Общество

Международный день зубного врача отмечают 6 марта

Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача или День дантиста.

Стоматология — одна из из древнейших отраслей медицины. И как бы мы не относились к зубным врачам, но без посещения кабинета данного специалиста сегодня в деле поддержания здоровья, увы, не обойтись. Только малой части человечества удается избежать проблем больных зубов, больных десен, неправильного прикуса. Основную же часть населения Земли хотя бы один раз в жизни была в кресле зубного врача. Наука и технология развиваются с такой стремительной скоростью, что за последние несколько десятков лет поход к стоматологу становится все меньше и меньше похожим на средневековую экзекуцию, пишет calend.ru.

Выбор даты сегодняшнего праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джоном Гринвудом, зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретен стоматологический бор.

Первый стоматологический бор представлял собой увесистую бормашину с ножным приводом, что не помешало Гринвуду изготовить для Вашингтона четыре съемных зубных протеза. Интересно, что в качестве ножного привода бора Гринвуд приспособил колесо прялки, которой пользовалась его мать. И только спустя век с лишним, в 1907 году, появилась электрическая бормашина.

Среди других «зубных» нововведений — изобретение тюбика для зубной пасты доктором Вашингтоном Шеффилдом, выпуск первой в мире зубной щетки с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.

Международный день зубного врача изначально отмечался только в США, имея статус национального профессионального праздника. Но с годами традиция поздравлять дантистов в этот день перекинулась далеко за пределы Северной Америки. Одной из первых стран-последовательниц стала Индия.

Сегодня непременными мероприятиями в этот день считаются лекции и просветительская работа о необходимости регулярного и тщательного ухода за зубами. Особенное внимание уделяется профилактике детского кариеса.