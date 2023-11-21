Политика

Нынешний созыв Молодежного парламента за два года работы предложил порядка девяти инициатив

Нынешний созыв Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов за два года работы предложил порядка девяти инициатив. Об этом сообщила председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Екатерина Росоловская в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За наш созыв мы предложили порядка девяти инициатив. Некоторые из них рассмотрят с председателями комитетов областного Собрания. И в случае положительных решений они будут вынесены на итоговую сессию. Всегда есть, к чему стремиться. Следующий созыв обещает начаться с образовательного блока, с большого, в том числе и в законотворческом поле. И надеемся, что следующий созыв еще с большим рвением начнет предлагать инициативы», - рассказала она.

Одну из инициатив Молодежного парламента удалось представить на комитете по культуре и туризму Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

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Напомним, ранее депутаты одобрили новый принцип формирования Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании. 13 мест из 26 мест в Молодежном парламенте распределят партии в соответствии с численным представительством в областном Собрании, вторую половину коллегиального органа сформируют депутаты-одномандатники. Они наделят молодых людей статусом своих помощников. Состав Молодежного парламента сформируют по новому принципу на двухлетний срок полномочий до 1 января 2024 года.