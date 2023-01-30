Спорт

Первенство СЗФО по волейболу проходит в Пскове

Первенство СЗФО по волейболу проходит в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

С 1 по 6 февраля в Пскове на базе школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» проходит Первенство СЗФО по волейболу среди юношей и девушек до 19 лет (2005-2006 годов рождения).

В соревнованиях принимают участие команды Псковской, Калининградской, Ярославской, Тверской и Новгородской областей, Республик Карелия и Коми.

Состав команды девушек Псковской области сформирован из воспитанников спортивной школы «Бригантина», а также спортсменов из Псковского района и города Великие Луки. Тренирует сборную команды Анжела Цветкова. Состав команды юношей Псковской области состоит из спортсменов школы «Бригантина». Тренер сборной команды юношей - Сергей Иванов.

Финальные игры состоятся 6 февраля. Победители соревнований будут представлять Северо-Западный федеральный округ на Первенстве России по волейболу среди юношей и девушек до 19 лет.

Трансляции и расписание игр можно посмотреть по ссылке.