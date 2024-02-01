Недвижимость

Сбер ускорит время одобрения заявок на проектное финансирование жилья

К концу 2024 года Сбер планирует более половины сделок проектного финансирования девелоперов одобрять при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера по жилой недвижимости «Время изменений: вызовы 2024».

«На сегодняшний день полностью в процессе онлайн заключены четыре сделки с застройщиками. В новом году ставим себе цель развивать и совершенствовать данную технологию, увеличивая охват проектов и сокращая сроки принятия решения», - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В сентябре 2023 года Сбер заключил первую в стране сделку проектного финансирования с автоматически принятым решением. Это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта. Кредит банка на строительство жилья получил ведущий ставропольский застройщик ООО «СЗ ЭВИЛИН КМ-5», объём финансирования составил 2 млрд рублей.