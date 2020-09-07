Экономика

Псковское УФАС обещает «мягкий подход» при реорганизации МУПов и ГУПов

Федеральная антимонопольная службы обещает «мягкий» подход при реорганизации МУПов и ГУПов в Псковской области. Об этом журналистам рассказала руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец 8 сентября на семинаре-совещании территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ольга Милонаец отметила, что регион активно включился в работу по реализации федерального закона, предусматривающего реорганизацию государственных и муниципальных унитарных предприятий.

«У региона нет принципиального отторжения, как есть у некоторых глав некоторых субъектов РФ, где они очень осторожны, говорят, что без МУПов и ГУПов пропадем. У нас такого нет. У нас и в прошлом году губернатор говорил, что нужно пересматривать их работу», - сказала Ольга Милонаец.

«Здесь мы намерены действовать очень осторожно», - подчеркнула руководитель псковского УФАС. Она привела такой пример: прежде чем реорганизовать муниципальное предприятие, обслуживающее единственную аптеку в муниципальном образовании, глава района должен сделать все, чтобы в аптечном бизнесе была конкуренция, чтобы цены были экономически обоснованы. Только в этом случае можно «убирать» МУПы из экономической цепочки. «Все будет аккуратно, это мы вам обещаем», - заверила Ольга Милонаец.

Заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко добавил, что закон вступает в силу в 2025 году, для «мягкого подхода» есть время и возможности.