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Блоги / Константин Калиниченко

Детская конституция

08.08.2019 20:30|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

Остановите! Я сойду…

«Клинтона целый год долбали за его Монику. У нас таких через одного.

Мы еще им поаплодируем. Но другое дело - Конституция.

Написано: нельзя к Монике ходить - не ходи! А пошел - отвечай. Если не умеешь.

И мы доживем! Я имею в виду Конституцию!»

Виктор Черномырдин

 

В начале спешу обрадовать читателей новостью. В России разработали детскую версию Конституции, Ее полное название – «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны». Этого, без сомнения, судьбоносного решения граждане России ждали с большим нетерпением, и в принципе совершенно неясно, как мы вообще смогли вырасти, не имея на руках «детской Конституции».

Коллаж: ridus.ru

Пособие состоит из 121 страницы и рассчитано на детей 8-14 лет. Оно представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции - «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина». Чтобы понять всю «глубину наших глубин», нужно процитировать некоторые отрывки из книги. Постараюсь быть деликатным и не перегнуть нигде палку. Потому что у людей адекватных и психически здоровых от подобного контента неизбежно расплавится мозг, а штатным патриотам все равно не понравится. Зацените.

Вот, например, как в это самой «детской Конституции» изложена статья 57. Тем, кто не помнит основной закон наизусть, напомню, что статья 57-я говорит об обязанности граждан России платить налоги.

«И как в партнерских отношеньях

От вас обязанностей ждут:

Платить налоги регулярно,

Ведь гражданами нас зовут».

marimedia.ru

Вот скажите, можете ли вы назвать автора подобных вирш нормальным человеком? Напомню, эта «Конституция» предназначена для детей в возрасте от 8 до 14 лет. Не стану здесь акцентировать внимание, что сегодняшние 14-летние от 8-летних отличаются примерно как Apple IMac от 486-го Пентиума, и предлагать им одинаковый псевдоинтеллектуальный фарш, по меньшей мере, наивно. Но вот насчет того, что для 8-летних предлагается проводить аналогию с партнерскими отношениями, в которых важна прежде всего регулярность – это, говоря языком молодежи, просто какой-то зашквар. Опыт на самом деле подсказывает, что регулярность – залог гармонии в партнерских отношениях. Но не преждевременная ли эта информация для 8-летних детей? Стесняюсь спросить, насколько глубоки познания авторов в данном вопросе…

Поехали дальше. Оцените творческую переработку статьи 59-й Конституции РФ, где речь идет про воинскую обязанность и несение службы.

«Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь

И в руку ты ружье возьмешь

И будешь защищать Россию,

А может, за нее падешь».

А.Дайнека «Оборона Севастополя»

Думаю, что небезызвестный немецкий драматург Бальдур фон Ширах в этот момент активно ворочается в гробу, испытывая жгучую зависть, задаваясь вопросом: «А что, так можно было»?

У меня к этому фрагменту, собственно говоря, только один большой вопрос: знаком ли автор с основными особенностями возрастной психологии? Я тут хочу сказать следующее. В мире существует огромное количество умных книжек по психологии детского, подросткового возраста. Много написано про то, что мозги в возрасте 8-14 лет еще весьма неокрепшие и впитывают информацию из окружающего мира как губка. Именно поэтому школьная учебная и художественная литература подбираются таким образом, чтобы способствовать гармоничному развитию и социализации ребенка. А не для того, чтобы резко погрузить его в реалии жестокого и безумного мира.

Согласитесь, уважаемые родители детей и подростков, вы бы сильно удивились и вряд ли обрадовались, если бы ваши дети на уроках литературы изучали бы, например, «Историю О» Доминик Ори или «Блаженны мертвые» Юна Линдквиста. Последняя - прекрасная книжка во всех смыслах, написана великолепным современным и очень красивым языком. Вот только она про зомби и вообще про смерть. Вряд ли с этой стороной мира стоит знакомить растущий 8-летний организм.

Однако авторов «детской конституции» пропаганда смерти совершенно не смущает. Буквально в нескольких строчках сосредоточены темы агрессии, огнестрельного оружия и смерти как социально-одобряемого поведения. Я не хотел бы тут беды накликать, но думаю, что подобная промывка некрепких мозгов – это верный путь в направлении насилия и так называемых «колумбайнов».

Понятно, что служба в армии в известном смысле предполагает возможную смерть на поле боя. Вот только эта информация детям совершенно ни к чему - вырастут, политрук им все это популярно объяснит. Даже советская педагогика, которая, мягко говоря, отличалась своеобразным пониманием принципов гуманизма и воспитания, до подобного маразма не доходила. Однако же авторы «детской конституции» на достигнутом не останавливаются, поэтому идем дальше.

Особенно далеко, кстати, и не надо. Авторы сразу в преамбуле стараются донести до 8-летних, что жизнь вообще-то боль и состоит, главным образом, из борьбы с международным агрессором и уплаты налогов. А больше в этой жизни ничерта нет интересного.

«И кто законы нарушает,

Наказан будет тот всегда,

А кто закона вдруг не знает,

Ответит все равно сполна».

Понимаете, в чем суть? Спросите любого детского психолога, и он вам, не задумываясь, скажет, что неокрепший детский мозг еще не в силах выстраивать столь сложные причинно-следственные связи. Но он точно усвоит, что «наказан будет всегда» и «ответит все равно сполна». Читая эти строки, мне показалось, что для полноты сюжета немного не хватает «киселевских» формулировок с федеральных телеканалов. Что-нибудь про «радиоактивный пепел» и «наматывание внутренностей на гусеницы танка». Впрочем, полагаю, нечто подобное ждет нас в самом ближайшем будущем, ведь подобные шедевры неизбежно ждет переиздание.

memesmix.net

Между тем, авторы продолжают нагнетать и подводят читателя к кульминации. Статья 68-я Конституции РФ говорит о том, что «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». Совершенно, надо сказать, безобидная история, но авторы «детской конституции», как мы помним, уже давно в танке и сражаются с агрессором не на жизнь, а на смерть. В «детском варианте» статья 68 Конституции РФ звучит так:

«Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть».

Казалось бы, при чем тут Украина? Ах да, там же «русских много есть». Возможно, данное четверостишие следует читать с кавказским акцентом. Во всяком случае, есть ощущение, что авторы сами-то не вполне владеют русским языком. Говорить по-русски пока не очень, но агрессией уже напитались и основную мысль, что Украина – наш главный враг, усвоили четко.

Я уж не стану тут повторяться, что на детей снова потоком вываливают войну, месть и прочую агрессию…

memesmix.net

Читая весь этот параноидальный бред, я с некоторым испугом думал: какое детство было у авторов «детской Конституции»? Предполагаю самые страшные сценарии.

Оказалось, в ее разработке участвовали эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России и фонда образовательных проектов «Стратегия будущего». Иллюстрации для книги выбраны из детских рисунков, которые были представлены на конкурс «Если бы я был президентом», прошедший в российских школах весной 2019 года. Само издание появится на прилавках аккурат к началу нового учебного года. В Ивановской области уже сообщили, что пособие взято на вооружение и будет использовано в школах…

Ну, хорошо. Остается такой вопрос: дальше-то что? Пока только нет сомнений в том, что этот маразм продолжит крепчать, и процессы коррозии мозга у отдельных субъектов вступили в необратимую фазу. Давайте попробуем предположить.

Прежде всего возможно появление «детской Библии». Достаточно будет пары четверостиший, чтобы передать суть Ветхого завета. Тему чудесного воскрешения, в принципе, можно игнорировать - при такой подаче она теряет всякий смысл.

Как вариант - «Детский Уголовный кодекс». Тут придется многое творчески переработать, потому как законотворцы прежней эпохи совершенно необдуманно наложили мораторий на применение смертной казни. В этой связи велика опасность, что авторам будет трудно донести 8-14-летним детям основы российской условно-правовой реальности. Ну, как-нибудь выкрутятся.

Дальше главное - не останавливаться на достигнутом и от сухой теории незамедлительно переходить к практике. Например, в школах надо возродить преподавание «Начальной военной подготовки». Обязательно с 8-летнего возраста. На уроках моделировать столкновения русских и украинцев, которых для разнообразия иногда менять на американцев, англосаксов, игиловцев (запрещенных в РФ) либералов и тд.

«Детский полицейский участок», «моделирование допроса задержанного», «Суд выносит обвинительный приговор». Наконец, «Детская исправительная колония», «детская конвойная служба» со всеми полагающимися атрибутами – тут вообще можно развернуться и устраивать на уроках ролевые игры. Представляете подобный сценарий, когда учитель говорит: «А сегодня, дети, мы с вами будем играть в тюремную иерархию. Ты, Вася, будешь авторитетом, вором в законе. Ты, Саша, будешь бригадиром. А ты, Петя, извини, но … как бы сказать помягче, самым неуважаемым членом сообщества…».

Слава богу, это пока - в значительной степени гипербола. Надеюсь, что ничего из озвученного никогда в нашей жизни не случится. Искренне верю, что пусть и не сразу, но разум когда-нибудь победит весь этот паноптикум последнего времени.

risovach.ru

Но пока для этого не так много оснований. И то, что происходит, наглядно подтверждает, что наш мир очень быстро сходит с ума. Лично мне все больше хочется сказать: «Остановите. Я сойду…»

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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