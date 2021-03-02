Экономика

Шесть псковских фермеров смогут получить грант «Агростартап» в 2021 году

Шесть аграриев Псковской области смогут получить грант «Агростартап» в 2021 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 3 марта председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

Он напомнил, что по данной программе господдержки получить финансирование будет проще, чем это можно было сделать по программе «Начинающий фермер» (с этого года она прекратила существование). «Деньги те же, а условия полегче», - пояснил председатель комитета.

Претендовать на господдержку по программе «Агостартап», по его словам, могут все, а получить ее - только шестеро. На один грант обычно претендуют 5-6 человек, уточнил Николай Романов.

У каждого, кто претендует на господдержку, должен быть бизнес-план и план расходов. «Тот, кто получает грант, обязан работать в этом направлении пять лет, выполнять условия соглашения и то, что прописано в плане расходов», - добавил он.