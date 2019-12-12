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Блоги / Константин Калиниченко

Верните Киянца?!

12.12.2019 17:51|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Постоянная смена каких-то странных персонажей в кресле руководителя «Псковпассажиравтотранса» - зрелище, само по себе, завораживающее. Примерно как наблюдать за прощальным костром, которым «догорает эпоха». Сначала - телефонист. Следом за ним - поэт. Потом Киянец… просто Киянец, к этому нечего добавить. Кажется все они, или почти все, приходили с какими-то неявными амбициями, а уходили с вполне конкретной статьей УК… В будущем про это все могут снять неплохой сериал. Хотя зачем? Ведь реальное развитие событий напоминает добротный ситком. Только по итогам очередной серии накатывает грусть и безысходность…»

Э.А.

Есть в нашем регионе организация, которая, независимо от погодных условий, решений всемирного антидопингового агентства и градуса эскалации международных отношений, фигурирует в средствах массовой информации как правило в негативном свете. Речь про ГППО «Псковпассажиравтотранс». Причем даже в общем пессимистическом прогнозе, тенденции последних полутора лет заставляют все чаще разводить руками. И где-то на горизонте уж довольно осязаемо маячит вполне себе апокалиптический сюжет.

Накануне очередной руководитель предприятия (тут надо заметить, что руководители «Псковпассажиравтотранса» меняются с некоторых пор также часто, как времена года) заглянул в эфир одного из местных СМИ. А надо сказать, псковичи давно подметили такую закономерность: если руководство автобусного парка очутилось в прямом эфире, то речь, конечно же, пойдет об очередном повышении стоимости проезда. Ибо иного «видения развития» на этом предприятии нет, кто бы его в последние годы не возглавлял.

Юрий Киргинцев

Разумеется, и.о. генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев полностью оправдал ожидания публики. И сообщил псковичам, что с 1 февраля 2020 года проезд в городских автобусах в Пскове будет стоить 27 рублей. Видимо как-то пытаясь снивелировать эффект, г-н Киргинцев также рассказал про замену проездных билетов на транспортные карты.

Насчет транспортных карт тоже история интересная. Напомню, что разговоры про «новые технологии» и прочие прорывные аспекты деятельности ведутся руководством автобусного парка с незапамятных времен. Один из любимых сюжетов тесно связан с внедрением так называемых валидаторов - аппаратов для автоматической проверки проездного документа. Так вот, благодаря исключительно «талантливому» руководству «Псковпассажиравтотранса», элементарная история, давно реализованная в соседних прибалтийских государствах, в славном городе Пскове растянулась на долгие годы.

Инициировал ее, напомню, еще Александр Гизбрехт - при нем были закуплены эти самые валидаторы. И тут началось интересное. Первыми восстали кондукторши - вот эти милые женщины, числом не менее двух сотен человек - которых новомодный девайс грозил оставить без престижной и высокооплачиваемой работы. И сразу выяснилось, что этот валидатор страшно тяжелый и неудобный, а привинтить его стационарно в автобусе совершенно нет возможности - вот просто обязательно нужно кондуктору дефилировать вдоль и поперек салона автобуса с этим аппаратом, прижатым к груди. Еще и профсоюз немного «нахмурил брови», заявив, что идея сокращения 200 штатных единиц в целом не останется без симметричного ответа. Пока там колебались, как поступить, на Александра Гизбрехта завели уголовное дело и поперли с предприятия. Оставшиеся перекрестились, решили, что эти валидаторы - «не наш метод» и забыли про буржуйские игрушки на годы. А потом и вовсе началась такая чехарда с руководителями, что стало не до подобных мелочей.

Валидатор и транспортная карта в автобусе г. Тарту (источник: postimees.ee)

Напомню, что сменивший г-на Гизбрехта Александр Питиримов в кресле руководителя «Псковпассажиравтотранса» не продержался и года. Там тоже очень показательная история была: буквально накануне своего увольнения, он в эфире «Эхо Москвы» в Пскове уверенно и авторитетно говорил о том, что автобусный парк переживает непростые времена, но в целом твердо стоит на ногах. И вообще уверенно смотрел в будущее и делился планами.

Но создать ничего не успел, потому как отставка его была весьма скоропостижной. А затем, подобно предшественнику, получил вдогонку персональное уголовное дело.

Сменивший его Николай Киянец был изначально представлен как крупный столичный руководитель, за плечами которого «20-летний опыт руководящей работы» в автобусных парках покруче псковского. Этакий мессия, призванный научить криворуких скобарей, как надо управлять вверенным государственным имуществом.

Николай Киянец

И вот этот умник столичный с ходу ринулся учить и управлять. Да так умело, что вскоре народ натурально вышел на улицу, а водители автобусов угрожали коллективной забастовкой. Параллельно г-н Киянец отметился хамством в общении с журналистами и какой-то запредельной неспособностью выстроить диалог с профсоюзами и коллективом работников. Зато «под шумок» притащил в регион московскую «шарашку». ООО «Стартранс», с типичными московскими водителями среднеазиатской внешности, которые плохо знали город и русский язык. К общей радости, этот «эффективный менеджер» не задержался в Псковской области, покинув ее так же скоропостижно, как и появился, забрав с собой злополучный «Стартранс».

Теперь вот у предприятия новый руководитель. Вице-губернатор Василий Осипов, «презентуя» Юрия Киргинцева, отрекомендовал его, прежде всего, как кризисного менеджера, имеющего опыт руководства аналогичным предприятием в схожей ситуации. А ситуация, по мнению профильного заместителя губернатора, печальная, потому как, цитирую Василия Осипова: «На фоне объективных факторов, есть и субъективные: предприятие пока тоже не хочет меняться и перестраиваться. Оно как было, так и остается социалистическим, движения вперед здесь нет. Хотя планы оптимизации и реструктуризации предприятия существуют, пока их реализация на нулевой отметке…».

Я, понятное дело, не имею понятия, что там за планы оптимизации такие, но ожидания довольно тревожные. Если они еще не начали даже реализовываться, то что же такое происходит на наших глазах? Невооруженным глазом видно, что автобусы стали попросту ходить реже. Руководитель комитета по транспорту Борис Елкин объясняет это низкой заполняемостью в вечернее время. Но, во-первых, всем очевидно, что стали реже ходить не только вечером, но и в любое другое время. А во-вторых, если дело в заполняемости, то не логичнее ли пускать автобусы меньшей вместительности, но с той же периодичностью? Во всяком случае, увеличивать интервалы движения в холодное время года кажется, по меньшей мере, не гуманно.

Но логика подсказывает, что дело тут не в аналитике «больших данных» или в какой-либо другой магии чисел. Моральное и техническое состояние подвижного состава «Псковпассажиравтотранса» известно всем. Некоторые автобусы выглядят так, будто пережили прямое попадание баллистической ракеты. Этим обломкам прошлого все сложнее выживать на маршрутах, и все чаще мы видим автобусы, безжизненно припаркованные в ожидании технической помощи или буксируемые на прицепе в сервис, где механики в сотый раз будут пытаться вернуть технику к жизни.

Фото: pskov.ru

Вот здесь уместно задать вопрос: видит ли руководство хоть какой-то выход из замкнутого круга? Давайте вспомним еще один сюжет. Ровно год назад «Псковпассажиравтотранс» уверенно загибался под гнетом огромной финансовой задолженности. Не вовремя выплачивалась зарплата, поставщики ГСМ грозились прекратить заправлять транспорт. Тогда выкрутились, благодаря очередной успешной вылазке губернатора в Москву, из которой он привез примерно миллиард рублей, ровно половина которого и ушла на покрытие долгов автобусного парка.

Сегодня, судя по всему, ситуация повторяется. Предприятие опять нуждается в серьезном финансовом транше на покрытие хотя бы операционных убытков. Все это начинает напоминать какую-то безразмерную печь, в которой сгорает любая сумма денег. При том без каких-либо перспектив. Государство продолжает дотировать. Долги продолжают накапливаться. Подвижной состав продолжает умирать.

И тут хотел бы я вернуться к очень правильной, на мой взгляд, мысли вице-губернатора Василия Осипова о том, что предприятие продолжает жить так, будто на дворе 1980-й год, и все в едином порыве продолжают стоить социализм. Однако снаружи совсем другие времена, и поведение руководства весьма напоминает банальный шантаж. Есть ощущение, что калейдоскопическая чехарда в кресле руководителя, никоим образом не влияет на общее видение ситуации на предприятии. Доминирует убежденность, что каков бы ни был объем долгов, областная администрация будет их постоянно гасить. Потому как никогда не сможет позволить себе столь непопулярное решение, как ликвидацию или приватизацию автобусного парка. А значит нет необходимости думать о завтрашнем дне, о том, где брать новые автобусы и будет ли чем их завтра заправлять. Нужно лишь почаще напоминать про то, что на «Псковпассажиравтотрансе» лежит колоссальная социальная нагрузка, а платить реальную стоимость проезда псковичи все равно никогда не будут. А чтобы создавать какую-то видимость борьбы за выживание, можно периодически повышать стоимость проезда на некую символическую цифру. Но даже с таким повышением все на самом деле очень нехорошо.

Кто-то, возможно, скажет, что рост стоимости проезда на 2 рубля не столь и критичен, да и цены все равно растут везде и на все, несмотря ни на какие успехи на международной арене и в целом в части касающейся «вставания с колен». Это только в Росстате все хорошо и в докладах правительственных чиновников граждане наше богатеют день ото дня. Но вот какое дело. Бравурно-оптимистические релизы эти от реальности далеки чуть более чем полностью, и очередное вроде бы незначительное повышение цены на самом деле ощутимо бьет по карману.

Прежде всего, потому, что оно бьет по самым социально незащищенным слоям населения – тем, кто вынужден пользоваться общественным транспортом.

Мы же не в Москве и не в Европе живем, где общественный транспорт не только комфортный, но и оптимальный способ перемещения в пространстве. В Пскове общественный транспорт – это средство сегрегации, четко разделяющее тех, кто может себе позволить личное авто и всех остальных, вынужденных ежедневно толкаться в автобусах.

Возможно, эту ситуацию как-то могла бы сгладить грамотная тарифная политика. Но, увы, и здесь «Псковпассажиравтотрансу» абсолютно нечем гордиться. Опять же не секрет, цивилизованный мир давно имеет гибкую и дифференцированную политику оплаты за проезд. Пассажир волен выбирать максимально удобный для него вариант: одноразовые билеты, билеты с правом пересадки, одно-двух-трехдневные билеты, билеты на одну неделю, с ограниченным числом поездок или безлимитные. А что у нас? Только разговоры. Вот встречаешь ответственных товарищей, и в этих разговорах они демонстрируют высокий профессионализм, бывали за границей и прекрасно знают про все эти тарифные схемы. Но внедрить что-то подобное в Пскове почему-то не судьба. Пишутся какие-то концепции, ведутся бесконечные содержательные дискуссии, чиновники обещают, что вот уж в этот раз они все сделают по уму. Мир замирает в томительном ожидании – все ждут, если не новые автобусы, то, по крайней мере, нормальные валидаторы, бесконтактную оплату проезда, более-менее гибкий тариф. Но в итоге все заканчивается очередным пшиком, гора в сотый раз рожает мышь, а весь пар выходит в гудок в виде очередного повышения стоимости проезда на какие-нибудь 2 рубля.

При этом руководитель «Псковпассажиравтотранса» не стесняется говорить, что эти 2 рубля не решают ровным счетом ничего, а для дела надо бы повысить рублей на 10-15, но ведь не судьба, потому что социальные обязательства и т.д. и т.п…

Наверно какое-то время можно еще так просуществовать. Но в чем тогда смысл приглашать «кризисных менеджеров» на пост руководителя? Чтобы через год интервалы движения увеличились еще больше под очередным благовидным предлогом, а работоспособных автобусов осталось еще меньше? И предприятие снова оказалось перед угрозой банкротства из-за неоплатных долгов? А руководство в очередной раз повысило стоимость проезда на очередные «символические» 2 рубля?

Этот так называемый «антикризисный менеджмент» все больше напоминает безуспешные попытки средневекового шамана оживить мертвое тело при помощи магических заклинаний и сакральных жертв. Можно, наверно, еще раз десять поменять руководителя на предприятии и вдогонку им завести немало уголовных дел.

Но быть может, пока пациент еще немного-таки жив, настало время для «операционного вмешательства». А то «больной» выглядит все более безнадежным и как бы не потерять окончательно. Помнится, г-н Киянец даже разработал какую-то концепцию выхода из кризиса, представлял ее губернатору. С тех пор прошло много времени – ни Киянца, ни концепции. Но ведь общественный транспорт – это же не какая-то алхимия. В мире существует великое множество примеров прекрасной организации системы общественного транспорта. Наверняка ситуация Пскова в этом вопросе не уникальна, и найти подходящий именно для нас вариант не так и сложно. Может быть для этого нужно как-то включить голову, расширить кругозор, перестать ныть на тему «социальных обязательств». Ну просто погуглить для начала в релевантном поиске по таким ключевым словам как «Жайме Лернер» или изучить глобальное исследование McKinsey существующих алгоритмов организации общественного транспорта в различных городах и агломерациях. Ей-богу, это несложно. В конце концов, можно в сотый раз съездить по «обмену опытом» к нашим соседям в какой-нибудь Тарту или Елгаву и попытаться уже понять, как общественный транспорт может быть эффективным в условиях, мало отличающихся от псковских.

Но, скорее всего, нет. Ничего этого у нас не будет, по крайней мере в обозримом будущем. А будет очередной «антикризисный Киянец» и очередное повышение «на 2 рубля». Я, думаю, это «питие «Боржоми» при давно отвалившихся почках будут продолжать до тех пор, пока не встанут на прикол последние автобусы. После чего Псков сможет полноправно претендовать на попадание в книгу рекордов Гиннеса как город, который в 21 веке зачем-то избавился от общественного транспорта…

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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