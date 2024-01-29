Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча-Псков» кто там?
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Академия Слуха» подарки 1+1
влиятельная сотня
Два хита псковской кухни
«обратный отсчет» с губернатором
коронные фразы
Господин Рейтингомер
новое поколение сето
Псков кофейни и пекарни
2023 полититоги
 
 
 
ещё Политика 29.01.2024 18:113 Александр Котов о ДЭГ: Я сторонник этого сервиса, и всем его рекомендую 01.02.2024 09:280 Число голосующих избирателей-релокантов на выборах президента составит около 200 тысяч 01.02.2024 09:000 Наталья Федорова: ДЭГ – это удобно 01.02.2024 08:510 Блогер Рада Русских сдала в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента 31.01.2024 16:330 Самовыдвиженец Баташев снял свою кандидатуру с президентских выборов 31.01.2024 15:140 «Собственной персоной»: Александр Серавин об общественно-политическом климате и выборах президента. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 31.01.2024 07:4111 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 31.01.2024 11:174 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 27.01.2024 20:490 14-летняя девочка погибла в Великих Луках при взрыве компрессора 27.01.2024 18:361 Интерактив: А если убьёт?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Число голосующих избирателей-релокантов на выборах президента составит около 200 тысяч

01.02.2024 09:28|ПсковКомментариев: 0

Численность избирателей-релокантов, которые отдадут голос на зарубежных участках во время президентских выборов в марте 2024 года, составит около 200 тысяч, считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Трезво оценивая численность избирателей-релокантов, так их называют, которые могли бы принять участие в голосовании 15–17 марта, я бы сказал, что верхней планкой можно считать 200 тысяч человек», — сказал Валерий Федоров.

При этом он отметил, что в России насчитывается около 111 млн избирателей, без учета четырех жителей новых регионов.

«Поэтому, основываясь сугубо на математических раскладах, можно сказать, что влияние политических настроений релокантов на результаты выборов 2024 года будет исчезающе малым», — приводят слова гендиректора ВЦИОМ «Известия».

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На данный момент в качестве кандидатов зарегистрированы четыре человека: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).

Теги: #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 142 человека
01.02.2024, 10:570 К нововведениям в закон об оказании психиатрической помощи готовятся в Псковской области 01.02.2024, 10:430 Женщина за рулем Renault Logan в Пскове при развороте наехала на пешехода 01.02.2024, 10:400 «Беседка»: Как зарабатывать через блог на том, что хорошо умеешь? 01.02.2024, 10:370 Бешенство диагностировали у енотовидной собаки в Псковской области
01.02.2024, 10:300 «Поезд Победы» возвращается в Псковскую область 01.02.2024, 10:220 70% россиян выступили за закрытие микрофинансовых организаций 01.02.2024, 10:080 Росгвардейцы задержали псковича за кражу спиртного 01.02.2024, 10:001 Производство яиц выросло в Псковской области
01.02.2024, 10:000 Порядка 100 квартир станут доступны псковичам благодаря финансированию Сбером строительства нового жилого дома 01.02.2024, 09:500 Почти 30 многоквартирных домов построили в Псковской области в 2023 году 01.02.2024, 09:400 Всероссийский день зимних видов спорта пройдет в Пскове 17 февраля 01.02.2024, 09:280 Число голосующих избирателей-релокантов на выборах президента составит около 200 тысяч
01.02.2024, 09:150 Алкогольные коктейли в России хотят начать маркировать в 2024 году 01.02.2024, 09:000 Наталья Федорова: ДЭГ – это удобно 01.02.2024, 08:510 Блогер Рада Русских сдала в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента 01.02.2024, 08:450 Печерянина с ВНЖ в Латвии и Эстонии заключили под стражу за удар ножом по человеку
01.02.2024, 08:360 Цифровой паспорт туриста предложили ввести в России 01.02.2024, 08:240 Кровля многоквартирного дома горела в Пскове 01.02.2024, 08:100 Сбербанк представил новое мобильное приложение для iOS 01.02.2024, 07:560 Турпоток в Россию из-за границы вырос в полтора раза за год
01.02.2024, 07:430 Тариф «Платон» вырос на 7,42 процента 01.02.2024, 07:303 Россияне назвали идеальный возраст для создания семьи 31.01.2024, 22:000 Пропавшего лесоруба с татуировкой «За ВДВ» продолжают искать в Псковской области 31.01.2024, 21:400 Школьники на уроках труда могут научиться животноводству и растениеводству - Кравцов 
31.01.2024, 21:320 Госдума продлила «дачную амнистию» для общих построек СНТ 31.01.2024, 21:200 Псковичи могут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги в упрощенном формате 31.01.2024, 21:000 Как гипертоникам пережить магнитные бури, рассказали врачи 31.01.2024, 20:560 Прокуратура помогла сироте получить жилье в Пскове
31.01.2024, 20:400 Помочь воссоздать памятник советскому воину Алеше предлагают псковичам 31.01.2024, 20:300 Мужчина в Бежаницком районе ответит в суде за пьяное ДТП с пострадавшим 31.01.2024, 20:200 Псковских бизнесменов призвали предоставлять налоговую отчетность в срок 31.01.2024, 20:101 В Пскове ищут водителя, сбившего ограждение на Кузнецком мосту
31.01.2024, 20:000 Студенческие отряды России борются за приз в 1 млн рублей 31.01.2024, 19:560 Пскович ударом кулака сломал челюсть брату 31.01.2024, 19:501 Индекс промышленного производства вырос в Псковской области 31.01.2024, 19:400 В Пскове стартовал набор волонтёров для проекта «Формирование комфортной городской среды»
31.01.2024, 19:300 «Песни наших родителей» звучат в Пскове в исполнении хора Сретенского монастыря 31.01.2024, 19:210 Открытый диалог о волонтёрстве состоялся в псковском Штабе общественной поддержки  31.01.2024, 19:091 Мужчину в Псковской области будут судить за дачу крупной взятки таможеннику 31.01.2024, 19:000 Псковский музей-заповедник создал настольную игру по мотивам полотен Картинной галереи
31.01.2024, 18:451 Марина Егорова приняла участие в парламентских слушаниях по развитию туризма в рамках Союзного государства 31.01.2024, 18:430 Участок улицы Кузнецкой в Пскове закроют для транспорта вечером 1 февраля 31.01.2024, 18:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 января 31.01.2024, 18:310 Трафик на платформы для гейминга и стриминга в России вырос почти в два раза
31.01.2024, 18:280 Выехавшая на полосу встречного движения в Пскове женщина оштрафована на 5000 рублей 31.01.2024, 18:270 Назначен новый генеральный директор «Роскино» 31.01.2024, 18:150 «Зверьё моё»: Вся правда об английских бульдогах 31.01.2024, 18:000 Пскович вошел в шорт-лист номинации «Юный просветитель года» награды Знание.Премия-2023
31.01.2024, 17:500 Jaecoo анонсирует появление на российском рынке трех новых моделей в 2024 году 31.01.2024, 17:430 Псковская делегация представила регион на втором съезде «Движения первых» в Москве 31.01.2024, 17:370 Названа главная причина устранённого сбоя Рунета 31.01.2024, 17:350 Псковичи стали в четыре раза чаще консультироваться у специалистов Росреестра 
31.01.2024, 17:240 Патриотический маршрут памяти Александра Матросова разработали в Псковской области 31.01.2024, 17:140 Подводная лодка «Великие Луки» завершила этап заводских ходовых испытаний 31.01.2024, 17:000 «Автосервис АС» объявил о старте акции в Пскове 31.01.2024, 16:440 Ссора пьяных супругов в Дновском районе закончилась ударом ножом в пах и судом
31.01.2024, 16:330 Самовыдвиженец Баташев снял свою кандидатуру с президентских выборов 31.01.2024, 16:220 Интерес псковичей к онлайн-шопингу с начала января вырос на 70% 31.01.2024, 16:200 Omoda C5 вошла в пятерку самых популярных китайских автомобилей на российском рынке 31.01.2024, 16:050 Россиянин продал автомобиль и перевел 2 млн рублей лжеполицейскому
31.01.2024, 16:023 Михаил Ведерников: Европейские сотовые операторы плевали на правила 31.01.2024, 15:560 В Госдуме рассмотрят проекты о создании авиатакси 31.01.2024, 15:430 Пскович украл телефон и деньги у знакомого, который предоставил ему жилье 31.01.2024, 15:290 Судимый за грабёж великолучанин задержан за работу курьером у мошенников
31.01.2024, 15:220 Армен Мнацаканян и Алексей Севастьянов прокомментировали принятый Госдумой закон о фейках 31.01.2024, 15:140 «Собственной персоной»: Александр Серавин об общественно-политическом климате и выборах президента. ВИДЕО 31.01.2024, 15:130 Региональный этап конкурса самодеятельности Росгвардии завершился в Пскове 31.01.2024, 15:120 В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
31.01.2024, 15:031 Александр Серавин: Мы готовимся к большой муниципальной реформе 31.01.2024, 15:010 Открыт прием заявок на организацию площадки в зоне псковского опен-эйра «Добрый рок» 31.01.2024, 15:000 АвтоАс рассказал, как получить OMODA выгодой до 250 000 рублей 31.01.2024, 14:560 Александр Серавин: Многие резонансные персонажи пропали из псковской политики ради федеральной карьеры
31.01.2024, 14:540 Сохранить и приумножить: Елена Савченко - о планах на посту руководителя комитета культуры администрации Великих Лук 31.01.2024, 14:510 Великолучанина оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России 31.01.2024, 14:490 Куньинский район празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 31.01.2024, 14:470 Разнообразие представительства партий в Псковской области увеличилось — Александр Серавин
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru