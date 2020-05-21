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А вы знали, что в своих чемоданах студенты из Средней Азии везут не гостинцы от родителей и не магнитики для друзей, а клопов и тараканов?
Я вот тоже не знала, пока не приехала в Псков из Ташкента. У меня судьбоносное знакомство с клопами и тараканами произошло именно в общежитии ПсковГУ. Но я, как и все студенты, была морально готова к такому соседству. Я не была готова к тому, что именно меня обвинят в том, что я завезла в Псков клопов с тараканами!
Я не в первый раз слышу в Пскове такое. Можно подумать, паразитов возили на экспертизу и определили по ДНК страну их происхождения. Интересно, что лаборанты увидели под микроскопом – просроченную миграционную карту?
Иначе откуда у местных жителей такая ошеломляющая информация?
А если серьезно, то такие паразиты, как тараканы, или, куда хуже, клопы, живут по всему миру и избавиться от них очень трудно. Даже Силиконовая долина сейчас переживает нашествие клопов, и никакие новейшие технологии не в состоянии справиться с этими вредными членистоногими.
Профессор энтомологии в университете Кентукки Майкл Поттер говорит: «Их все сложнее убивать. Эти насекомые становятся все более и более стойкими к инсектицидам, и продукты, которые были такими эффективными всего несколько лет назад, теперь не помогают».
Как видите, наука пока бессильна в войне с паразитами. Но давайте хотя бы не будем им уподобляться. Ведь национальная вражда еще хуже, чем вампиризм кровососущих членистоногих. Надо бороться с паразитами, а не друг с другом.
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Интерактив: Паразиты среди нас
А вы знали, что в своих чемоданах студенты из Средней Азии везут не гостинцы от родителей и не магнитики для друзей, а клопов и тараканов?
Я вот тоже не знала, пока не приехала в Псков из Ташкента. У меня судьбоносное знакомство с клопами и тараканами произошло именно в общежитии ПсковГУ. Но я, как и все студенты, была морально готова к такому соседству. Я не была готова к тому, что именно меня обвинят в том, что я завезла в Псков клопов с тараканами!
Я не в первый раз слышу в Пскове такое. Можно подумать, паразитов возили на экспертизу и определили по ДНК страну их происхождения. Интересно, что лаборанты увидели под микроскопом – просроченную миграционную карту?
Иначе откуда у местных жителей такая ошеломляющая информация?
А если серьезно, то такие паразиты, как тараканы, или, куда хуже, клопы, живут по всему миру и избавиться от них очень трудно. Даже Силиконовая долина сейчас переживает нашествие клопов, и никакие новейшие технологии не в состоянии справиться с этими вредными членистоногими.
Профессор энтомологии в университете Кентукки Майкл Поттер говорит: «Их все сложнее убивать. Эти насекомые становятся все более и более стойкими к инсектицидам, и продукты, которые были такими эффективными всего несколько лет назад, теперь не помогают».
Как видите, наука пока бессильна в войне с паразитами. Но давайте хотя бы не будем им уподобляться. Ведь национальная вражда еще хуже, чем вампиризм кровососущих членистоногих. Надо бороться с паразитами, а не друг с другом.
Кира Суханова