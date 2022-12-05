Значимость согласительной комиссии объяснил депутат Псковского областного Собрания

Значимость согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» объяснил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, депутат по одномандатному округу №1 города Пскова Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Парламентарий объяснил, что по итогу у комиссии должно быть решение: создать рабочую группу, направить вопрос на изучение в комитеты.
Алексей Севастьянов также прокомментировал вопросы, которые он решает в своём округе.
«Те острые вопросы, которые есть, находятся в стадии решения в округе. Сейчас идёт планомерная работа. Мы регулярно проводим совещания в онлайн-режиме с "Октябрьской железной дорогой", чтобы все-таки в будущем году запустить автобусный маршрут на Завокзалье. Также я в согласительную комиссию направил несколько вопросов, касающихся подключения к водоснабжению целого ряда адресов в своём округе», – добавил он.
В состав округа №1 входит часть города Пскова, а именно такие районы, как центр, Любятово, Завокзалье и Псковкирпич.