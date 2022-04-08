Спорт

«Рекорд Победы»: псковичи планируют отжаться около 30 тысяч раз

Псковичам предлагают принять участие в международной патриотической акции «Рекорд Победы» и отжаться около 30 тысяч раз. Об этом сообщается в группе сообщества «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте»

Суть акции заключается в том, что участникам необходимо отжаться от земли (от пола) столько раз, сколько дней минуло с конца Великой Отечественной войны, тем самым отдав дань памяти. Так, в этом году всем участникам предстоит выполнить 28 105 отжиманий. «Рекорд отжиманий 2019 года в Пскове составил 35 000 раз!» - отметили в сообществе.

Мероприятие пройдет на воркаут-площадке по адресу: улица Воеводы Шуйского, 9 в 13.00. Принять участие в нем может любой желающий. Девушки могут приседать вместо отжиманий. Иногородним предлагают присоединиться в режиме онлайн. Каждому участнику необходимо выполнить максимальное количество отжиманий подходами или за один раз, записать это на видео и опубликовать у себя на стене «ВКонтакте».

В описание видео и в сам пост необходимо добавить хештег #рекордпобедыпсков и свой хештег с фамилией, а также количеством раз отжиманий (например, #Иванов1000).

Помимо этого, хештеги могут быть следующими:

#псков_street_workout

#рекордпобедыпсков

#ваша фамилия и результат

Выкладываемое видео может быть любых размеров. Приветствуется импровизация при исполнении отжиманий, приседаний и монтаже видео. По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в группу.