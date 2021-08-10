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В России начали платить пенсионерам за прививку от COVID-19

Пожилым россиянам начали выплачивать компенсации за вакцинацию от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

С 23 июня по 31 декабря в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы. Также в программе могут поучаствовать и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, которые нужны для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тысяч московских пенсионеров.

«Правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Начиная с 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба мэра столицы.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания Москвы. При себе необходимо также иметь паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.