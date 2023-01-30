Спорт

Лучшие волейбольные команды школ города определили в Пскове

Муниципальный этап соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных учреждений состоялся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Турнир проходит в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу». В нем приняли участие 6 сборных команд юношей и 4 сборные команды девушек из школ города Пскова.

Победителями среди молодых людей стала команда многопрофильного правового лицея №8, второе место у команды из №24 школы, третье место заняли ребята из лицея «Развитие».

Среди девушек победителями стала команда лицея №10, второе место у школы№24, третье место у команды школы №13.

Команды-победители турнира представят город Псков на областном этапе соревнований, который пройдет с 23 по 25 февраля.