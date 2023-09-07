Политика

Княгиня Ольга агитирует за ДЭГ в Пскове. ВИДЕО

Княгиня Ольга агитирует за дистанционное электронное голосование в Пскове. Видео с княгиней опубликовано в социальных сетях.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора Псковской области, а также выборы главы Псковского района, определяется состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах - будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам №1.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.