Минстрой заявил о возможности пересмотра параметров льготной ипотеки

Пересмотр параметров программы льготной ипотеки на новостройки будет обсуждаться после анализа ситуации с выдачей кредитов, особенно на фоне снижения ключевой ставки Банка России до 17%. Об этом сообщил журналистам замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
Изначально, по его словам, после обновления условий по программе льготной ипотеки на новостройки было решено в течение месяца посмотреть, как будет работать программа и насколько она будет востребована гражданами.
Никита Стасишин напомнил, что сегодня в России действует четыре льготных ипотечных программы. Условия по дальневосточной, семейной и сельской ипотекам не изменились, а льготная ипотека на первичном рынке жилья действует по кластерному типу. Стасишин отметил, что эта программа привязана к средней стоимости квартиры в регионе, поэтому лимит для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей установлен на уровне 12 млн рублей, а для остальных регионов - 6 млн рублей.
Ранее правительство на фоне роста ключевой ставки сообщило об увеличении ставки по льготной ипотеке на новостройки с 7 до 12% с 1 апреля. Программа действует до 1 июля 2022 года.