Недвижимость

В Псковской области строительный комитет поделится полномочиями с соцзащитой

Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области передаст полномочия по предоставлению и обеспечению некоторых категорий граждан жилыми помещениями региональному комитету по соцзащите. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона сегодня, 24 февраля, на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК и природопользованию представил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

«Чтобы не было распыления полномочий», - пояснил он законодательную инициативу.

Отвечая на вопросы депутатов, чиновник подчеркнул, что полномочия по строительству объектов или контролю качества работ в социальный комитет при этом не передаются. Передаются только полномочия по покупке жилищных сертификатов на приобретение квартир. «Они будут оперировать уже готовым жильем», - уточнил Сергей Грахов.

Председатель регионального комитета по социальной защите населения Ольга Евстигнеева в свою очередь отметила, что у ее ведомства уже есть опыт предоставления жилья другим категориям граждан. Теперь он будет просто расширен. «С большой ответственностью принимаем на себя и эту часть работы», - заверила она.