летом, то весной готовился бы к выборам по-другому и не стал бы останавливать работу.

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«Под ковром» года – Александр Братчиков и Елена Полонская

Весь год в «семье» псковских муниципальных начальников было ой как непросто. Хоть и заявляли сити-менеджер Александр Братчиков с главой города Еленой Полонской о том, что у них «любовь-морковь» и общее одеяло никто на себя не перетягивает, однако ж наблюдатели отмечали и противоречия, и определенное напряжение во взаимоотношениях, которые проявлялись не на людях, а в непубличной сфере. Это как в бородатом анекдоте: плохого про соседей сказать не могу – не шумели, дрались всегда молча.

Ничего удивительного в этом нет: сама двуглавая модель управления городом предполагает напряженность и противостояние.

Случаются, конечно, и исключения - как, например, во времена тандема Иван Цецерский – Игорь Калашников, тогда главы поделили зоны ответственности и не пересекались. Но это не про наш случай. Глава города лезет во все, сити-менеджер достаточно самостоятелен и как управленец не жаждет отдавать честь градоначальнице. Посмотрим, что там будет происходить в муниципальной «семье» дальше.

Вакансия года – пост «политического» вице-губернатора

Весь 2020 год администрация Псковской области прожила без заместителя губернатора, курирующего политико-медийный блок. Напомним, кресло освободилось после отставки Николая Цветкова в конце 2019-го - и все 12 месяцев пустовало.

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Не то, чтобы так было кем-то задумано… В начале года губернатор Михаил Ведерников, отвечая на вопрос Псковской Ленты Новостей, заявлял, что совсем скоро, еще до голосования по поправкам в Конституцию, политический зам у него появится.

Было аж три кандидатуры. Но то ли Москва ни одну из них не согласовала по каким-то причинам, то ли еще что – только политического вице-губернатора нет до сих пор. Когда появится – неизвестно. Впрочем, некоторые, наблюдая за работой администрации без политического зама губернатора, приходят к заключению: в принципе можно и так, как сейчас – уж точно не хуже, чем было при прежнем вицике.

Говорун года – советник губернатора по СМИ Антон Сергеев

Победа в номинации для самых словоохотливых персон на псковской политической сцене достается советнику губернатора по СМИ Антону Сергееву. Напомним, в Псков он был приглашен немногим более года назад. За этот короткий срок, не обладая высоким статусом, Сергеев сумел взять в свои руки бразды правления в госмедиахолдинге. И составить о себе представление, как о чиновнике, который в любой момент готов появиться в СМИ, громко расхохотаться и начать нести в массы безапелляционные суждения о собственных успехах на ниве властного пиара и вдувания жизни в подконтрольные власти СМИ. Причем, всё тут в полном соответствии с принципом героини фильма «Москва слезам не верит»: Если о чем спросят, то ляпай - но ляпай уверенно, это у них называется точкой зрения и эксцентричностью.

Приговор года - 5 лет бывшему вице-губернатору Александру Кузнецову

В 2020-м в суде был вынесен приговор бывшему вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Наказание – пять лет исправительной колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что Кузнецов в 2012-2013 годах, являясь заместителем губернатора и используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от исполнительного директора строительной организации в виде скидки в сумме 1,35 млн рублей на жилой дом, приобретенный ранее его супругой. Взамен на полученную скидку на приобретение дома Кузнецов оказал содействие указанной организации в выигрыше аукциона на заключение государственного контракта в размере более 40 млн рублей. Между тем многие наблюдатели с самого начала «Дела Кузнецова» отмечали, что оно вызывает многочисленные вопросы – начиная с «несерьезности» сумм (для госуправленца, сидевшего на миллиардных финансовых потоках) и заканчивая вынесенным приговором – Кузнецов получил «ниже нижнего».

«Иноагенты» года – Денис Камалягин и Людмила Савицкая

На исходе 2020-го в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Минюстом впервые были включены физические лица. И надо же такому случиться: из пяти свежеиспеченных «иноагентов» сразу двое – псковичи. Это главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин и сотрудник «Радио "Свобода"» и «МБХ-Медиа» Людмила Савицкая. Реакция на известие об иностранных агентах в социальных сетях и телеграм-каналах была противоположной. В то время как сотрудники псковских госСМИ откровенно злорадствовали неприятностям коллег, либеральная публика наоборот пришла в экстаз и расценила решение Минюста как своеобразный новогодний подарок.

Как рассказал в СМИ включенный в список Денис Камялягин, «наша аудитория, наоборот, воспринимает это, как какую-то награду. Мне в Facebook столько поздравлений с поддержкой поступило за два дня. Человек сто точно написали».

Утраты года – Виктор Степанов, Алексей Мешков, Иван Лысковец

В декабре 2020-го на 62-м году жизни от последствий коронавируса скончался глава Порховского района, экс-депутат областного Собрания Виктор Степанов. Это огромная невосполнимая утрата для всего региона и особенно для тех, кто лично знал Виктора Николаевича. Это был прекрасный человек и сильный муниципальный руководитель, всегда готовый прийти на помощь землякам. Он запомнится как оптимист, остроумный рассказчик и яркий человек, при всей своей конкретности всегда смотрел на жизнь с юмором.

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31 декабря в возрасте 94 лет скончался Алексей Мешков – экс-депутат Псковского областного Собрания, бывший директор Псковской ГРЭС, почетный гражданин Дедовичского района Псковской области.

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Резонанс года – «Дело Светланы Прокопьевой»

В июле 2020 года второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал журналистку Светлану Прокопьеву на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Напомним, в ноябре 2018-го в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где Светлана Прокопьева анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. Текстовая версия была опубликована на ПЛН. После вынесения приговора многие выдохнули с облегчением: штраф – не тюрьма, а гособвинитель просила для Прокопьевой 6 лет колонии общего режима и запрета на занятие журналистской деятельностью сроком на 4 года.

В защиту Прокопьевой выступили международные правозащитные и журналистские организации, российские политики и гражданские активисты. Само «Дело Прокопьевой» стало одним из самых резонансных в первой половине этого года. Благодаря ему публицист получила известность далеко за пределами региона и за границей.

Проверка года - Счетная палата и госдолг Псковской области

В ноябре Счетная палата России опубликовала заключение по итогам проверки нашего региона за 2017-2019 год. Аудиторы пришли к выводу, что Псковская область не справляется с управлением государственным долгом. Он вырос за последние годы на 15% и составил порядка 17 млрд рублей. Расходы на его обслуживание остались прежними – около 1 млрд рублей. По мнению контрольного ведомства, одна из причин наращивания госдолга – низкое качество бюджетного планирования. Предоставленные из федерального бюджета кредиты не способствовали сокращению госдолга, так как после погашения задолженности за счет бюджетных кредитов вновь привлекались банковские кредиты.

Проверка также показала, что Псковская область не соблюдала положения Бюджетного кодекса. Понятно, что причин такого положения дел на самом деле множество - начиная методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, которую применяет Минфин, и заканчивая особенностями нашего региона. Об этом можно долго рассуждать, однако факт остается фактом: Счетная палата сделала крайне неприятное для региональных властей заключение.

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Скандал года – снятие и восстановление кандидата от ЛДПР на выборах в Себеже

Громким скандалом, прозвучавшим даже на федеральном уровне, обернулись прошедшие в сентябре выборы главы Себежского района. Кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина сняли с дистанции по жалобе его соперника Игоря Романова (Партия роста). Однако после того, как в дело вмешался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сделавший резкие публичные заявления и проведший аналогии с Хабаровском и «делом Фургала», Харлашин по суду был восстановлен на выборах. Но произошло это уже в ходе трехдневного голосования, когда многие себежане уже сделали свой выбор. Аннулировать голоса тех, кто уже проголосовали, не стали. В результате победил действующий глава, единоросс Леонид Курсенков. Ну а «соколы Жириновского» продолжают судебную тяжбу и рассчитывают на отмену результатов выборов.

Хайп года – страсти по стульям в Детскую музыкальную школу Пскова

На победу в номинации «Хайп-2020» могли бы претендовать и общественники, привлекавшие внимание к ситуации с инфекционным отделением Невельской больницы и нецензурному высказыванию главврача, депутата областного Собрания Валерия Василевского, и псковские коммунисты, обеспечивавшие победу в интернет-голосовании за варианты названия сквера на Четырех углах. Однако пальму первенства отдаем псковской несистемной оппозиции, сотворившей хайп на приобретении дорогих стульев в Детскую музыкальную школу. Другое дело, что, как это нередко бывает, гора родила мышь.

Фото года – Откровенная фотосессия островского депутата

В ноябре 2020 года в Сети активно обсуждали откровенную фотосессию депутата городского поселения «Остров» Олеси Гороховой. Фотографии в соцсети «Инстаграм» визажист Екатерина Яковлева выложила еще осенью 2018 года, но в широкое интернет-пространство они попали только в 2020-м, в связи с тем, что, получив депутатский мандат в сентябре текущего года, Олеся Горохова стала публичным лицом. Судя по комментариям, большинство не испытывали по поводу снимков никакого негатива. Одни пишут: «Хорошая фигура, почему бы и нет, не голая же». Другие отмечают, что обсуждать надо не фотографии человека, а его реальные дела на посту. Третьи хвалят депутата за то, что она следит за собой: «сразу видно, есть и деньги, и время, значит, работой не сильно загружена». Ну а кто там из депутатов сильно-то перегружен, спрашивается?

Лузер года – экс-руководитель ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко

Приглашенная в Псков из-за пределов региона Наталья Юшко в декабре 2020-го покинула пост руководителя особой экономической зоны «Моглино». В статусе и. о. гендиректора она проработала около полугода и снискать лавров не успела. Пришлась не ко двору, прилетало ей со всех сторон - и, честно говоря, госпожу Юшко нам даже немного жалко. Журналистам она запомнится разве что своей закрытостью, склонностью к пафосным заявлениям и резонансным конфликтом с группой подчиненных. Временем прорыва этот период в истории «Моглино» не стал. Между тем следует напомнить, что для региональной власти моглинский проект имеет особое, можно сказать — стратегическое, значение. Созданная в соответствии с постановлением правительства еще в 2012 году, экономическая зона должна была стать не просто «точкой роста» и «локомотивом, который потянет за собой Псковскую область», но и эдаким плакатом — ярким и привлекательным. Однако уже давно «что-то пошло не так», и продолжающаяся менеджерская чехарда — яркое тому подтверждение. За пару последних лет в «Моглино» успели «порулить» аж пятеро управленцев.

Недоразумение года – новые партии

В номинации «Недоразумение года» отмечаем невнятный старт региональных отделений новых партий, созданных под парламентские выборы. Псковские сторонники писателя Захара Прилепина, основавшего партию «За правду», запомнятся разве тем, что во главе организации оказался председатель клуба настольных игр «Веселый игрек» Александр Солопов и ему очень не нравятся либералы - особенно Лев Шлосберг.

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Ну а «Новые люди» (так называется партия создателя компании «Фаберлик» Алексея Нечаева) в Пскове начали с того, что в соцсетях предложили псковичам продолжить фразу «Хорошо, что в Пскове есть...» Глядя на этот, один из первых шагов партийцев невольно задаешься вопросами: вы это серьезно? К чему всё это? И для того, чтобы этим заниматься, вам надо было создавать партию?

Донос года – заявления депутата Васильева и коммунистов на журналистов

В этой, мягко говоря, не самой почетной номинации вне конкуренции - заявления депутатов, недовольных высказываниями журналистов. Депутат Госдумы Александр Васильев накатал заяву на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева по факту публикации на портале ПЛН статьи «Популисты и иждивенцы у власти».

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В связи с этим автора и ведущего программы «Резонер» на «Эхо Москвы» в Пскове и блогера ПЛН Константина Калиниченко вызвали в Центр по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») для дачи объяснений.

Пример оказался заразителен. Псковские коммунисты вскоре направили в областную прокуратуру заявление с просьбой привлечь к административной ответственности автора и ведущего программы «Культурная контрреволюция» на «Эхо Москвы» в Пскове и блогера ПЛН Юрия Стрекаловского. Поводом стали «негативные высказывание о деятельности членов партии» в колонке Юрия Стрекаловского под заголовком «О памяти и глупости». Коммунисты увидели в колонке автора «действие, направленное на возбуждение ненависти к коммунистам, как к определенной группе населения страны, осуществленное публично с использованием средств массовой информации в оскорбительной и уничижительной форме». Ну что тут скажешь? Чем дальше девяностые – тем ближе тридцатые.

Вечный кандидат года - Игорь Романов на выборах в муниципалитетах

- Ваше политическое кредо?

- Всегда!

Словами персонажа из ильфо-петровского романа мог бы отвечать руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов, пару лет назад участвовавший в губернаторских выборах.

Видимо, понравилось - и Романов старается участвовать едва ли не во всех избирательных кампаниях. Вот и в 2020-м где б ни проходили выборы – он ехал туда. Печоры, Себеж, Великолукский район, другие муниципалитеты… В то время как наблюдатели находили подтверждение версии, согласно которой «ростовик» – это спойлер и, торпедируя соперников, он действует в интересах кандидата от партии власти, он сам убеждал: работаю на будущее, популяризирую партию, предлагаю конкретную программу. Пока на избирателей особого впечатления не произвел – побед не одержал.

Политический фрик года – депутат Всеволод Козловский

В номинации «Политический фрик года» (для тех, кто отличаются экстравагантным поведением, эпатируют публику и, чтобы получить «свои 15 минут славы», готовы предстать даже в образе клоунов) – наконец-то произошла ротация. Бессменного лидера последних лет – блогера-оппозиционера-бипатрида Алексея Малова сменил депутат областного Собрания из Великих Лук, экс-активист ОНФ Всеволод Козловский. Записавшись в оппозицию, он в соцсетях объявил забавную «вендетту» первым лицам Великих Лук, попутно попытался отправить в отставку главу облздрава Марину Гаращенко – и аргументы привел еще те: типа, часы на руке чиновницы, по мнению депутата, очень дорогие.

В общем, без смеха на активность Всеволода Козловского в Сети не взглянешь.

Что до депутатской деятельности, то тут запомнилась реплика народного избранника перед голосованием в поддержку поправок в Конституцию, из-за которой он выглядел как тот мальчик из комедии «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», который постоянно вопрошал «А чё вы здесь делаете, а?» Когда обсуждение вопроса о поддержке поправок в Конституцию подошло к концу — уже было подробно рассказано о сути изменений, затем высказались представители партийных фракций и глава профильного комитета — вот после всего этого Всеволод Козловский взял слово и поинтересовался: мол, а что, документ, который мы получили в папке, это и есть те самые поправки в основной закон, которые уже приняты Госдумой и Советом Федерации? Получив от коллег утвердительный ответ, экс-активист Общероссийского народного фронта замолчал, успокоился и больше уже ни о чем никого не спрашивал.

Псковская Лента Новостей поздравляет читателей с наступившим Новым годом. Желаем вам успехов, здоровья и исполнения планов в 2021-м. Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за развитием событий и держать вас в курсе происходящего. А итоги года по традиции подведем в декабре.