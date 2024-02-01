Недвижимость

Рынок жилищного строительства остается привлекательным для инвесторов — Сбер

В Сбере за 2023 год на эскроу-счета было привлечено 2,8 млрд рублей, а концу года покрытие проектного финансирования средствами на эскроу достигло почти 90%, что на 14 п. п. больше аналогичного показателя в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера по жилой недвижимости «Время изменений: вызовы 2024».

«Рынок жилищного строительства остается привлекательным для инвесторов несмотря на рост стоимости привлечения финансирования на рынке. С 2020 года мы прирастали по портфелю девелоперов ежегодно почти в два раза. Вместе с тем, учитывая срок инвестиционной фазы в два-три года, сейчас мы находимся в стадии завершения инвестиционного цикла по многим проектам, то есть раскрытия эскроу и погашения проектов», - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, в целом с начала работы в схеме с эскроу раскрылось счетов по проектам Сбера на 3,6 трлн рублей, в том числе на 1,9 трлн рублей в 2023 году.