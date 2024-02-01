Недвижимость

Снижение цен в объявлениях о продаже вторички фиксируют в России

«Циан» зафиксировал за последнюю неделю массовое снижение цен в объявлениях о продаже вторичного жилья, сообщила во вторник на конференции аналитик компании Елена Лапшина.

«Мы зафиксировали интересный тренд. Мы взяли пул объявлений на нашем сайте, которые находились в активной фазе на протяжении последней недели, и выяснили, что сейчас собственники стали чаще менять цены, чем это было, например, летом, в августе. Причем большинство цены стали снижать», - сказала она.

Лапшина пояснила, что продавцы осознают, что спрос снижается и нужно подстраиваться под реалии, пишет РИА Новости.

«Пока что это небольшое снижение, не более 3%, но тем не менее», - уточнила она.

При этом Лапшина отметила, что обвала цен не ожидается. По прогнозам «Циана», в течение года цены на вторичку могут снизиться на 7-10%.

«Наиболее вероятна стагнация цен в первом квартале и коррекция вниз во втором из-за снижения спроса на фоне высоких ипотечных ставок», - добавила аналитик.