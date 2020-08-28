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Спорт

Стадион «Машиностроитель» в Пскове не будет использоваться для концертов

18.09.2020 13:34|ПсковКомментариев: 0

Стадион «Машиностроитель» - самая глобальная стройка в Пскове, самый главный спортивный объект. Об этом заместитель главы администрации города Александр Коновалов сообщил сегодня, 18 сентября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, в настоящий момент на объекте выполняются косметические работы, а также идет асфальтирование проездов, обустраиваются газоны. Внутри помещений основные строительные работы выполнены, специалисты осуществляют частичную пусконаладку оборудования. В сентябре-начале октября планируется монтаж спортивного оборудования и тренажеров.

По словам Александра Коновалова, в октябре стадион «Машиностроитель» будет сдан в эксплуатацию. «Не будет истории, когда мы в конце года скажем, что закончим объект в 2021 году», - заверил он.

Кроме того, замглавы администрации города добавил, что стадион будет работать в том же режиме, что и до реконструкции. «Нам придется смотреть, кто приходит и как приходит, так как легкоатлетические дорожки самой высокой пробы и из сертифицированного материала, то в абы какой обуви там не побегаешь», - пояснил Александр Коновалов и добавил, что на стадионе будет установлено видеонаблюдение с системой распознавания лиц.

В ходе эфира он также уточнил, что для концертов стадион «Машиностроитель» использоваться не будет. «Объект будет полностью заточен на спорт», - заключил Александр Коновалов.

Теги: #спорт #Машиностроитель #реконструкция
Источник: Псковская Лента Новостей
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