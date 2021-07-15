Недвижимость

Пыталовская прокуратура обязала мать поделиться квартирой с детьми

Прокуратура Пыталовского района выявила нарушения в распоряжении материнским капиталом у местной жительницы с двумя детьми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокурор установил, что жительница Пыталовского района в 2017 году на 433 026 рублей материнского капитала приобрела в собственность квартиру на территории Псковской области. Однако по истечении 6 месяцев после перечисления ей Пенсионным фондом РФ средств маткапитала женщина так и не оформила купленное помещение в общую собственность детей. Таким образом, она нарушила их жилищные права.

По результатам проверки прокуратура района направила в суд иск с требованием обязать ответчицу включить в число долевых собственников квартиры ее несовершеннолетних детей. Вскоре женщина удовлетворила требование прокурора.