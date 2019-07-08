Блоги / Юрий Моисеенко

Пятьсот лет одиночества

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Тотальный привет. Как обычно по понедельникам, диванные войска быстрого комментирования выдвинулись на заранее подготовленные идеологические позиции, чтобы обозреть дозором кейсы, тренды и фейк-ньюсы, которых на минувшей неделе оказалось в избытке. И веселых, и печальных…

К последним, без всякого сомнения, следует отнести похороны 14-и членов экипажа глубоководного аппарата, именуемого в простонародье «Лошарик». Напомним, инцидент произошел 1 июля, но страна узнала об этом трагическом событии только через пару дней. Церемония погребения прошла в минувшую субботу на Серафимовском кладбище Петербурга и была, как пишут некоторые источники, окутана завесой тайны. Тут же следует сказать, в этом деле вопросов больше, чем ответов. Ну например… По версии Министерства обороны подводная лодка выполняла миссию (и далее – цитата) «по исследованию гидросферы земли в российских территориальных водах». Вместе с тем, один из высокопоставленных офицеров, выступая на траурном митинге, сказал, что моряки (дословно) «не допустили катастрофы планетарного масштаба» - эта фразу приводят многие центральные СМИ. Интересная, получается, «гидросфера».

Нет, что касаемо военной тайны, то тут мы и не лезем. Однако, если речь идет о «катастрофе планетарного масштаба», то с этого места хотелось бы поподробнее.

Есть и еще дна загогулина, на которую тоже стоит обратить внимание: по сообщениям СМИ в закрытой церемонии прощания приняли участие Главнокомандующий ВМФ, начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил, командующий Западным военным округом и даже исполняющий обязанности губернатора Петербурга г-н Беглов, но почему на кладбище не появились высшие чины российской армии? Тоже из соображений секретности? Почему не выкроили время в своем напряженном рабочем графике спикеры обеих палат Федерального Собрания, или решили засекретиться до невозможности? Конечно, их отсутствие можно объяснить желанием максимально снизить общественное внимание к происшествию, однако такое почти демонстративное игнорирование прощания с элитой вооруженных сил выходит за рамки приличия, если речь на самом деле идет о «катастрофе планетарного масштаба». Впрочем, вне контекста общественного резонанса, всё случившееся в Баренцевом море у любого нормального человека не вызывает ничего, кроме чувства глубокого сострадания. Также, как и гибель подводных лодок «Комсомолец», «Курск». Сколько лет прошло, а эти раны по-прежнему не заживают…

Куда обращаться ёжикам за лицензией?

Из последних новостей, которые следует отнести к общероссийской повестке, нельзя пройти мимо совсем свежей инициативы Минсельхоза по установлению контроля за сбором ягод и грибов – об этом на прошлой неделе, в частности, сообщила RT. Более того, ведомство вызвалось взять на себя полномочия по урегулированию сбора, переработки и обработки лесных ресурсов, чем изрядно позабавило тех россиян, кто некоторые инициативы, рождающиеся в головах федеральных чиновников, порой иначе, как бредом, теперь и не называют.

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На стремление Минсельхоза лишить беднейшие слои населения последнего источника заработка наша широчайшая диванная общественность уже обращала внимание. В одной из недавних передач мы рассказывали о судьбе девочки Тани из глухой дедовичской деревни, которая вместе с мамой практически на все лето уходит в леса, чтобы заработать себе на жизнь сбором черники, клюквы, брусники, их они потом сдают в заготпункты.

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Этот неблагодарный труд позволяет им тянуть весь год. И таких «нищебродов», как презрительно называет новая «шлюхта» своих соотечественников, которые в результате варварских реформ оказались на обочине жизни, в Псковской области немало – особенно в сельской местности, где другой работы по сути дела уже не осталось.

В этой связи у наших диванных экспертов возникает резонный вопрос: как и какими силами Минсельхоз собирается «регулировать» процесс сбора: неужели его чиновники будут проверять руки или языки у каждого, что вышел из леса?

Или, может, в ожидании грибного сезона, уже пора занимать очереди в Центры и офисы государственных и муниципальных услуг за специальным разрешением? Впрочем, нужно отдать должное жизнелюбию и находчивости россиян, которые в социальных сетях уже высмеяли очередную чиновную блажь.

«А медведям и ежикам тоже за лицензией надо обращаться?» — задаются вопросом самые любознательные. «За сколько граммов дикорастущих грибов будут сажать, как за оборот в особо крупном размере?» — иронизируют другие. Мы же у себя на диване все-таки верим, что дальше этой смехотворной, министерской инициативы дело не пойдет. Если ее авторы, конечно, не камикадзе.

Да здравствует популизм – светлое будущее человечества!

Теперь перейдем к хронике предвыборной кампании, которая продолжает сотрясать необъятные просторы нашей Родины. Не будем утомлять нашего слушателя перечислением фамилий всех граждан от правящей партии и от оппозиции, которые изъявили желание принять участие в предстоящем плебисците – они у всех на слуху, а нам за косвенную агитацию никто не платит. Однако обратим внимание вот на что. Если сравнить, как идет сбор подписей, выдвижение в тех же самых столицах и наших псковских «муравах», то на брегах Великой мы наблюдаем «тишь, да гладь, да Божью благодать». Никого из оппозиционеров в избиркомах не прихватывают, руки им не ломают, в «кутузку» не пихают, по матери не посылают. Короче, налицо полная демократия, которая, напомним, для всех «иванов родства не помнящих», есть ни кто иное, как процедура. Именно эта процедура сейчас и запущена, чтобы 8 сентября мы смогли выбрать самых достойных. Получив мандаты доверия, они, усевшись в свои законные кресла в муниципалитетах, городской думе, областном Собрании, немедля начнут принимать законы, благодаря которым нам с вами будет жить и лучше, и веселее. Осталось только дождаться, когда господа кандидаты зарегистрируются, мы сравним их программы, оценим компетентность, послушаем их в прямом эфире нашей радиостанции, других СМИ и отправимся на выборы. Хотя, конечно, жаль… Жаль в том смысле, что законодательство у нас сейчас настолько либеральное, что не отвечает современным условиям, поэтому пора его менять. Чтобы пояснить, что мы имеем в виду, начнем свои рассуждения издалека.

Давно идут разговоры, чтобы сделать питание школьников бесплатным, а то дикость какая-то получается: преступников, которые находятся в местах не столь отдаленных не за подвиги перед обществом, мы кормим, а за невинных детишек должны расплачиваться родители. Налицо вопиющая социальная несправедливость. Так и с выборами!

Разве можно равнять нужды и чаяния пролетария, получающего в месяц 15 тысяч «чистыми», и запросы парламентария-миллиардера? Один, принимая бюллетень, голосует за увеличение зарплаты, а второй - чтобы ему разрешили не декларировать отели, которые он по случаю прикупил в далекой альпийской республике, а потом переписал на имя тещи? Нонсенс! Поэтому мы предлагаем: лишить права голоса всех, кто получает ниже прожиточного уровня, чтобы не путались под ногами и не портили общую картину труда и вдохновения. Короче, от винта! Идем дальше… Зачем женщинам избирательное право? Они хотят спокойно воспитывать детей, вытирать им носы и задницы, а если заболеют, то им нужна уверенность в завтрашнем дне. Давайте им эту уверенность торжественно вручим! Но чтобы нас не обвинили в голимом популизме, то всё должно быть с соблюдением закона. Если ты выбираешь «уверенность», то есть бесплатные лекарства для малыша, отдых за счет страны в летнем лагере, такое же бесплатное лечение в санатории (не приведи, Господь), откажись от своего права голоса и получи все обещанные блага сразу и даром! Хватит ждать светлого будущего, которое наступит завтра, если проснемся. Получи его сейчас и распишись, а мы посмотрим на красную девицу, которая выберет журавля в небе, взамен козырной синицы в руках. Кто там еще остается? Граждане пенсионеры, которым много на самом-то деле и не нужно… Лавочка возле дома, чистые тротуары, дешевые продукты питания, умеренная плата за коммунальные услуги, чтобы в поликлинике принимали без очереди и врач был внимательный. Всех этих пунктов тоже нет в бюллетене для голосования. Там только несколько ничего не говорящих фамилий: Иванов, Петров, Васечкин. Разве эти, плохо знакомые люди, способны обеспечить необходимое? Хорошо человек рассуждает о том, как бы он обустроил Россию, регион, поправил коммунальное хозяйство, но все это слова, а как получит мандат, так и не глянет – ему от вас только «галочка» и нужна. Сколько таких случаев!? Не тратьте время на бесполезную ходьбу на избирательный участок, лучше сразу заключайте с избиркомами договоры пожизненной ренты, а если избранный товарищ не оправдал, не обеспечил удобства, то пусть председатель ТИКа немедля подает на депутата в суд согласно вашей докладной. Обещал, не обеспечил - прямой дорогой в кутузку. Вы спросите: а как же с голосованием? Зачем голосование? Пусть власть лично раздает мандаты: кто ей понравится – тот и получит, ну а остальное - дело техники. Убежден, что предвыборную программу нашей диванной партии раскритикуют, а вашего покорного слугу застыдят: типа, не демократ. Да, не демократ. Скажу больше: популист и этого слова, как некоторые нынешние народные избранники, не боюсь. Потому что надоело ждать милостей от природы, их нам обещают последние 100 лет большевики, меньшевики, троцкисты, ленинцы, настоящие ленинцы, верные ленинцы, продолжатели его дела, демократы, либералы. И ведь главная поганка заключается в том, все, кто обещал электорату процветание, в отличие от этого самого электората, уже сейчас живут припеваючи, а остальным в качестве «утешения» остается пенсионная реформа, мусорная, увечное здравоохранение, ущербное образование. Спрашивается: зачем такая избирательная система, которая все эти «блага» нам подарила? – решительно не понимаю.

ЮНЕСКО и пустота

И в заключение, уже по традиции - о культурке. Не успела отгреметь Ганза, и мы собрались, было, ждать, когда наш город снова начнут готовить к какой-нибудь дате, но тут ко времени приключилась 43-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая своим решением включила в список этого самого наследия памятники древнего Пскова.

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Но не всё, как ожидалось, в этот документ попало, однако кое-что отстоять все-таки удалось. Например, Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря и его жемчужину - фрески Преображенского собора, ансамбль Снетогорского монастыря, включая храм Рождества Богородицы и другие - всего 10 объектов. Как сказал бы поэт, «чистейшей прелести» чисто псковские образцы.

По словам одного из экспертов, в предлагаемом для утверждения списке были объекты гражданского, оборонного зодчества. Однако высокое собрание остановило свой выбор именно на культовых строениях.

Чему мы, безусловно, рады, потому что разговоры о том, что Псков достоин того, чтобы встать в один ряд с такими памятниками, как Тадж-Махал, эстонской баней по-черному и фресками сикстинской капеллы, порядком надоели. Короче, свершилось!

Псковская делегация на сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Баку, 7 июля

С другой стороны, как-то не комильфо, потому, что в список попало то, что было сработано, построено и нарисовано, как минимум, лет пятьсот (!) назад. Не знаю, кому как, у нас есть точные сведения о том, что и после этого в городе жили люди, что-то делали, но почему-то и не оставили ничего замечательного и достойного внимания мировой общественности. Ощущение этой «чапаевской пустоты», не буду скрывать, холодит душу и вселяет самые мрачные мысли. Неужто нынешнее поколение тоже не оставит в веках «ни мысли плодовитой, ни гения начатого труда», одни уголовные дела возбужденные в отношении неопределенного круга лиц?

На этом ставим сегодня точку. Печалился о неправдах жизни ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, и «пусть вам, дети грядущего, святят наши кремлевские звезды». Пока!