Кабмин проработает вопрос о продлении «Семейной ипотеки»

Правительство ведет постоянный мониторинг реализации всех ипотечных программ, рассматриваются их различные варианты. Все поручения, которые были даны на «Итогах года с Владимиром Путиным», будут проработаны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее в четверг, 14 декабря, в ходе «Итогов года», которые в этом году состоялись в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции, президент сделал важное заявление по поводу «Семейной ипотеки», срок действия которой заканчивается 1 июля 2024 года. Правительство сейчас думает, чтобы ее продлить, сообщил Владимир Путин.
«Оно должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки», — отметил он и добавил, что обязательно поручит правительству подготовить и внести предложения по этому вопросу.
«Правительством Российской Федерации ведется постоянный мониторинг реализации всех ипотечных программ. Рассматриваются их различные варианты. Все поручения, которые были озвучены на прямой линии, будут проработаны», — приводят ответ пресс-службы правительства на запрос «Известия».
Ранее сообщалось, что для семейной ипотеки под 6% годовых и ипотеки для новых регионов под 2% размер первоначального взноса повышаться не будет, он останется на уровне 20 и 10% соответственно. Такие предложения содержатся в проекте правительственного постановления, который внес Минфин, сообщил осведомленный источник.
Для остальных видов ипотеки, субсидируемой властями, требование по собственному взносу может быть увеличено с 20 до 25%. И изменения могут вступить в силу уже в этом году.