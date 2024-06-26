С 2025 года банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян

Штрафы банков за обман потребителей нужно кратно увеличивать, чтобы все недобросовестные практики несли за собой серьезные последствия, рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. По его словам, норма готовится к внесению в Госдуму.
«Я рассчитываю, что это произойдет в ближайшее время, чтобы в этом году закон принять», — сообщил Михаил Мамута.
Штрафы за обман потребителей планируется повысить до 0,1% от капитала банка, добавил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.
По его словам, Госдума может принять законопроект уже в этом году, тогда заработает он с 2025-го.
При этом если банк не устраняет нарушение после предписания регулятора, штраф можно поднять до 1% от капитала, предлагала в марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Если штрафы увеличат до обсуждаемого уровня, то недобросовестные практики могут обойтись игрокам даже в несколько миллиардов рублей, пишут «Известия». Сейчас за подобные нарушения юрлица платят несопоставимо меньше — 20-40 тыс. рублей, отметила генеральный директор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина. По ее мнению, нововведение поможет искоренить проблему мисселинга.