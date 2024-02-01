Порядка 100 квартир станут доступны псковичам благодаря финансированию Сбером строительства нового жилого дома

Сбер профинансировал строительство многоквартирного жилого дома в Пскове – один из крупнейших застройщиков региона АО СЗ «Псковжилстрой» построит новый современный дом на Завеличье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.
Изображения предоставлены пресс-службой Сбера
Проектное финансирование на общую сумму более 300 млн рублей предусматривает использование счетов эскроу, которые обеспечивают большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей.
«Сбербанк активно оказывает застройщикам региона необходимую поддержку в рамках проектного финансирования. Мы рады новому совместному проекту с компанией "Псковжилстрой" - нашим давним надежным партнером. Новый жилой многоквартирный дом в центре Завеличья, построенный с использованием каркасно-монолитной технологии, станет интересным предложением на рынке псковских новостроек», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.
«АО СЗ "Псковжилстрой" ― одна из ведущих строительных компаний, успешно работающих в Псковской области. Наш основной профиль - проектирование и строительство качественных многоквартирных жилых домов. Проект жилого комплекса "Балтйская, 17а" – наш новый проект, реализуемый совместно со Сбером с использованием проектного финансирования и счетов эскроу. Дом строится в перспективном районе в непосредственной близости к основным объектам инфраструктуры. Рядом расположены торгово-развлекательные центры "Лента", "Леруа Мерлен", "Фьорд Плаза", Ледовый дворец и другие спортивные объекты. Реализация принципа доступной среды, просторные и удобные входные группы, наличие детской площадки и зоны отдыха для взрослых и детей, уверен, сделают дом привлекательным для псковичей», - добавил и. о. генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой» Игорь Гейбер.