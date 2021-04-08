Спорт

12 пилотов подали заявки на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках

12 пилотов подали заявки на участие в международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Среди них как неоднократные участники и призеры соревнований, так и новички. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото: Луки.ру

В великолукской встрече примут участие: москвичи Георгий Бакулин и Евгений Чубаров, молодой пилот из Тулы Дмитрий Жохов, пилотесса из Кунгура, член женской сборной России по воздухоплавательному спорту Наталия Иванова, Михаил Найдорф из Долгопрудного, тульская пилотесса, член женской сборной России по воздухоплавательному спорту Юлия Селезнева, два великолучанина Сергей Никитин и Владимир Богданов, в великолукское небо также поднимется пилот из Калуги Артем Бондаренко.

Кроме того, в адрес организаторов пришла заявка от пилотессы из Великого Новгорода Марины Федоровой. На днях оргкомитет получил еще две заявки от Михаила Томурова из Йошкар-Олы и Эмиля Гилаева из Набережных Челнов.