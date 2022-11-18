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Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку из-за обещания её сына расстрелять школьников

24.11.2022 14:17|ПсковКомментариев: 0

Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина решила добровольно уйти в отставку после скандального видео с её сыном.

«Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии... Принимая данное решение, Кристина Андреевна руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье», — цитирует РИА Новости главу республики Олега Николаева.

По его словам, уход министра — это «потеря высококвалифицированного специалиста в своём деле для команды правительства республики».

Напомним, на этой неделе в соцсетях появилось видео с подростком, который ест сырое мясо и делится впечатлениями от умывания кровью. Пользователи выяснили, что это 17-летний сын Майниной. Также со ссылкой на его одноклассников и их родителей появилась информация, что подросток разместил в Интернете посты с кровавыми сценами и якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками.

Позже стало известно, что полиция устроила обыск у Майниных, оружия не нашла, но обнаружила кружку со свастикой. Министр объяснила «странное поведение» сына его желанием привлечь к себе внимание. Она подчеркнула, что никаких преступлений молодой человек не планировал.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова заявила, что ситуация находится у неё на контроле. Педагоги и психологи провели разъяснительные работы, а полиция выясняет обстоятельства инцидента. Обучение продолжилось в штатном режиме, в школе были созданы безопасные условия, заключила омбудсмен.

Теги: #шутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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