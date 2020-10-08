Спорт

ФК «Псков» проиграл петербургскому «Динамо» со счетом 1:2

Команда ФК «Псков» встретилась сегодня, 10 октября, на поле в Великих Луках с «Динамо» Санкт-Петербург, которое досрочно завоевало золотые медали турнира. Этой игрой подопечные тренера Игоря Васильева завершили свое выступление в Чемпионате МРО «Северо-Запад». Из-за неготовности стадиона в Пскове, на котором в настоящее время завершается укладка искусственного покрытия, ФК «Псков» вынужден все матчи Первенства играть на выезде, говорится в официальной группе клуба в соцсети ВКонтакте.

Псковичи сыграли с командой, досрочно оформившей победу в третьем дивизионе и не потерпевшей ни одного поражения. На кону у команды клуба «Псков» была возможность огорчить лидера турнира и громко завершить сезон. Но не получилось. Псковские футболисты проиграли со счетом 1:2.

Первая половина игры прошла на половине поля «Пскова», динамовцы успешно владели мячом, однако счет в первом тайме так и не был открыт. Второй тайм открылся голом в ворота «Динамо». На 48-й минуте счет открыл псковский футболист Александр Коренблюм.

На 56-й минуте динамовцам удалось выровнять счет, а на 65-й получили преимущество, которое им удалось сохранить до конца игры.

Отметим, что соперники уже встречались 26 августа, тогда псковичи уступили с разгромным счетом 0:3.

Ранее, 6 октября, ФК «Псков» потерпел шестое поражение в первенстве МРО «Северо-Запад». В Великом Новгороде сине-белые 6 сентября уступили санкт-петербургскому «Алмаз-Антею» со счетом 0:1.

После этого матча ФК «Псков» остался на шестой строчке из семи.