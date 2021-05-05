Общество

Будки для бездомных собак мастерят школьники для фестиваля в Порхове

Фестиваль «Добрые сердца» в помощь бездомным животным планируют провести порховичи. Идейным вдохновителем и главным организатором акции является депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

В преддверии мероприятия в Порхове собрались основные участники – представители районной администрации, директора школ, представители учреждений культуры и приюта для животных «Добрый».

Концепция городского праздника выросла из проекта, инициатором которого два года назад стал Геннадий Григорьев – тогда под руководством и при непосредственной поддержке депутата учащиеся школы №1 изготовили 14 будок для местного приюта «Добрый». Геннадий Григорьев не только нашёл единомышленников, готовых помочь в реализации замысла, но и обеспечил школу строительными материалами – дети сколотили домики для собак под руководством учителя труда Валентина Ускова.

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«Тогда я и предположить не мог, какое развитие получит наш проект. Конечно, мы все понимали, что ребёнок, который участвует в такой акции, навсегда сохранит доброе отношение к животным, но мы не просто увлекли всех интересным делом – мы смогли достучаться до сердец подростков. До сих пор выпускники школы, встречая меня, напоминают о нашем общем деле. Тогда в нашей команде были разные ребята – и разбойники, и отличники – но мы смогли сплотиться ради общей цели. Именно дети были локомотивом проекта тогда и являются им сейчас, когда мы готовим фестиваль», - рассказал Геннадий Григорьев.

В начале 2020 года школьники сами попросили депутата повторить проект. К учащимся присоединились руководители учебных заведений, но планы пришлось отложить – обучение перешло в онлайн-формат из-за противоэпидемических ограничений.

«В этом году мы очень надеемся, что ситуация позволит провести нам в Порхове фестиваль. В нашем проекте уже участвует три городские школы - №1, №3 и школа-интернат. Команды уже обеспечены материалами, дети в течение месяца мастерят на уроках труда. К концу мая всё будет готово. Мы рассчитываем собрать всех участников, как и в прошлый раз, определить победителей, изготовивших лучшие будки, а потом передать домики в приют», - рассказал Геннадий Григорьев.

Участниками мероприятия будут не только люди, но и собаки. Оргкомитет праздника рассчитывает, что во время фестиваля щенки смогут найти новый дом. «У каждого обитателя приюта своя тяжёлая судьба. Но мы очень надеемся, что собаки найдут хозяев», - поделилась волонтёр проекта Ксения Васильева. В этом году девушка подхватила инициативу своей предшественницы Ульяны Круглицкой, обучающейся теперь в Витебске на ветеринара и планирующей вернуться в родной Порхов к любимым собакам. С первых дней Ксения фиксирует изготовление будок, общается с ребятами и вместе со всеми готовит предстоящий праздник.

Приют «Добрый» две недели назад отметил первый юбилей – официально он был создан 5 лет назад. Сейчас Александр и Елена готовят документы для заявки на получение президентского гранта, в планах не только расширение территории, но и организация своей ветлечебницы с лабораторией. Новые будки и строительные материалы приюту всегда нужны. Домики требуют обновления, увеличивается количество питомцев.

«Мне иногда говорят, что будки – это несерьёзно, что нужны глобальные подходы на государственном уровне. Я полностью согласен – нужны, и верю в перемены. Но помощь животным и людям, которые занимаются их устройством, нужна уже сегодня», - считает Геннадий Григорьев.

Фестиваль «Добрые сердца» пройдёт в Порхове в конце учебного года. Ориентировочных дат несколько, окончательный выбор зависит не только от образовательного процесса, но и от степени ограничений – проведение мероприятия потребует получения разрешения Роспотребнадзора. Поэтому пока оргкомитет рассматривает разные варианты – городской праздник на общественной территории, отдельные мероприятия в школах-участниках или же онлайн-марафон.

Геннадий Григорьев рассчитывает, что в мероприятии смогут принять участие не только порховичи, но и гости из других районов – например, владельцы приютов. «Надеюсь, другие районы по цепной реакции будут брать с нас пример, а там, глядишь, наш опыт распространится и на всю область. Мы делаем глобальное доброе дело, закладываем фундамент – не должно быть беспризорных собак не только в нашем городе, но и в регионе», - надеется Геннадий Григорьев.