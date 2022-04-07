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Недвижимость

Минстрой заявил о возможности пересмотра параметров льготной ипотеки

10.04.2022 09:38|ПсковКомментариев: 0

Пересмотр параметров программы льготной ипотеки на новостройки будет обсуждаться после анализа ситуации с выдачей кредитов, особенно на фоне снижения ключевой ставки Банка России до 17%. Об этом сообщил журналистам замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

«С учетом того, что сегодня ключевая ставка снизилась до 17%, мы сейчас мониторим рынок выдачи первичной ипотеки еженедельно и докладываем курирующему вице-премьеру Марату Шакирзяновичу Хуснуллину. В ближайшее время после анализа будет приниматься дальнейшее решение (о возможной корректировке программы - ред.), чтобы выполнить одно самое важное поручение президента РФ - не снизить объем выдачи ипотеки в 2022 году относительно 2021 года, чтобы поддержать строительную отрасль», - приводит слова Стасишина ТАСС.

Изначально, по его словам, после обновления условий по программе льготной ипотеки на новостройки было решено в течение месяца посмотреть, как будет работать программа и насколько она будет востребована гражданами.

Никита Стасишин напомнил, что сегодня в России действует четыре льготных ипотечных программы. Условия по дальневосточной, семейной и сельской ипотекам не изменились, а льготная ипотека на первичном рынке жилья действует по кластерному типу. Стасишин отметил, что эта программа привязана к средней стоимости квартиры в регионе, поэтому лимит для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей установлен на уровне 12 млн рублей, а для остальных регионов - 6 млн рублей.

Ранее правительство на фоне роста ключевой ставки сообщило об увеличении ставки по льготной ипотеке на новостройки с 7 до 12% с 1 апреля. Программа действует до 1 июля 2022 года.

Теги: #льготы #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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