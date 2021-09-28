Общество

Псковичей приглашают на международную конференцию, посвященную работе правоохранителей

Псковичей приглашают на международную конференцию, посвященную проблемам взаимодействия правоохранительных органов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Кафедра государственно-правовых дисциплин вуза проводит IV Межвузовскую научно-практическую конференцию c международным участием «Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия».

Конференция будет проводиться в очном формате, а также в режиме видео-конференц-связи в течение двух дней. 11 ноября запланировано проведение пленарного заседания, а также секций для профессорско-преподавательского состава по следующим направлениям:

«История правоохранительных органов России и государств ближнего зарубежья»,

«Актуальные вопросы деятельности правоохранительных органов»,

«Организационно-правовые проблемы функционирования правоохранительных органов»,

«Проблемные вопросы подготовки кадров для правоохранительных органов»;

12 ноября работа конференции «История развития и функционирования правоохранительных органов России» пройдет по секциям для курсантов и студентов.

По итогам работы конференции планируется издание сборника, индексируемого в РИНЦ.

Для подготовки программы конференции просим до 1 октября организаторы просят направить заявку на участие по электронной почте: gpd.psk@gmail.com. Работа должна соответствовать требованиям к предоставляемым материалам.