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Россия взяла четыре «золота» на чемпионате мира по силовому воркауту в Пскове. ФОТО

Российские атлеты взяли четыре «золота», два «серебра» и одну «бронзу» на чемпионате мира по силовому воркауту в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил участников, которые представляли 15 стран мира, за их умения, спортивный характер и волю к победе. Отдельные слова благодарности глава региона направил в адрес зрителей, которые весь день следили за спортсменами и активно болели за них, а также организаторов и участников проекта «Команда 2018».

«Мне кажется, у нас все получилось. Мы с президентом Федерации воркаута России Максимом Поповым договорились, что в следующем году мы снова здесь проведем мероприятие. Чемпионат мира уедет в Латвию, а мы устроим фестиваль, который будет проводиться на постоянной основе», - отметил Михаил Ведерников.

Как подчеркнули в пресс-службе, он также добавил, что вместе с администрацией Пскова будет проработан вопрос благоустройства прилегающей к спортивной площадке территории. Здесь может появиться зона для уличного баскетбола и снаряды для других видов спорта.

Затем губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с президентом Всемирной федерации воркаута Марисом Шлезиньшем и президентом Федерации воркаута России Максимом Поповым наградили участниц соревнований. Третье место заняла Джемма Альба из Чили. На вторую строчку поднялась представительница России Наталья Малеева. Для нее это вторая серебряная награда чемпионатов мира в спортивной карьере.

Шестикилограммовый кубок победителя отправится в Польшу, его обладательницей стала Камила Кубик.

Награждение не обошлось без сюрпризов. Когда девушки стояли на пьедестале, слово взял слово вице-президент федерации воркаута России Михаил Китаев. Он поблагодарил всех участников и болельщиков за внимание к чемпионату, а организаторов - за подготовку соревнований. Через несколько секунд он повернулся к Наталье Малеевой, опустился на колено и сделал предложение руки и сердца. «Поздравляем!» - разразились трибуны. К счастью, ответ не заставил себя долго ждать, избранница ответила: «Да».

Награждение продолжилось вручением наград мужчинам в легкой весовой категории в соревнованиях на выносливость. Третье место занял представитель Польши - Бартоломей Крук. «Серебро» завоевал Паям Хассаннеяд из Ирана. Золотая награда досталась Денису Вяткину из России.

В тяжелой весовой категории 3 место у Лукаса Лопеса из Бразилии. «Серебро» - у поляка Даниэля Лиса. На первую строчку пьедестала поднялся представитель России Денис Саратов.

В троеборье призовые места расположились следующим образом. В легком весе «бронзу» завоевал Бартоломей Крук из Польши. Для него эта награда стала второй на соревнованиях. «Серебро» чемпионата мира - у россиянина Дмитрия Липанова. Мировым чемпионом стал Ахарон Вирабян из Армении.

В тяжелом весе «бронза» досталась россиянину Никите Ижболдину. «Серебро» чемпионата мира завоевал венгр Андрас Лелькес. Победителем в категории стал Григорий Скурихин из России.

Последними награждали участников абсолютного зачета чемпионата мира в категории на выносливость по силовому воркауту. За третьей «бронзой» поднялся на пьедестал Бартоломей Крук из Польши. Второе место занял Паям Хассаннеяд из Ирана. Абсолютным Чемпионом мира 2019 года по силовому воркауту в соревнованиях на выносливость стал россиянин Денис Вяткин.

Псковская область впервые принимала у себя чемпионат мира по силовому воркауту. Соревнования проходили при поддержке администрации Псковской области, Фонда развития Псковской области, Команды 2018, Всемирной федерации воркаута и Федерации воркаута России.

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