Общество

Псковичи смогут приобрести на аукционе арестованные автомобили и автобус

Несколько автомобилей, автобус и полуприцеп предлагают приобрести псковичам на торгах по продаже арестованного имущества. Торги пройдут в форме электронного аукциона 15 апреля в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

На торги заявили следующие лоты:

- автомобиль «‎Lada Granta»‎ 2014 года выпуска. Начальная цена продажи – 186 787 рублей. Сумма задатка – 28 020 рублей, шаг аукциона – 2 000 рублей. Автомобиль находится в городе Острове.

- полуприцеп «‎Krone SDR27»‎ 2005 года выпуска. Начальная цена продажи – 441 633 рублей. Сумма задатка – 66 246 рублей, шаг аукциона – 5 000 рублей. Полуприцеп находится в Пскове.

- автомобиль «‎Mitsubishi Outlander» 2007 года выпуска. Начальная цена продажи – 503 900 рублей. Сумма задатка – 75 585 рублей, шаг аукциона – 6 000 рублей. Автомобиль находится в Великих Луках.

- автобус «‎Higer KLQ» 2006 года выпуска. Начальная цена продажи – 815 300 рублей. Сумма задатка – 122 295 рублей, шаг аукциона – 9 000 рублей. Автобус находится в Пскове.

- автомобиль «‎Scania» 2002 года выпуска. Начальная цена продажи – 826 600 рублей. Сумма задатка – 123 990 рублей, шаг аукциона – 9 000 рублей. Автомобиль находится в Пскове.

- полуприцеп 901100 2011 года выпуска. Начальная цена продажи – 1 137 500 рублей. Сумма задатка – 170 625 рублей, шаг аукциона – 12 000 рублей. Полуприцеп находится в Пскове.

Кроме того, на торги заявили следующее оборудование, находящееся в деревне Неелово-1 Псковского района:

- загрузочная эстакада. Начальная цена продажи – 859 680 рублей. Сумма задатка – 128 952 рублей, шаг аукциона – 10 000 рублей.

- сепаратор ИВЛ. Начальная цена продажи – 914 280 рублей. Сумма задатка – 137 142 рублей, шаг аукциона – 10 000 рублей.

- станок рольганый многопильный приводной. Начальная цена продажи – 1 434 000 рублей. Сумма задатка – 215 100 рублей, шаг аукциона – 15 000 рублей.

- станок многопильный обрезной приводной. Начальная цена продажи – 1 452 720 рублей. Сумма задатка – 217 908 рублей, шаг аукциона – 15 000 рублей.

- рольганг неприводной, 2 штуки. Начальная цена продажи – 1 980 000 рублей. Сумма задатка – 297 100 рублей, шаг аукциона – 20 000 рублей.

- рольганг неприводной сбрасывающий, 2 штуки. Начальная цена продажи – 7 706 160 рублей. Сумма задатка – 1 155 924 рублей, шаг аукциона – 78 000 рублей.

- станок брусочный двузвальный. Начальная цена продажи – 1 920 720 рублей. Сумма задатка – 288 108 рублей, шаг аукциона – 20 000 рублей.

- автоматическое центрирующее устройство ИВЛ. Начальная цена продажи – 1 943 640 рублей. Сумма задатка – 291 546 рублей, шаг аукциона – 20 000 рублей.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 апреля. Все торги проводят в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке по ссылке.

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, можно на официальном сайте, на сайте электронной торговой площадки, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: город Псков, улица Конная, дом №10, телефон 8 (8112)33-10-45 (доб. 204) по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 часов), перерыв с 13.00 до 14.00, а также путем направления запроса на электронную почту продавца или через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».