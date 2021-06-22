Спорт

Военно-патриотическая игра «Зарница» состоялась в Пустошке

Военно-патриотическая игра «Зарница» состоялась в Пустошке. Инициаторами ее проведения выступили специалисты районного центра культуры. Об этом сообщает газета «Вперед».

Фото здесь и далее: Игорь Славин / газета «Вперед»

Началось мероприятие с торжественного построения на аллее героев. Три команды из числа десятиклассников центра образования рапортовали командующему игры Александру Калине. Затем «Морские котики», «Боевая единица» и «Пост №1» (такие названия своим командам дали ребята) отправились в парк. Там их ждали испытания в разных направлениях.

Так, на станции «Меткий стрелок» стреляли из пневматической винтовки и маршировали под строевую песню. «На привале» детей ждали в историко-краеведческом музее. Экскурсовод Анна Колчина задавала вопросы из военной истории района. Потом участникам «Зарницы» следовало сделать остановку на станции «Санпост», где нужно было оказать первую помощь, а также проявить знания в области лекарственных трав. Кроме того, были подготовлены станции «Дешифровщиков» и «Попади в цель».

Участники мероприятия получили сладкие призы и сувениры от РЦК.