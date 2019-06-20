Замгубернатора Псковской области: Все понимают, что «Псковавиа» нужно сохранять, предприятие является стратегическим

Замгубернатора Псковской области Нинель Салагаева отметила, что авиакомпанию «Псковавиа» нужно сохранять, поскольку это предприятие является стратегическим для региона. Об этом Нинель Салагаева сообщила 2 июля в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
«Что касается "Псковавиа", сейчас в арбитражном суде находится дело по расторжению. Мы будем расторгать договор купли-продажи акций, возвращать акции в государственную собственность, и дальше заниматься выводом предприятий из того предбанкротного состояния, где "Псковавиа" сейчас находится. При поддержке федерального центра, в лице Минфина и Минтранса. Очередное заседание запланировано на 16 июля», - отметила она.
«Все понимают, что это предприятие нужно сохранять, поскольку на сегодняшний день оно является стратегическим для региона. Этим вопросом мы занимаемся», - добавила Нинель Салагаева.