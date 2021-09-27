Спорт

Псковские школьники в десятый раз сыграют в «Зарницу»

Псковские школьники примут участие в оборонно-спортивной игре «Зарница» в десятый раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Патриот».

На данный момент заявки на участие в игре подали 16 команд из школ города Пскова. Каждая команда состоит из 10 человек, среди которых минимум три девушки. В мероприятии преимущественно примут участие ученики 9 и 10 классов. Также допускаются к участию и восьмиклассники, однако их должно быть не более четырех человек, отметили в центре «Патриот».

«Участникам предстоит посоревноваться в стрельбе из винтовки, сборке и разборке оружия, продемонстрировать медицинскую, строевую и физическую подготовку, а также навыки обращения с ОЗК. В этом году мы убрали туристический конкурс, поскольку педагог-организатор по этому направлению сейчас находится в командировке», - добавили организаторы состязаний.

Оборонно-спортивная игра «Зарница» пройдет в Пскове с 29 сентября по 1 октября.