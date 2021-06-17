Спорт

Заключительный полет воздухоплавателей состоялся в Великих Луках

Заключительный спортивный полет совершили 17 июня участники 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. Решение о том, что полеты состоятся, огласили на утреннем брифинге в центре спортивных соревнований. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото здесь и далее: телеграм-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»

В рамках задания аэронавтам необходимо было зайти на две цели, одна из них — около «Стрельца». «Большинство пилотов выбрали вторую цель, поэтому ранним утром великолучане могли наблюдать в небе над городом гигантские воздушные шары», - рассказали организаторы.

Напомним, что с 11 по 17 июня в Великих Луках проходит 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

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Имена обладателей кубков чемпионата объявят на церемонии награждения. Однако в связи с пандемийными ограничениями она состоится без зрителей.