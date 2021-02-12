Общество

«Акценты» Донецкого: «Яблочные» разборки, выход из карантина и страсти по Зое

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Яблочное пюре. Чем закончится переписка лидеров партии «Яблоко»?

I'll meet you at midnight. Псковскому общепиту предоставили право работать до полуночи.

Байопик раздора. Фильм про героиню Великой Отечественной войны Зою Космодемьянскую вызвал острую дискуссию.

Начнем наш выпуск с главной политологической темы недели – дискуссии вокруг программной статьи отца-основателя и до сих пор неофициального лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского «Без путинизма и популизма», вышедшей 6 февраля. Публикация уже в воскресенье взорвала политический сегмент Фейсбука и Телеграма, поскольку Явлинский в своей статье, если назвать вещи своими именами, прямо выступил против Навального, ибо под термином «популизм» Явлинский и имел в виду «навальнизм».

Вообще, привычка выражать свои мысли крайне витиевато и пространно часто играет с либеральными публицистами злую шутку. Народ обычно устает на пятом абзаце и недоумевает, высказывая претензию автору: «Сам-то понял, что хотел сказать?». Но тут все всё поняли правильно. Если отбросить все эти сюси-пуси, статья Явлинского называется «ПРОТИВ путинизма и навальнизма». И если с первым, в принципе, все понятно: «кровавый режим», «бункер», «дворец» и тыры-пыры, о чем тут вообще можно спорить? То вот вопрос отношения Явлинского лично к Навальному и навальнизму тут же порвал пуканы у всей фейсбучной либерды. Самая мягкая оценка позиции Явлинского выражалась словом «ренегат», а более резкие оценки оставим на совести возмущенных бандерлогов: уж они умеют «отъабьюзить» оппонента.

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Распространенное мнение: Явлинский решил обеспечить себе и «Яблоку» то ли гарантированное место в Госдуме, то ли 3% голосов, то есть вожделенное госфинансирование, в связи с чем, возможно, пошел на сговор с Кремлем и выступил в одном ансамбле с путинскими пропагандистами типа Соловьева и Шейнина. Вот, они уже его цитируют в своих эфирах. Однако, как полагают многие, зря надеется: могут и кинуть. И останется Явлинский один, проигравший, на огрызках былой репутации.

В этой ситуации все, но прежде всего радикальные яблочники, ждали от своего гуру Льва Шлосберга какой-то реакции.

Ведь как раз псковский депутат Шлосберг в январе использовал возвращение и арест Навального на полную катушку, всячески ловил хайп, ловко «оседлал» протестные настроения в Пскове и, разумеется, имея в виду грядущую кампанию по выборам депутатов Госдумы и регионального парламента, успешно набирал политические очки.

Даже успел за пиццей в «маму Рому» прогуляться, породив очередной мем «Шлосберг и пицца», а тут вдруг такой грандиозный «упс» и «эпик фейл». Шлосберг явно оказался в позиции под названием «раскоряка» - между молодыми обозленными навальнистами, с которыми весь январь заигрывал, и старым лидером своей партии, системную поддержку которой перед выборами тоже терять ой как не хочется. Вот как тут изобразить и сымитировать «политическую девственность», которую за четверть века в активной политике потерял уже тысячу раз?

Ждали «ответки» Шлосберга долго, и дождались… Ну что, можно сказать? Если перефразировать известную фразу Ленина, по существу вроде верно, а по форме – издевательство. Витиевато, мягко, беспрерывно делая «ку» и не вынимая из ноздрей «цака». Умеет все-таки Лев Маркович, вытанцовывая книксены, просочиться между струйками, и ваших вроде как ублажить, и нашим подмахнуть, хотя в целом, надо признать, позиция довольно внятная и напоминает уговоры престарелого родственника: «Григорий Ляксеич, ну, не надо было так. Зачем? У нас тут своя жизнь, своя движуха, свои интересы с навальнистами. А ты взял и всё испортил. Но ты не бойся, мы до конца останемся с тобой, ты нам еще нужен». Вот как-то так.

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Однако несмотря на витиеватость стиля, сторонники Явлинского все поняли правильно, а еще, возможно, посмотрели во вторник очередной эфир Шлосберга в ЮТубе, главная мысль которого очень хорошо сформулирована в заголовке: «Не сотвори себе… кумира?» Нет, не сотвори себе Явлинского, как бы намекнул нам Шлосберг. У нас, мол, тут в «Яблоке», в отличие от «ЕР», полная демократия, и каждый имеет право на свое мнение, и отец-основатель, и «молодая шпана, что сотрет нас с лица Земли».

За отцами и за «шпаной», как водится, не задержалось. На Шлосберга посыпались письма, сначала от этих самых анонимных «сторонников Явлинского», потом от одного из старожилов «Яблока» Сергея Иваненко, с одним, собственно, тезисом: «Лев, ты не прав». Шлосберг уже успел и Иваненко ответить, словом, написался если не целый эпистолярный роман, то повесть – точно, «Повесть о Леве и Грише, и о том, как они позициями мерялись».

Отдельная песня – это битва эпиграфов. Каждый яблочник, сочиняя очередную эпистолу, обязательно должен ввернуть какую-то особо значимую цитату.

Явлинский начал с известной фразы философа Мераба Мамардашвили, сказанную в 1989-м году: «Если мой народ пойдет за Гамсахурдиа, я пойду против своего народа». Что такое? Какой, к дьяволу, Гамсахурдиа?

Гамсахурдиа, напомню, известный грузинский писатель, диссидент, националист, и фразу Явлинского надо понимать так: «Если мои избиратели пойдут за Навальным, я буду против своих избирателей». Что, собственно, Явлинский в своем опусе и продемонстрировал, фактически солидаризировавшись с пропагандистами Кремля.

В свою очередь, Шлосберг выбрал фразу из «Реквиема» Ахматовой: «Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был». То есть недвусмысленно дал понять, что он с избирателями, которые симпатизируют Навальному.

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Иваненко в послании Шлосбергу выбрал цитату из «Дракона» Евгения Шварца: «Умоляю вас — вызовите его на бой. Он, конечно, убьёт вас, но пока суд да дело, можно будет помечтать, развалившись перед очагом, о том, как случайно или чудом, так или сяк, не тем, так этим, может быть, как-нибудь, а вдруг и вы его убьёте».

Вы что-нибудь понимаете? Кто тут, в этой литературной шараде, Дракон, кто Ланцелот? Путин? Навальный? Шлосберг? Поди, разберись без поллитры. Шлосберг ответил Иваненко очередным «посланием к коринфянам» с эпиграфом из стихотворения Вознесенского «Ностальгия по настоящему»: «Хлещет чёрная вода из крана, / хлещет рыжая, настоявшаяся, / хлещет ржавая вода из крана. / Я дождусь — пойдет настоящая».

То есть яблочники затроллили друг друга до полного бреда, до психической атаки, и я оттого всё это цитирую, чтобы показать: «А! Каковы демократы! Красиво идут! Интеллигенция! В стране заведено 90 уголовных дел по итогам протеста, а они друг в друга Шварцами да Вознесенскими тыкают».

Да, а завершил эту всю поэтическую бодягу сам Явлинский, публиковав вчера вторую статью, в которой уже прямо обвинил Навального в том, что он, во-первых, Гапон, то есть провокатор, а во-вторых – чистый национал-социалист, и «Яблоку» с ним не по пути.

Назвал всю эту свою отповедь тире проповедь Явлинский строчкой из стихотворения Александра Галича: «Вот так просто попасть в палачи: промолчи!». А Явлинский молчать не собирается, и не намерен быть палачом своего народа. То же самое, только еще резче он повторил во вчерашнем эфире «Эха» в программе «Тузы». Послушайте, убедитесь сами.

И что получается? А то, что позиция Явлинского однозначна и непоколебима: Навальный – нацик и популист, его «Умное голосование» - полная дурь и фуфло, и тот факт, что он сейчас на нарах, не заставит молчать истинного демократа и либерала, каковым считает себя Явлинский, а вот товарищи (типа Шлосберга) глубоко заблуждаются.

Извините, что не удалось раскрыть тему в двух абзацах, и опять получилось «много слов», но их излишне, чересчур «много» не только у меня, а у всех участников развернувшейся полемики. Однако тут остается один вопрос: Шлосберг, пусть с книксенами и экивоками, но попёр на лидера, и вот теперь интересно, что будет? Последуют какие-то оргвыводы относительно Шлосберга в политсовете партии?

У нас есть примеры, когда деятели, пошедшие вразрез с генеральной линией партии, которую явно представляет Явлинский, в итоге были из «Яблока» успешно «выпилены» лишними дольками – тот же Навальный, Илья Яшин, Кац. «Выпилят» ли теперь и Шлосберга? Ну, или хотя бы задвинут куда-то? То есть поставил ли своим «вежливым демаршем» Шлосберг крест на своей федеральной карьере в «Яблоке»? На какой позиции он теперь окажется в списке? Ненавижу эту фразу, но произнесу: «Запасаемся попкорном».

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А я продолжаю. На однозначно позитивной ноте. На вчерашнем заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Михаил Ведерников предложил отменить запрет на посещение досуговых развлекательных учреждений, за исключением ночных клубов. Кроме того, общепиту дадут возможность работать до полуночи. «Для отрасли это принципиально важно», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Теперь можно смело спеть знаменитую песню британского ансамбля «Смоки» про жизнь и неслучившуюся любовь в кафе «I'll meet you at midnight» - «Я встречу тебя в полночь».

Это шутка, а если говорить всерьез, то страна, и Псковщина, в частности, постепенно выходит из карантина. Вот и спортивные соревнования вместе со зрителями (при соблюдении всех мер безопасности, разумеется) уже разрешили проводить, а в Удмуртии и Чечне даже предложили отменить масочный режим. У нас до такого послабления еще не додумались, но статистика внушает всё больший оптимизм: за последние две недели заболеваемость снизилась на 30%. Цитирую руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука: «…за последние две недели зарегистрировали 1544 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 1127 случаев (или в 2, 7 раза) меньше, чем за предыдущие две недели».

Если дело так дальше пойдет, да еще и при массовой вакцинации, к лету, глядишь, мы с этой заразой и покончим. Если, конечно, не возникнет некая мифическая «третья волна», которую предсказывали еще в начале эпидемии, но тут все-таки остается надежда на нашу чудодейственную вакцину «Спутник V», которую вроде уже признали в такой развитой стране как Австрия, во всяком случае канцлер Себастьян Курц заявил, что готов привиться российским «Спутником», если вакцину зарегистрируют в Евросоюзе.

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И я завершаю. Очередная полемика вокруг продукции отечественного кинопрома: – соцсети и ЮТуб полнятся репликами и роликами вокруг фильма «Зоя», посвященного жизни и подвигу Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Сам я, признаюсь, фильм не смотрел, поэтому о его художественных достоинствах или недостатках лучше промолчу, а вот что касается интерпретации истории, то тут совсем другое дело – всем есть, что добавить к этой давней истории, тем более что сюжет этот долгоиграющий.

Напомню, что еще в 2016 году карикатурист и психиатр Андрей Бильжо в беседе с изданием «The Insider» заявил, что расскажет «страшную, крамольную вещь, которая взорвет интернет». И взорвал. Рассказом о том, что, оказывается, никакого подвига и не было, а был психиатрический диагноз. Дескать, Зоя страдала шизофренией, и молчание девушки под пытками объяснялось не мужеством, а цитирую: «кататоническим ступором с мутизмом, когда человек с трудом двигается, выглядит застывшим и молчит. Этот синдром был принят за подвиг и молчание Зои Космодемьянской».

Вот именно это чудовищное выступление Бильжо и вызвало гнев и возмущение патриотической, назовем ее так, общественности, было названо «диффомацией Великой Победы», «посягательством на память о героях и народном подвиге», и как ответ всяким Бильжо и прочим либерастам 27 ноября 2016 года тогдашний министр культуры России Владимир Мединский озвучил идея создания художественного фильма под рабочим названием «Страсти по Зое».

Инициатором создания фильма выступило «Российское военно-историческое общество». Работа над проектом началась в 2017-м году. Режиссером должен был выступить маститый Егор Кончаловский, сын знаменитого Андрея Кончаловского, но потом что-то пошло не так, и Кончаловский и его команда ушли из проекта. В кино, впрочем, такое случается сплошь и рядом, а зрителю важен результат.

Так вот, судя по реакции большинства видеоблогеров, среди которых много известных историков, фильм, мягко скажем, не получился.

Самая главная претензия – фильм неправдоподобный, он искажает реальную историю, и такое не прощается. И это при том, что создавалось кино как бы из лучших побуждений – прославить Зою и ее мученический подвиг. Но получилось, как обычно, - дешево, бездарно и нелепо. Не стану, однако, уподобляться тем, кто Пастернака не читал, но говорит, и призываю всех составить собственное впечатление о фильме, пока он еще в прокате.

На этом всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий