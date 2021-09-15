Экономика

Предпринимателям Пскова возместят затраты, связанные с участием в ярмарках

Администрация Пскова информирует о субсидировании части затрат малому и среднему предпринимательству в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, субсидии могут получить физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также принимающие участие в выставках и ярмарках. Регламентирует субсидирование соответствующее постановлением администрации города.

Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат, связанных с участием в выставках и ярмарках:

оплата аренды выставочно-ярмарочных площадей;

оплата регистрационного сбора;

оплата аренды выставочно-ярмарочного оборудования.

Субсидии предоставляются единовременно, но не более 70% фактических затрат 2020 и (или) 2021 года (без учета налога на добавленную стоимость).

При этом максимальный размер субсидий составляет 15 тысяч рублей в год в расчете на один субъект МСП.

Заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий принимаются до 30 ноября.

Подробную информацию можно прочитать по ссылке.