Политика

Число голосующих избирателей-релокантов на выборах президента составит около 200 тысяч

Численность избирателей-релокантов, которые отдадут голос на зарубежных участках во время президентских выборов в марте 2024 года, составит около 200 тысяч, считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Трезво оценивая численность избирателей-релокантов, так их называют, которые могли бы принять участие в голосовании 15–17 марта, я бы сказал, что верхней планкой можно считать 200 тысяч человек», — сказал Валерий Федоров.

При этом он отметил, что в России насчитывается около 111 млн избирателей, без учета четырех жителей новых регионов.

«Поэтому, основываясь сугубо на математических раскладах, можно сказать, что влияние политических настроений релокантов на результаты выборов 2024 года будет исчезающе малым», — приводят слова гендиректора ВЦИОМ «Известия».

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На данный момент в качестве кандидатов зарегистрированы четыре человека: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).