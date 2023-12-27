Политика

Политические итоги-2023

По многолетней традиции Псковская Лента Новостей в конце декабря подводит политические итоги года.

Прежде чем назвать победителей и проигравших по номинациям, напомним, что весь 2023-й ПЛН внимательно следила за развитием событий и помогала читателям разобраться в сути происходящего. Вместе с вами мы прожили этот тяжелый год в условиях «новой политической реальности» и продолжения СВО, существования прежних вызовов и появления новых угроз. Как бы сложно ни было, корреспонденты и обозреватели ПЛН день за днем информировали читателей обо всем важном и интересном, высказывали свое мнение, анализировали социально значимые процессы и явления нашей жизни. В год губернаторских выборов мы реализовали большой информационно-аналитический проект, посвященный этому событию. Вместе с коллегами - сотрудниками радио «ПЛН FM» в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей провели сотни интервью, круглых столов, дебатов с участием региональных политиков, общественных деятелей, государственных и муниципальных служащих. Совместно с экспертным сообществом на основе большого исследования журналисты выдали на-гора новый рейтинг 100 самых влиятельных псковичей. Еженедельно подводил итоги штатный комментатор ПЛН Господин Рейтингомер. Таким образом день за днем мы рисовали для вас «полную картину жизни», а сегодня подводим итоги.

Шок года - атака дронов

2023 год стал первым после Великой Отечественной войны, когда на Псков прилетали недруги. На исходе лета город подвергся атаке беспилотников. Для ее отражения была задействована система ПВО. Слава богу, обошлось жертв.

По тревоге были подняты силовики, на улицах города появились блок-посты. Воздушная гавань была на время закрыта. Атаки дронов в Пскове и других городах в те дни назвали самым масштабным налетом БПЛА за всё время СВО. Тема вызвала огромный резонанс в соцсетях и разговорах людей; шокированные первой за многие десятилетия атакой на Псков горожане еще долго обсуждали произошедшее, строили различные версии и с тревогой прислушивались к любым громким звукам.

Дружина года - отряды территориальной самообороны

Новая реальность побудила власти Псковской области создать отряды содействия обороне и безопасности. Они получили название «Дружина». В отряды набирают местных жителей по всей области. В задачи этого формирования входят обеспечение безопасности местных жителей, противодиверсионная деятельность, помощь органам охраны порядка и государственной безопасности. Отметим, что создание отрядов территориальной самообороны было поддержано большинством общественно-политических сил, при этом несистемная оппозиция ерничала и высказывала скепсис.

Выборы года - губернаторская кампания

В сентябре 2023 года в Псковской области прошли главные региональные выборы - губернаторские. Еще по весне получив поддержку президента Владимира Путина и «Единой России», действующий глава региона Михаил Ведерников уверенно и спокойно провел кампанию и по итогам трехдневного голосования получил голоса 86 процентов избирателей. Никогда прежде победитель губернаторских выборов в Псковской области не получал столь высокий процент.

Электоральный рекорд стал возможен не только благодаря работе команды Ведерникова, но и в силу слабости оппозиции - одни (как, например, «Справедливая Россия - За правду» и «Яблоко») вовсе не заявились на выборы, другие (прежде всего КПРФ) провели блеклую и неэффективную кампанию.

Реформа года - преобразование районов в муниципальные округа

В 2023 году в области стартовала муниципальная реформа. Ее участниками на первом этапе стали восемь районов, превратившиеся в муниципальные округа. Таким образом, там упразднено двухуровневое самоуправление, а глав муниципальных образований теперь не выбирают, а назначают местные депутаты по итогам конкурса. Главный смысл реформы в том, что региональная власть завершает выстраивание вертикали власти, в которую теперь уже включается и МСУ. Благодаря изменениям власть, помимо прочего, получила возможность избавиться от оппозиционных глав, что и произошло в Новоржевском районе.

Уход года - митрополит Тихон уехал в Крым

В октябре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) решением синода РПЦ был назначен главой Крымской митрополии. Таким образом завершилась более чем пятилетняя история его служения в Псковской области. Но связей с регионом он не теряет, пообещал, что начатые проекты будут завершены.

Митрополит продолжает приезжать, в ходе последнего визита он получил нагрудный знак «Почетный гражданин Псковской области» (решение о присвоении звания приняли региональные власти).

Завершение начатых при предшественнике проектов - это теперь дело нового главы Псковской митрополии, им назначен митрополит Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород), он же вместо Тихона стал игуменом Псково-Печерского монастыря. Вне всяких сомнений, ему будет непросто. Нового псковского владыку неминуемо будут сравнивать с предшественником, образно говоря, мерить его действия прежней линейкой, а раз так - надо соответствовать. Однако делать это будет очень сложно, учитывая статус митрополита Тихона, степень его влиятельности и масштаб личности.

Критика года - Михаил Ведерников о работе руководства Великих Лук

За последние годы стало общим местом говорить об особом статусе Великих Лук, первым лицам которых - главе города Николаю Козловскому и членам его команды - даже в условиях существования вертикали власти удается сохранять относительную самостоятельность и вести диалог с областным руководством как партнерам, а не как подчиненным. С учетом характера взаимоотношений было сложно представить, чтобы из Пскова великолучанам устроили выволочку. Подобного не было лет десять, если не больше. В 2023 году это произошло. В мае губернатор Михаил Ведерников подверг работу руководства Великих Лук жесткой критике. Поводом послужили многочисленные обращения горожан, которые жаловались «на пылевые бури, на грязные улицы и дворы, на состояние дорог, слабое благоустройство и медленную реакцию администрации». «Люди на взводе», - рассказал Михаил Ведерников и отметил, что более половины жалоб от жителей региона поступает из Великих Лук. А раз так - надо исправляться. Иначе «останется только привлекать надзорные органы и исправлять ситуацию при содействии прокуратуры», обрисовал возможную перспективу губернатор. И предупредил: «Понятно, что мало в таком случае никому не покажется».

Десант года - чиновники из Пскова в Великих Луках

Для исправления ситуации и перенастройки работы администрации Великих Лук в южную столицу была отправлена группа сотрудников правительства Псковской области. Понятно, что местные руководители радости от приезда не испытали, но - деваться некуда - помощь приняли и сделали соответствующие заявления. Вместо поначалу запланированных двух недель специалисты из правительства работали значительно дольше. В итоге цели были достигнуты - по крайней мере, об этом объявил губернатор Михаил Ведерников.

Результаты работы коллег он подвел в эксклюзивном комментарии ПЛН, а затем лично отправился на берега Ловати, где в компании главы администрации Великих Лук Андрея Беляева осмотрел улицы и дворы, похвалил сити-менеджера и пообещал выделение финансовых средств на развитие города.

С учетом этого выглядело закономерным, что Андрей Беляев, о перспективах которого говорили разное, в итоге победил по итогам конкурса на замещение должности сити-менеджера и пролонгировал полномочия на ближайшие годы.

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Назначения года - ГФИ, прокурор, вице-губернаторы

2023 год ознаменовался продолжением ротации в руководстве органов государственной власти и силовых структур. В частности, закончился период, когда после отъезда из региона прежнего главного федерального инспектора это кресло оставалось пустым. Его занял Александр Хлопков, ранее работавший федеральным инспектором по Псковской области. Кадровые изменения произошли и в прокуратуре. Вместо уехавшего во Владимир Ивана Грибова «око государево» в регионе возглавил Андрей Мошков, прибывший на службу из Хакасии. Два новых заместителя появились в 2023 году у губернатора - в начале года место покинувшего область Василия Осипова занял Игорь Шатурный (отвечает за строительство и ЖКХ, ранее занимался аналогичными вопросами в правительстве Томской области). Во второй половине года, после возобновления работы представительства Псковской области в Москве, был назначен первый заместитель губернатора - куратор данного представительства. Им стал Денис Салий, до этого представлявший в столице Калининградскую область. Отметим также ротацию, произошедшую в рядах сенаторов. Вместо Елены Бибиковой, представлявшей Псковскую область в Совете Федерации с 2014 года, сенатором был назначен экс-комдив 76-й дивизии Алексей Наумец.

Отставка года - Олег Басников

Отставок в этом году было немало, и, как говорится, на любые вкусы - от муниципальных глав (Сергей Тарасик, Нина Степанова и другие) до некогда ходившей в любимицах регионального руководства Натальи Плявинской, покинувшей пост руководителя Фонда инвестиционного развития Псковской области, от Дарьи Цилиной из «Почты России» до «долгожителя» Дома Советов Сергея Шерстобитова. Из всего этого многообразия расставаний с кадрами особо выделим неожиданный уход Олега Басникова с поста директора компании «Газпром межрегионгаз Псков». И дело тут не в пикантных обстоятельствах, предшествовавших принятию этого решения, о чем судачили в тусовке. Дело в ином. Работа руководства предприятия регулярно подвергалась критике со стороны властей, в том числе на сессиях областного Собрания, когда депутаты в ходе парламентских часов обсуждали проблемы социальной догазификации (а это сейчас важнейшее направление, работа ведется по поручению президента). В ответ слышали обещания, а потом мало что менялось к лучшему. Очевидно, что бесконечно долго так продолжаться не могло.

Лузер года - экс-советник губернатора по СМИ Антон Сергеев

В номинации для неудачников которые в минувшем году всё проиграли и потеряли, отмечаем экс-советника губернатора по СМИ Антона Сергеева. Еще в начале года чиновник - куратор медиаблока важно надувал щеки и строил далекоидущие планы, но уже в апреле был отправлен в отнюдь не почетную отставку и покинул регион, в который приехал несколько лет назад. Видимо, интригантство и завышенное самомнение, о которых так часто писал наш Господин Рейтингомер, стали очевидны всем, в том числе начальству г-на Сергеева. Весьма показательно, что об уходе сотника никто публично не пожалел, а его подопечные из госмедиахолдинга, до этого заискивавшие и заглядывавшие ему в рот, демонстративно и дружно проигнорировали прощальный плаксивый пост вчерашнего шефа.

Недоразумение года - Степан Парфенов

Приехавший на смену Сергееву «рулить» медиахозяйством журналист Степан Парфенов проработал около полугода и уже в декабре покинул пост врио начальника областного управления информационной политики. С самого начала мы фиксировали, что он не справляется по всем статьям. Господин Парфенов был постоянным героем отрицательной колонки в нашем рейтинге, и это мы его еще жалели, понимая всю несерьезность и даже комичность случайного персонажа. Его история - тот случай, когда человек не пришелся ко двору абсолютно всем, и ничем себя не проявил. Всего полгода в должности, а нелепость на нелепости, ошибка на ошибке. И вроде был безвреден, но абсолютно бесполезен.

«Наполеон» года - Александр Машкарин

Пропагандист из госмедиахолдинга позволял себе в соцсетях великодержавные и верноподданнические заявления - в духе, хотелось бы напомнить европейским и не только государствам (!) полный титул российских императоров-самодержцев, где в длиннющем списке каких только территорий нет - от Киева до Литвы с Грузией «и прочая, и прочая, и прочая». Мы-то думали, что имеем дело с отрабатывающим пайку мелким чиновником от журналистики, а тут - прямо маленький наполеончик. С учетом того, что раньше Саша проповедовал совсем другое, и в анамнезе у него иное мнение, это не более чем очередная попытка напомнить о себе начальникам и заслужить их одобрение. Конъюнктурщик с вполне определенным бэкграундом никак не может понять, что о нем давно всем хорошо известно, и мнение сформулировано.

Визит года - возвращение в Россию Аллы Пугачевой

Визитов персон из категории ВИП в 2023-м было множество. Это и визиты первых лиц государства (председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер Денис Матуров), министров, депутатов Госдумы, которые помимо прочего выглядели подтверждением поддержки федеральным центром действующего губернатора перед выборами. Это и приезды медийных персон - таких как Ксения Собчак, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, Сергей Семак, телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Киселев. Был еще загадочный непубличный визит Владимира Познера, неоднократно анонсированная, но так и не состоявшаяся поездка по региону нового председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и другие вояжи. Выбрать из этого ряда одну-единственную персону сложно, мы решили отметить визит, вызвавший, пожалуй, самый большой резонанс и невероятное количество сообщений в СМИ, телеграм-каналах, социальных сетях. Речь о возвращении в Россию «примадонны» и жены иноагента Аллы Пугачевой. В Россию певица вернулась через погранпереход в Псковской области, проехала на поезде Псков - Москва, а затем, по сообщениям СМИ, тем же маршрутом снова покинула Родину, видимо, закончив так и оставшиеся загадочными дела.

Позор года - липовый диплом коммуниста Баева

Известная швондеровская фраза «Это просто позор какой-то» весьма точно описывает процесс хождения псковских коммунистов на губернаторские выборы. Косячили они сверх всякой меры, начиная уже с комичных метаний, идти или не идти на выборы, и нелепых «праймериз». Апофеозом, вернее - апофигеем, этого марлезонского балета стало выдвижение несогласованного в ЦК КПРФ Александра Баева и последующее снятие его кандидатуры после того, как выяснилось: предоставил в избирательную комиссию фальшивый диплом, вследствие этого КПРФ спешно заменила кандидата на первого секретаря обкома Петра Алексеенко, который к выборам не готовился и в роли кандидата себя не видел, о чем заявлял публично.

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Перфоманс года - Петр Алексеенко с упаковкой «Доширака» на трибуне областного Собрания

Если и заслужили псковские коммунисты упоминания в положительном свете, то за неожиданный шаг того же персека обкома Алексеенко. По такому случаю мы даже готовы учредить символическую премию имени Никиты Хрущева и вручать приз в виде ботинка - копии того, которым советский лидер стучал по столу в зале заседаний ООН - и это стало одним из самых известных эпизодов его биографии. Петр Алексеенко, возможно, тоже войдет в историю регионального парламентаризма благодаря неожиданному шагу в зале заседаний областного Собрания. На трибуну коммунист вышел с упаковкой лапши быстрого приготовления «Доширак». Зачем? А чтобы наглядно продемонстрировать: вот лапша - ее можно есть, а можно на уши вешать, когда смотришь телевизор; говорят, зерно девать некуда, а «Доширак» и хлеб всё равно дорожают. Как же так, где логика? Этот нестандартный ход признаем «перфомансом года».

Крах года - конец «яблочной аномалии»

В 2023-м с карты Псковской области исчезла так называемая «яблочная аномалия» - муниципалитеты, которые возглавляли избранные от партии «Яблоко» политики. Ранее из этой территории вышли Дновский, Гдовский и Плюсский районы, а в этом году два оставшихся - Пустошкинский и Новоржевский. Весной на выборах главы Пустошкинского района победил единоросс Юрий Кравцов (необходимость в проведении выборов возникла в связи с тем, что депутаты районного собрания отправили в отставку главу-яблочницу Светлану Василькову). А уже осенью в ходе муниципальной реформы поста лишилась и новоржевская глава Софья Пугачева.

Фиаско года - Иван Цецерский в Москве



Экс-глава Пскова Иван Цецерский в 2023-м окончательно потерял позиции в Москве - сначала был выведен из состава президентского совета по местному самоуправлению, а затем лишился должности исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, которую занял после отъезда из Пскова.

Иноагент года - Лев Шлосберг*

За минувший год список иноагентов стал значительно длиннее. В нем появились имена ряда людей, связанных с Псковской областью. В первую очередь здесь следует назвать Льва Шлосберга*, экс-депутата областного Собрания, члена партии «Яблоко», которого Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом в июне. Как пояснили в ведомстве, он выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ и проводимой ими политике. Последствия этого решения несложно было просчитать: положение лидера псковского «Яблока» и всего отделения оппозиционной партии стало значительно тяжелее: им сложнее будет найти партнеров и кандидатов, власть будет использовать иноагентскую тему перед выборами, в целом участие «Яблока» в избирательных кампаниях будет затруднено. Шлосберг решение о признании иноагентом не признал и оспаривает его в суде.

Утраты года - Юрий Шматов, Алексей Федоров, Виктория Голубкова, Александр Роор, Аркадий Галковский

Как это ни прискорбно, в 2023 году ушел из жизни целый ряд ярких людей, чьи смерти стали невосполнимой утратой для Псковской области. В июле скончался первый председатель областного Собрания депутатов, бывший член Совета Федерации, «Почетный гражданин Псковской области» Юрий Анисимович Шматов.

Не стало поистине уникального политика, который, с одной стороны, был советским человеком, прошел в годы СССР, как тогда было принято говорить, трудовой путь от... и до... - от токаря машинно-тракторной станции до председателя Стругокрасненского исполкома и Совета народных депутатов, а с другой стороны, воспринял новое время, оказался способен соответствовать актуальным вызовам и задачам, внес огромный вклад в развитие Псковщины.

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В июле же не стало Алексея Владимировича Фёдорова – председателя Совета Великолукского райпо, депутата пяти созывов регионального парламента с 1998 года по 2021 год.

В 2023 году ушла из жизни известный псковский журналист Виктория Голубкова. Продолжительное время она боролась со страшной болезнью. Виктория Голубкова хорошо известна жителям Псковской области, на протяжении четверти века она была одним из ведущих журналистов региона. Работала в таких изданиях, как «Псковская правда», «КП-Псков», «АиФ-Псков», ЦДИ и «МК в Пскове», вела авторский блог на сайте Псковской Ленты Новостей. Виктория Голубкова внесла огромный вклад в развитие средств массовой информации Псковской области. Она была талантливым и чутким журналистом. К ее мнению прислушивались коллеги, ее уважали, ценили и любили. Виктория была очень светлым человеком и надежным другом. Ее уход стал огромной потерей для всего журналистского сообщества региона.

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В самом конце года тяжелые невосполнимые утраты понесла культура Псковской области.

В ноябре умер Заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города Пскова, композитор Александр Роор, а в декабре - первый главный дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии, известный саксофонист, преподаватель музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств Аркадий Галковский.

Скандал года - памятник Сталину в Великих Луках

По части резонансных и общественно значимых скандалов вне конкуренции в 2023-м оказалась история с установкой на территории завода в Великих Луках восьмиметрового памятника Иосифу Сталину, вызвавшая множество комментариев в федеральных СМИ, политических телеграм-каналах и соцсетях.

Фото: Телеграм-канал КПРФ

Инициатива тут принадлежала столичному фонду, на открытие приезжали политик Сергей Бабурин, из всеми узнаваемых персон были еще артисты Юрий Назаров и Мария Шукшина. Памятник освятил отец Антоний, который сделал шокировавший многих комментарий: мол, в годы правления Сталина было убито большое число священников, но «благодаря этому у нас есть множество новомучеников». В Великолукской епархии тут же заявили, что священнослужители участвовали в открытии памятника без благословения и согласования с Епархиальным управлением, их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия РПЦ и отражают их личные взгляды и убеждения. Также было заявлено, что проводится служебная проверка. История получила продолжение и в виде обращений яблочников в прокуратуру, однако та оснований для демонтажа не нашла. А великолукские власти не устают заявлять: «памятник» Сталину на частной территории памятником считать нельзя - он не прошел комиссию по увековечиванию и проходит по категории «малые архитектурные формы».

Деза года - Шнур на губернаторских выборах в Пскове

«Музыканта Сергея Шнурова могут выдвинуть на выборы губернатора Псковской области» - эта новость со ссылкой на источник в руководстве областного отделения «Партии роста» облетела в апреле страницы региональных и федеральных СМИ и вызвала нешуточный ажиотаж. Правда, в то, что Шнур пойдет на выборы, многим до конца не верилось - что бы там ни говорили. Так и вышло: в федеральном руководстве ПР заявили, что это не более чем инициатива с места, Шнуров никаких комментариев по этому поводу не дал, а на выборы пошел «вечный кандидат» Игорь Романов, который знатно хайпанул на запущенной дезе.

Смена года - Артур Гайдук - председатель псковского «Яблока»

Присвоение Льву Шлосбергу* статуса иноагента, что накладывает на него множество ограничений, привело к событию, которого в псковском «Яблоке» не происходило почти тридцать лет. В организации сменился руководитель. Новым председателем регионального отделения партии стал депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук. При этом отмечалось, что Лев Шлосберг* продолжит работу в качестве заместителя председателя регионального отделения и представителя команды в федеральных органах управления партии (в конце года он был избран заместителем председателя партии Николая Рыбакова)

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

Анабиоз года - Олег Брячак

Второй год подряд в номинации для тех, кто впали в спячку и практически не подавали признаков политической жизни, «побеждает» руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак. Он вновь пропустил губернаторскую кампанию, ведомые им эсеры слабо выступили на муниципальных выборах, в целом партии в регионе почти не видно. Разве чем напоминал Олег Михайлович о своем существовании, так это нападками на руководителя областного комитета по образованию Андрея Ермакова да еще нетривиальным публичным заявлением в поддержку губернатора: мол, совесть не позволяет мне бороться с вами на выборах.

Спарринг-партнер года - Александр Гончаренко на праймериз ЕР перед губернаторскими выборами

В этой номинации отмечаем председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко, который весной 2023-го принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата на губернаторские выборы. Согласие на выдвижение своей кандидатуры он дал, но конкурировать с фаворитом - действующим главой региона Михаилом Ведерниковым - даже не пытался. Везде объяснял, что к выдвижению на праймериз отнесся как к партийному поручению. А когда пришло время голосования, Александр Гончаренко поставил галочку напротив соперника и рассказал, что заполненный бюллетень показал члену исполкома «Единой России».

Пробуксовка года - социальная догазификация

Как и прежде, в 2023-м очень тяжело шла работа по социальной догазификации. О низком темпе и нерешенных проблемах неоднократно говорили в кабинетах правительства региона и на парламентских часах в рамках сессий областного Собрания. Уже по осени отмечали, что из почти 17 тысяч поданных заявок пуск газа произведён только в 2044 домах, что составляет всего 13% от заключённых договоров. Если такая динамика сохранится, то работы по пуску газа могут затянуться на несколько лет. Надежды на исправление ситуации появились в конце года и связаны со сменой руководства компании «Газпром межрегионгаз Псков». На встрече с новым руководителем компании Антоном Дымовым губернатор первым делом обсудил вопросы газификации и догазификации - с тем, чтобы «одной командой выстроить работу таким образом, чтобы все планы 2024 года выполнили безоговорочно». Господин Дымов в ответ отметил, что уже увидел проблему с реализацией поручения президента в рамках программы социальной догазификациии и планирует в новом году выехать в каждый район для проведения совещаний вместе с главами и жителями муниципалитета, «посмотреть реальную проблематику, пересмотреть окончательно и бесповоротно график, чтобы с местными органами самоуправления выработать тот, последний и окончательный».

Креатив года - княгиня Ольга агитирует за ДЭГ

Как привлечь избирателей на выборы и продвинуть в массы технологию дистанционного электронного голосования? В Псковской области к ответу на этот вопрос в 2023 году подходили творчески и нестандартно. Скажем, в сентябре, перед губернаторскими и муниципальными выборами, в социальных сетях появилось видео «Княгиня Ольга агитирует за дистанционное электронное голосование в Пскове». Говорят, зашло хорошо. А были еще и Дед Мороз со Снегурочкой на избирательном участке, облизбиркомовский Барсик, другие креативные шаги, призванные привлечь людей на избирательные участки и к голосованию в формате ДЭГ. Не удивительно, что работа региональных властей и руководства областной избирательной комиссии, в том числе в этом направлении, получила положительную оценку на федеральном уровне.

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«Откидка» года - бывший вице-губернатор Александр Кузнецов вышел на свободу

Летом 2023 года на свободу по УДО вышел бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. Это стало возможным благодаря решению областного суда, который отменил постановление Себежского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Напомним, в феврале 2020 года Псковский городской суд признал бывшего вице-губернатора виновным в получении взятки в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. В итоге Александр Кузнецов вышел на свободу на пару месяцев раньше срока.

«Саечка за испуг» года - дискуссия о переносе памятника Ленину с подачи губернатора

Ни для кого не секрет, псковские коммунисты легко ведутся на вбросы о возможном сносе или переносе памятника Ленину. Стоит кому-то из власть предержащих сделать на этот счет какое-то заявление - левые тут же бросают все дела, забывают обо всем и отправляются на спасение Ильича. Всё это мы наблюдали и в 2023 году, после того губернатор Михаил Ведерников, отвечая на вопрос в соцсетях, предложил перенести памятник Ленину и создать для него отдельный парк, а на площади возвести красивый и современный фонтан. Мнения псковичей по данному поводу разделились. Одни, в том числе ряд политиков и общественных деятелей, выступили за перенос монумента. Другие, прежде всего - члены КПРФ, категорически возражали и, как водится, обсуждали эту тему в ущерб другим, куда более значимым и реально волнующим людей.

«Преображение» года - кампус превращается в музей

Как говорили в советской комедии, легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты... - а они, вредные такие, всё никак не превращались. Вот и многострадальная гостиница-долгострой на берегу Великой в Пскове никак ни во что не превращается. В последние годы думали, что там будет кампус ПсковГУ, но потом было объявлено, что в недостроенной гостинице «Интурист», она же - недостроенный кампус ПсковГУ, разместится музей «Россия - моя история». Можно было ожидать, что 2023-й станет долгожданным временем превращения недостроенного кампуса в завершенный музей. Весной нынешнего года осмотреть объект приезжал помощник президента Владимир Мединский. Его визит запомнился предложением создать рядом с музеем «Аллею правителей», куда бы переместились из Москвы бюсты руководителей государства авторства Зураба Церетели. В последние полгода о новостей о мультимедийном парке не появлялось.

Фрик года - Юрий Шокуров

Давно известно: если звезды зажигают - значит это кому-то нужно. Вот и в минувшем году в области зачем-то «зажигали звезду» Юрия Шокурова. Не можете вспомнить кто это? Между тем персонажа с внешностью человека злоупотребляющего и даже асоциального выдвигали на губернаторские выборы от партии «Родина». Даже завели Телеграм-канал, записывали видео, шпилили КПРФ. Впрочем, преодолеть муниципальный фильтр родинцы со своим нетрадиционным кандидатом не смогли - но в выборах Шокуров все равно поучаствовал, как кандидат на пост главы Псковского района. Можно было ожидать, что после сентябрьского голосования фрика забудут - но нет: продолжают юзать - теперь уже в свете приближающихся президентских выборов.

Политическая свадьба года - Сергей Макарченко и Татьяна Шепелева

Как известно, любовь окрыляет, вдохновляет и... стирает политические границы. Подтверждением тому - лавстори с участием известных псковских партийцев. Бывшая пресс-секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель областной организации «Молодой гвардии» Татьяна Шепелева и экс-координатор регионального отделения ЛДПР, бывший депутат областного Собрания Сергей Макарченко стали супругами. Снимком у ЗАГСа в Ставропольском крае, где они теперь живут и работают, молодые поделились в социальных сетях.

«Каминг аут» года - Станислав Суслов

В течение 2023 года госуправленец Станислав Суслов успел занять кресло руководителя аппарата правительства Псковской области (февраль) и примерно через полгода покинуть его (сентябрь). Причем расставание с высокой должностью произошло при обстоятельствах нетрадиционных - рождающих воспоминания о римском императоре Диоктелиане, добровольно отказавшемся от власти и посвятившем себя выращиванию капусты. Вот и у чиновника, говорят, за последнее время кардинально изменились жизненные ориентиры, он воспарил над обыденностью и поднялся до философских высот познания мира. После чего и совершил своего рода «каминг-аут»: мол, ребята, я не такой как вы, не принадлежу больше к вашему чиновничьему сословию, мои ценности - нетрадиционные, не такие, как ваши.

«Счастливый билет» года - Кристина Лунева

«Счастливый билет» - это наша традиционная номинация для тех, кому в минувшем году откровенно повезло. В 2023-м претендентов из числа баловней фортуны было несколько, но всех обскакала юная чиновница Кристина Лунева. Еще в конце прошлого года девушка, до этого работавшая советником руководителя аппарата правительства Псковской области Сергея Дмитриева, неожиданно для многих была назначена исполняющей обязанности руководителя областного управления общественных проектов и молодежной политики. А уже в этом году решили вновь создать комитет по молодежной политике, ликвидированный почти десять лет назад в 2014-м. Руководителем комитета назначена госпожа Лунева. Как в песне пелось «произошел в моей жизни быстрый карьерный рост», однако, как показывает практика, стремительные взлеты нередко заканчиваются потом не менее быстрой потерей позиций.

«Полиция нравов» года - Ирина Назарова

За последние месяцы не раз напомнила о себе экс-директор госмедиахолдинга Псковской области Ирина Назарова. Как только что-нибудь оскорбит ее возвышенные чувства, она тут же сообщает об этом городу и миру. Напомним, год назад ее выбесил мурал с Уолтом Уитменом, месяц назад она бурно возмущалась дискотекой в Ледовом дворце, под занавес года г-жу Назарову возмутила небольшая картинная галерея в псковской кофейне. Каждый раз, когда г-жу Назарову что-то оскорбляет (это происходит все чаще), она строчит иезуитские посты в соцсетях и требует запретить, уничтожить, виновных покарать. Весьма любопытно, что в бытность главой госмедиахолдинга госпожа Назарова не чуралась глубокодекольтированных нарядов на балах прессы.

Сравнение года - Сергей Ефименко: Псков лучше Нью-Йорка

Государственный медиахолдинг Псковской области продолжил «подставлять» своих гостей. В 2023-м пострадал представитель министерства иностранных дел России в Пскове Сергей Ефименко. Дипломат дал интервью, которое если чем и запомнится, так вот этим сравнением Нью-Йорка и Пскова в пользу последнего. Местные пропагандисты, может, и хотели как лучше, но получилось как всегда - «тупо, холодно и в лоб». Такие злые шутки с гостями в госмедиахолдинге играют регулярно - в подобном невыгодном свете выставляли ректора ПсковГУ Наталью Ильину, культуролога Александра Голышева и других.

Мерч года - футболки и бейсболки администрации Пскова

Вводим новую номинацию и присуждаем победу в ней администрации города Пскова. Отмечаем здесь не только то, что футболки и кепки с символикой города оставляют весьма приятное впечатление и выглядят стильно, но и то, что глава Пскова Борис Елкин и его команда регулярно их носят, в том числе на публичных мероприятиях. То есть это уже почти дресс-код, по крайней мере, в теплое время года.

Экзерзис года - портреты партий и региональных политиков работы нейросети

В 2023 году мы могли оценить креативность депутата областного Собрания от партии «Новые люди» Андрея Маковского. Сделать это можно было, во-первых, при разглядывании партийного календаря, выполненного в духе а-ля рус с использованием исконно псковского колорита. Во-вторых, Маковский провел шуточный эксперимент с собственным портретом и образами других руководителей фракций регионального парламента. С помощью нейросети он изобразил себя и коллег в образах героев модного фильма «Барби».

В-третьих, с помощью искусственного интеллекта создал еще и портреты партий. Публике зашло вроде хорошо.

Рекорды года - гдовская уха и балалайка нон-стоп

2023-й был богат на события культурной жизни. Многие месяцы мы наблюдали настоящий марафон фестивалей и праздников по всей области. Один из них - «Наше море» в Гдовском районе - ознаменовался установлением ни много ни мало мирового рекорда по количеству приготовленной ухи - ее наварили 4237 литров. Оценку провёл эксперт «Книги рекордов России».

А в ноябре, в День народного единства, на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве псковичи установили еще один рекорд - по продолжительности игры на балалайке без остановки. Его установил виртуоз-балалаечник Константин Абабков. Присуждая этим достижениям победу в номинации «Рекорды года», отмечаем креативную работу председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой, благодаря которой и стал возможен калейдоскоп ярких событий. Отметим, что Ольга Тимофеева в 2023-м не то, что укрепила позиции, а совершила настоящий спурт, что, кстати, подтвердили результаты исследования в рамках проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области».

Долгострои года - кампус, соцгородок, «Октябрь» и др.

В этой традиционной номинации, увы, без особых перемен - и в принципе можно было просто повторить то, что мы говорили год назад, называя такие объекты как социальный городок, недостроенная гостиница-кампус-теперь музей «Россия - моя история» и некоторые другие. Увы, на карте Псковской области сохраняются такие строительные объекты, которые больше, чем просто стройки - социально значимые и имеющие для властей особое значение, они уже давно превратились в символы и, увы, проходят по категории долгостроев. 2023-й, как и многие предыдущие годы, не ознаменовался сдачей в эксплуатацию этих объектов. Продолжаем ждать и надеяться на то, что развязка в духе мультфильма о Чебурашке («Мы строили, строили и наконец построили») все-таки наступит, теперь уже в 2024-м.

Новое слово года - ошапурки

В Псковской области словом года, несомненно, стало «ошапурки». Как отмечала Псковская Лента Новостей, слово это живет в глубинах местного диалекта, внесено учеными-лингвистами в Псковский областной словарь — и было вынуто в мае на свет губернатором Михаилом Ведерниковым. На псковском диалекте ошапурок — непривлекательный по своим моральным качествам человек. Глава региона назвал так вандалов, разгромивших общественный туалет в парке Строителей. Новое-старое слово вошло в лексикон жителей области, а журналисты вовсе стали называть случаи вандализма и хулиганства «ошапуркингом».

Дебаты года - серия круглых столов и дебатов на ПЛН FM

Не первый год в российской политике на все лады обыгрывают известное высказывание бывшего спикера Госдумы Бориса Грызлова и полемизируют, где есть место для дискуссий. В Псковской области такое место уже многие годы - на 9-м этаже высотки на Петровской,51. Студия «ПЛН FM» - Общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей традиционно перед выборами превращается в площадку, где ведут словесные поединки ведущие региональные политики. Не стал исключением и 2023-й. Более того, по меткому выражению участника серии круглых столов и дебатов - единоросса Алексея Севастьянова, собственно в студии «ПЛН FM» и началась избирательная кампания. Отметим, что участниками встреч стали не только кандидаты и представители партий, но и многочисленные эксперты, общественные деятели, социологи, журналисты. Программы с их участием вызывали интерес у слушателей и зрителей.

Обязательно продолжим традицию проведения круглых столов и предвыборных дебатов в 2024 году - стартуем уже в январе.

Ожидание года - президентская кампания-2024

Не будет преувеличением сказать, что 2023-й в политической среде прошел под знаком ожидания президентских выборов, запланированных на март 2024 года. Те же сентябрьские выборы в регионах - значимые сами по себе - нередко называли репетицией перед президентской кампанией. В течение года тема главного события электорального цикла присутствовала в заявлениях политиков и политологов, материалах журналистов, публикациях Телеграм-каналов, а под занавес года приближение выборов-2024 стало очевидно уже всем. Избирательная кампания стартовала, первым пошел действующий президент Владимир Путин, своих кандидатов уже выдвинул ряд политических партий. В ближайшие месяцы эта тема будет центральной в актуальной повестке и мы будем подробно информировать вас о ходе президентских выборов.

Мы поздравляем вас с Новым годом! Желаем здоровья, мира, исполнения желаний, больше позитивных новостей. И будем, как прежде вместе.

Искренне ваша Псковская Лента Новостей