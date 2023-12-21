Политика

Борис Елкин: Избирательный округ №5 потерял отличного депутата

Избирательный округ №5 в Пскове потерял отличного депутата, заявил глава города Борис Елкин, комментируя переход экс-депутата Псковской городской Думы Натальи Мельниковой на работу в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом с очередной 18-й сессии гордумы передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Приходится отпускать, хоть она обещала не уходить. 5-й округ потерял отличного депутата, - сказал Борис Елкин. - Надеюсь, интересы города в областном Собрании вы будете также рьяно отстаивать, как вы это делали в городской Думе».

Высказаться по вопросу о прекращении полномочий Натальи Мельниковой решил и председатель городской Думы Александр Гончаренко.

«Наталья Геннадьевна в наш представительный орган пришла уже с большим опытом депутатской работы, политическим, жизненным опытом. Для нас это ощутимая потеря. Человек знает, что делать, умеет работать. Думаю, замена достойная у нас найдется, но как партийного товарища нам ее будет не хватать», - сказал Александр Гончаренко.

Наталья Мельникова в ответ поблагодарила коллег и отметила, что остается с ними на связи и будет оказывать посильную помощь, находясь на посту депутата областного Собрания.

«Это незаменимый опыт работы, я благодарна, что это случилось в моей жизни», - сказала Наталья Мельникова.