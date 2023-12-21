Борис Елкин: Избирательный округ №5 потерял отличного депутата 

Избирательный округ №5 в Пскове потерял отличного депутата, заявил глава города Борис Елкин, комментируя переход экс-депутата Псковской городской Думы Натальи Мельниковой на работу в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом с очередной 18-й сессии гордумы передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Высказаться по вопросу о прекращении полномочий Натальи Мельниковой решил и председатель городской Думы Александр Гончаренко.
Наталья Мельникова в ответ поблагодарила коллег и отметила, что остается с ними на связи и будет оказывать посильную помощь, находясь на посту депутата областного Собрания.
«Это незаменимый опыт работы, я благодарна, что это случилось в моей жизни», - сказала Наталья Мельникова.