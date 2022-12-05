Экономика

Значимость согласительной комиссии объяснил депутат Псковского областного Собрания

Значимость согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» объяснил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, депутат по одномандатному округу №1 города Пскова Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается согласительной комиссии, безусловно, каждый депутат переживает за свой округ. Более того, к депутату обращаются люди с определенными проблемами. Не все вещи учтены в бюджете. Согласительная комиссия – тот момент, когда у депутата есть возможность заострить внимание на проблему, которую он освещает. Даже если она не войдет в бюджет будущего года, по крайней мере, она уже будет на слуху, будет обсуждаться», – сказал Алексей Севастьянов.

Парламентарий объяснил, что по итогу у комиссии должно быть решение: создать рабочую группу, направить вопрос на изучение в комитеты.

Алексей Севастьянов также прокомментировал вопросы, которые он решает в своём округе.

«Те острые вопросы, которые есть, находятся в стадии решения в округе. Сейчас идёт планомерная работа. Мы регулярно проводим совещания в онлайн-режиме с "Октябрьской железной дорогой", чтобы все-таки в будущем году запустить автобусный маршрут на Завокзалье. Также я в согласительную комиссию направил несколько вопросов, касающихся подключения к водоснабжению целого ряда адресов в своём округе», – добавил он.

В состав округа №1 входит часть города Пскова, а именно такие районы, как центр, Любятово, Завокзалье и Псковкирпич.