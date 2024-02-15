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Недвижимость

Аналитики ожидают снижения цен на российском рынке вторичного жилья

18.02.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Заметный спад спроса и увеличение экспозиции еще не привели к ожидаемому снижению цен на «вторичку», но участники рынка фиксируют рост доли сделок с дисконтом и, соответственно, снижение средней стоимости жилья в реальных продажах. Аналитики ожидают дальнейшего охлаждения рынка и уменьшения цен на вторичное жилье и полагают, что большие скидки могут привлечь в данный сегмент рынка инвесторов. Об этом пишет «Коммерсант».

В целом в России интерес к покупке «вторички» за год снизился на 29,4%, рассказал изданию руководитель вторичного направления «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. За последние один-два месяца выраженного обвала спроса не произошло, но его структура претерпела некоторые изменения, считает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. По его словам, на указанный рынок выходят те, кто не может в настоящее время подобрать интересный вариант в новостройках, «где квадратный метр в среднем на 15-20% дороже, те, кто планирует альтернативную сделку». Он также отметил, что продать квартиру стало сложнее. Так, если в декабре средний срок экспозиции на платформе составлял 102 дня, то в феврале — 144.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров заявил изданию, что в Москве экспозиция готовых квартир за год выросла на 23%, в Санкт-Петербурге — на 17,9%, в Краснодаре — на 15,7%, а эксперт Еремкин добавил, что в стране в целом экспозиция с середины января увеличилась на 17,5%.

Издание отмечает, что общая динамика средних цен не всегда является определяющим показателем для рынка вторичного. По словам эксперта Белокурова, важную роль здесь играет наличие реального, готового выйти на сделку покупателя и торг. По словам директора «Этажей» Ильдара Хусаинова, в настоящее время на рынке сильный разрыв между ценой предложения и сделки. «Это один из существенных показателей охлаждения, которое будет подогревать размер скидок, особенно в случаях срочной продажи», — пояснил он. Эксперт Попов рассказал изданию, что цены в объявлениях сейчас за время их жизни уменьшаются в среднем на 4%, а за последние шесть недель значение выросло на 0,7%. При этом показатель для «спокойного рынка» он оценил в 3%.

Оценивая дальнейшую динамику стоимости «вторички» аналитики считают, что рынок постепенно движется в сторону снижения номинальных цен предложения. Но происходит это медленнее ожиданий, полагает Попов. Эксперт Белокуров ждет как минимум остановки их роста. Он напомнил, что рынок вторичного жилья во многих регионах страны агентский.

«Агент будет способствовать продаже недвижимости через установление адекватной рыночной цены и переговоры с собственником», — пояснил он.

По мнению Хусаинова, на рынке появятся лоты с заметным дисконтом, способствующее притоку в сегмент покупателей-инвесторов.

Теги: #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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