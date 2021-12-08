Спорт

Новая воркаут-площадка появилась в Гдовском районе

В детском лагере Гдовского района появилась новая спортивная воркаут-площадка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Площадку открывали спортсмены из движения Street Workout Pskov, заодно они протестировали возможности нового комплекса. Он состоит из полосы препятствий из рукоходов, разновысоких турников и шведских стенок, а также из нескольких разноуровневых брусьев.

Фото здесь и далее: Street Workout Pskov

Конструкцию создали с учетом возрастных групп, которые в новом году уже смогут здесь тренироваться.

Псковское сертифицированное производство установило комплекс в рамках проекта развития воркаут-движения и установки спортивных площадок в регионе. Мероприятия выполнили при поддержке губернатора Псковской области, региональной и городской администрации и проектного офиса «Команды 2018».