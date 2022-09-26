Спорт

Современный шахматный клуб открыли в Пыталовском районе

Торжественное открытие первого шахматного клуба, оснащенного современным шахматным оборудованием и инвентарём, состоялось в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Новый клуб появился в Доме детского творчества благодаря реализации в Псковской области региональной программы «Подари детям шахматный клуб», разработанной областной федерацией шахмат и поддержки Фонда президентских грантов. На средства гранта было обустроено большое помещение, приобретена современная электронная техника, в том числе видеокамеры, которые позволят проводить официальные турниры при помощи Интернета, сыграв шахматные партии с соперниками из Псковской области, России и мира.

Среди новшеств – электронные шахматные доски для игры с возможностью проецирования ходов на большой экран телевизора и трансляции в Интернете, современные электронные шахматные часы, ноутбук, оснащенный современными программами для обучения шахматам, так и для организации и проведения соревнований, стенды и многое другое.

В торжественной церемонии приняли участие глава района Вера Кондратьева, президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, директор ГБОУ ДО ПО «Региональный центр шахматного образования и спорта» Валерий Гусев и юные шахматисты, а также их тренеры и школьные учителя шахматного всеобуча.

«Такому оборудованию, которым сегодня могут воспользоваться все поклонники шахматного искусства Пыталовского района, могут позавидовать шахматисты наших больших городах – Пскове и Великих Луках. Поэтому я надеюсь, что оно будет бережно храниться в ваших руках и поможет совершенствоваться в шахматной игре, а представители района будут занимать больше призовых мест на различных шахматных соревнованиях. Тем более, что в последнее время юные шахматисты района стали победителями командного Первенства области среди районов и выиграли региональный кубок Победы, победив в матче лучшую команду среди городов и спортивных клубов», - прокомментировал Дмитрий Шахов.

«Со стороны администрации района уделяется много внимания развитию спорта как среди детей, так и взрослых. Поэтому, когда поступило предложение совместными усилиями создать в районе современный шахматный клуб, то, конечно, мы нашли возможность выделить помещение и произвели в нём ремонт. Уверена, что теперь наш новый современный шахматный клуб станет ещё одним культурно-досуговым центром в Пыталовском районе, где в комфортных условиях и на современном шахматном оборудовании можно сыграть увлекательные партии или пройти шахматное обучение, а также послушать лекции по шахматам ведущих мастеров Пскова и Великих Лук», - выступила глава района Вера Кондратьева.