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Блоги / Дина Дабришюте

Кальмар и Чайковский

27.10.2021 15:48|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы «Реплика», выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает псковский журналист Дина Дабришюте.

 

В нашем обществе принято ругать власть за запреты и ограничения. Однако нередко сами граждане довольно активно призывают что-то закрыть, убрать с глаз долой и из сердца вон. Согласно опросу ВЦИОМ, на этот раз досталось популярному южнокорейскому фильму «Игра в кальмара». Каждый четвертый россиянин, слышавший об этом сериале, поддержал его запрет на показ в России. Есть мнение, что в кино демонстрируется чрезмерная жестокость, которая может провоцировать проявление агрессии в реальной жизни.

Конечно, нельзя сказать, что фильм безобидный и идеально подходит для детей 10-13 лет, которые, к слову, его активно смотрят.

Но запрещать сериал не за что. С таким же успехом нужно требовать раз и навсегда снять все выпуски новостей по центральным каналам.

О феномене «Игры в кальмара» написано уже много статей, где подробно описывается, почему фильм так зашел аудитории, хотя до глупости банален и не нов ни по сюжету, ни по набору аллюзий на общество.

Позволю себе отметить лишь несколько моментов. Те, кто не любил физкультуру в школе, наверняка обратили внимание на форму участников игр, которые борются за главный приз. Комфортная, удобная одежда спокойного зеленого цвета. В такой хорошо заниматься спортом и играть. Костюм напоминает форму для физры из детства, а поведение взрослых на экране мало чем отличается от действий детей и подростков. Вот и получается готовый южнокорейский триллер для взрослых, которые выросли и очень хотели забыть о том, что такое буллинг, зависть, читерство, предательство и уроки физкультуры в школе.

Фото: Twitter / lisenookkk

Милый антураж комнат для игр, как и положено по сценарию, резко контрастирует с тем, что там происходит. Уже после первого выстрела комната детства превращается в комнату смерти. На этом моменте зритель должен испытать эмоции, и создатели сериала используют для этого все приемы, даже  дешевые. В общем-то на заигрывании с самыми святыми человеческими чувствами и строится весь фильм. Некоторых зрителей  актерская игра  забавляет, потому как в силу особенностей языка и темперамента герои жестикулируют и общаются, словно нарочно переигрывая, утрируя эмоции.

В целом азиатское кино достойно пристального внимания искушенного зрителя: китайское, тайваньское, японское, южнокорейское  - каждое со своими особенностями, национальным колоритом, изобразительными средствами. Но «Игру в кальмара»  ни в каком смысле нельзя назвать таким фильмом. Сериал — это типичная жвачка от Netflix для тех, кому нравится треш и угар или кому приглянулись в свое время оскароносные «Паразиты». Осуждать кого бы то ни было за кинематографические пристрастия негоже, потому признаем факт, что фильмы должны быть разными.

Вообще россияне могут гордиться «Игрой в кальмара». Создатели фильма по достоинству оценили музыку нашего соотечественника Петра Ильича Чайковского и не раз использовали ее в сериале.

Теперь весь мир наблюдает за тем, как люди, перемазанные кровью, шагают по лестнице под  шедевры русской классической музыки. Популяризация  искусства получается! За такие пасхалки можно простить многое, даже предсказуемый сюжет, затянутость диалогов и однообразные съемки.

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
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