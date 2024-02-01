Недвижимость

Порядка 100 квартир станут доступны псковичам благодаря финансированию Сбером строительства нового жилого дома

Сбер профинансировал строительство многоквартирного жилого дома в Пскове – один из крупнейших застройщиков региона АО СЗ «Псковжилстрой» построит новый современный дом на Завеличье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Изображения предоставлены пресс-службой Сбера

Проектное финансирование на общую сумму более 300 млн рублей предусматривает использование счетов эскроу, которые обеспечивают большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей.

«Сбербанк активно оказывает застройщикам региона необходимую поддержку в рамках проектного финансирования. Мы рады новому совместному проекту с компанией "Псковжилстрой" - нашим давним надежным партнером. Новый жилой многоквартирный дом в центре Завеличья, построенный с использованием каркасно-монолитной технологии, станет интересным предложением на рынке псковских новостроек», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.