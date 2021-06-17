Заключительный полет воздухоплавателей состоялся в Великих Луках

Заключительный спортивный полет совершили 17 июня участники 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. Решение о том, что полеты состоятся, огласили на утреннем брифинге в центре спортивных соревнований. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».
Фото здесь и далее: телеграм-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»
В рамках задания аэронавтам необходимо было зайти на две цели, одна из них — около «Стрельца». «Большинство пилотов выбрали вторую цель, поэтому ранним утром великолучане могли наблюдать в небе над городом гигантские воздушные шары», - рассказали организаторы.
Напомним, что с 11 по 17 июня в Великих Луках проходит 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».