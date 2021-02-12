«Акценты» Донецкого: «Яблочные» разборки, выход из карантина и страсти по Зое

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.
Темы выпуска:
Начнем наш выпуск с главной политологической темы недели – дискуссии вокруг программной статьи отца-основателя и до сих пор неофициального лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского «Без путинизма и популизма», вышедшей 6 февраля. Публикация уже в воскресенье взорвала политический сегмент Фейсбука и Телеграма, поскольку Явлинский в своей статье, если назвать вещи своими именами, прямо выступил против Навального, ибо под термином «популизм» Явлинский и имел в виду «навальнизм».
Вообще, привычка выражать свои мысли крайне витиевато и пространно часто играет с либеральными публицистами злую шутку. Народ обычно устает на пятом абзаце и недоумевает, высказывая претензию автору: «Сам-то понял, что хотел сказать?». Но тут все всё поняли правильно. Если отбросить все эти сюси-пуси, статья Явлинского называется «ПРОТИВ путинизма и навальнизма». И если с первым, в принципе, все понятно: «кровавый режим», «бункер», «дворец» и тыры-пыры, о чем тут вообще можно спорить? То вот вопрос отношения Явлинского лично к Навальному и навальнизму тут же порвал пуканы у всей фейсбучной либерды. Самая мягкая оценка позиции Явлинского выражалась словом «ренегат», а более резкие оценки оставим на совести возмущенных бандерлогов: уж они умеют «отъабьюзить» оппонента.
Распространенное мнение: Явлинский решил обеспечить себе и «Яблоку» то ли гарантированное место в Госдуме, то ли 3% голосов, то есть вожделенное госфинансирование, в связи с чем, возможно, пошел на сговор с Кремлем и выступил в одном ансамбле с путинскими пропагандистами типа Соловьева и Шейнина. Вот, они уже его цитируют в своих эфирах. Однако, как полагают многие, зря надеется: могут и кинуть. И останется Явлинский один, проигравший, на огрызках былой репутации.
Ведь как раз псковский депутат Шлосберг в январе использовал возвращение и арест Навального на полную катушку, всячески ловил хайп, ловко «оседлал» протестные настроения в Пскове и, разумеется, имея в виду грядущую кампанию по выборам депутатов Госдумы и регионального парламента, успешно набирал политические очки.
Даже успел за пиццей в «маму Рому» прогуляться, породив очередной мем «Шлосберг и пицца», а тут вдруг такой грандиозный «упс» и «эпик фейл». Шлосберг явно оказался в позиции под названием «раскоряка» - между молодыми обозленными навальнистами, с которыми весь январь заигрывал, и старым лидером своей партии, системную поддержку которой перед выборами тоже терять ой как не хочется. Вот как тут изобразить и сымитировать «политическую девственность», которую за четверть века в активной политике потерял уже тысячу раз?
Ждали «ответки» Шлосберга долго, и дождались… Ну что, можно сказать? Если перефразировать известную фразу Ленина, по существу вроде верно, а по форме – издевательство. Витиевато, мягко, беспрерывно делая «ку» и не вынимая из ноздрей «цака». Умеет все-таки Лев Маркович, вытанцовывая книксены, просочиться между струйками, и ваших вроде как ублажить, и нашим подмахнуть, хотя в целом, надо признать, позиция довольно внятная и напоминает уговоры престарелого родственника: «Григорий Ляксеич, ну, не надо было так. Зачем? У нас тут своя жизнь, своя движуха, свои интересы с навальнистами. А ты взял и всё испортил. Но ты не бойся, мы до конца останемся с тобой, ты нам еще нужен». Вот как-то так.
Однако несмотря на витиеватость стиля, сторонники Явлинского все поняли правильно, а еще, возможно, посмотрели во вторник очередной эфир Шлосберга в ЮТубе, главная мысль которого очень хорошо сформулирована в заголовке: «Не сотвори себе… кумира?» Нет, не сотвори себе Явлинского, как бы намекнул нам Шлосберг. У нас, мол, тут в «Яблоке», в отличие от «ЕР», полная демократия, и каждый имеет право на свое мнение, и отец-основатель, и «молодая шпана, что сотрет нас с лица Земли».
За отцами и за «шпаной», как водится, не задержалось. На Шлосберга посыпались письма, сначала от этих самых анонимных «сторонников Явлинского», потом от одного из старожилов «Яблока» Сергея Иваненко, с одним, собственно, тезисом: «Лев, ты не прав». Шлосберг уже успел и Иваненко ответить, словом, написался если не целый эпистолярный роман, то повесть – точно, «Повесть о Леве и Грише, и о том, как они позициями мерялись».
Явлинский начал с известной фразы философа Мераба Мамардашвили, сказанную в 1989-м году: «Если мой народ пойдет за Гамсахурдиа, я пойду против своего народа». Что такое? Какой, к дьяволу, Гамсахурдиа?
Гамсахурдиа, напомню, известный грузинский писатель, диссидент, националист, и фразу Явлинского надо понимать так: «Если мои избиратели пойдут за Навальным, я буду против своих избирателей». Что, собственно, Явлинский в своем опусе и продемонстрировал, фактически солидаризировавшись с пропагандистами Кремля.
В свою очередь, Шлосберг выбрал фразу из «Реквиема» Ахматовой: «Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был». То есть недвусмысленно дал понять, что он с избирателями, которые симпатизируют Навальному.
Иваненко в послании Шлосбергу выбрал цитату из «Дракона» Евгения Шварца: «Умоляю вас — вызовите его на бой. Он, конечно, убьёт вас, но пока суд да дело, можно будет помечтать, развалившись перед очагом, о том, как случайно или чудом, так или сяк, не тем, так этим, может быть, как-нибудь, а вдруг и вы его убьёте».
Вы что-нибудь понимаете? Кто тут, в этой литературной шараде, Дракон, кто Ланцелот? Путин? Навальный? Шлосберг? Поди, разберись без поллитры. Шлосберг ответил Иваненко очередным «посланием к коринфянам» с эпиграфом из стихотворения Вознесенского «Ностальгия по настоящему»: «Хлещет чёрная вода из крана, / хлещет рыжая, настоявшаяся, / хлещет ржавая вода из крана. / Я дождусь — пойдет настоящая».
Да, а завершил эту всю поэтическую бодягу сам Явлинский, публиковав вчера вторую статью, в которой уже прямо обвинил Навального в том, что он, во-первых, Гапон, то есть провокатор, а во-вторых – чистый национал-социалист, и «Яблоку» с ним не по пути.
Назвал всю эту свою отповедь тире проповедь Явлинский строчкой из стихотворения Александра Галича: «Вот так просто попасть в палачи: промолчи!». А Явлинский молчать не собирается, и не намерен быть палачом своего народа. То же самое, только еще резче он повторил во вчерашнем эфире «Эха» в программе «Тузы». Послушайте, убедитесь сами.
И что получается? А то, что позиция Явлинского однозначна и непоколебима: Навальный – нацик и популист, его «Умное голосование» - полная дурь и фуфло, и тот факт, что он сейчас на нарах, не заставит молчать истинного демократа и либерала, каковым считает себя Явлинский, а вот товарищи (типа Шлосберга) глубоко заблуждаются.
Извините, что не удалось раскрыть тему в двух абзацах, и опять получилось «много слов», но их излишне, чересчур «много» не только у меня, а у всех участников развернувшейся полемики. Однако тут остается один вопрос: Шлосберг, пусть с книксенами и экивоками, но попёр на лидера, и вот теперь интересно, что будет? Последуют какие-то оргвыводы относительно Шлосберга в политсовете партии?
У нас есть примеры, когда деятели, пошедшие вразрез с генеральной линией партии, которую явно представляет Явлинский, в итоге были из «Яблока» успешно «выпилены» лишними дольками – тот же Навальный, Илья Яшин, Кац. «Выпилят» ли теперь и Шлосберга? Ну, или хотя бы задвинут куда-то? То есть поставил ли своим «вежливым демаршем» Шлосберг крест на своей федеральной карьере в «Яблоке»? На какой позиции он теперь окажется в списке? Ненавижу эту фразу, но произнесу: «Запасаемся попкорном».
А я продолжаю. На однозначно позитивной ноте. На вчерашнем заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Михаил Ведерников предложил отменить запрет на посещение досуговых развлекательных учреждений, за исключением ночных клубов. Кроме того, общепиту дадут возможность работать до полуночи. «Для отрасли это принципиально важно», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Теперь можно смело спеть знаменитую песню британского ансамбля «Смоки» про жизнь и неслучившуюся любовь в кафе «I'll meet you at midnight» - «Я встречу тебя в полночь».
Это шутка, а если говорить всерьез, то страна, и Псковщина, в частности, постепенно выходит из карантина. Вот и спортивные соревнования вместе со зрителями (при соблюдении всех мер безопасности, разумеется) уже разрешили проводить, а в Удмуртии и Чечне даже предложили отменить масочный режим. У нас до такого послабления еще не додумались, но статистика внушает всё больший оптимизм: за последние две недели заболеваемость снизилась на 30%. Цитирую руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука: «…за последние две недели зарегистрировали 1544 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 1127 случаев (или в 2, 7 раза) меньше, чем за предыдущие две недели».
Если дело так дальше пойдет, да еще и при массовой вакцинации, к лету, глядишь, мы с этой заразой и покончим. Если, конечно, не возникнет некая мифическая «третья волна», которую предсказывали еще в начале эпидемии, но тут все-таки остается надежда на нашу чудодейственную вакцину «Спутник V», которую вроде уже признали в такой развитой стране как Австрия, во всяком случае канцлер Себастьян Курц заявил, что готов привиться российским «Спутником», если вакцину зарегистрируют в Евросоюзе.
И я завершаю. Очередная полемика вокруг продукции отечественного кинопрома: – соцсети и ЮТуб полнятся репликами и роликами вокруг фильма «Зоя», посвященного жизни и подвигу Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Сам я, признаюсь, фильм не смотрел, поэтому о его художественных достоинствах или недостатках лучше промолчу, а вот что касается интерпретации истории, то тут совсем другое дело – всем есть, что добавить к этой давней истории, тем более что сюжет этот долгоиграющий.
Напомню, что еще в 2016 году карикатурист и психиатр Андрей Бильжо в беседе с изданием «The Insider» заявил, что расскажет «страшную, крамольную вещь, которая взорвет интернет». И взорвал. Рассказом о том, что, оказывается, никакого подвига и не было, а был психиатрический диагноз. Дескать, Зоя страдала шизофренией, и молчание девушки под пытками объяснялось не мужеством, а цитирую: «кататоническим ступором с мутизмом, когда человек с трудом двигается, выглядит застывшим и молчит. Этот синдром был принят за подвиг и молчание Зои Космодемьянской».
Вот именно это чудовищное выступление Бильжо и вызвало гнев и возмущение патриотической, назовем ее так, общественности, было названо «диффомацией Великой Победы», «посягательством на память о героях и народном подвиге», и как ответ всяким Бильжо и прочим либерастам 27 ноября 2016 года тогдашний министр культуры России Владимир Мединский озвучил идея создания художественного фильма под рабочим названием «Страсти по Зое».
Инициатором создания фильма выступило «Российское военно-историческое общество». Работа над проектом началась в 2017-м году. Режиссером должен был выступить маститый Егор Кончаловский, сын знаменитого Андрея Кончаловского, но потом что-то пошло не так, и Кончаловский и его команда ушли из проекта. В кино, впрочем, такое случается сплошь и рядом, а зрителю важен результат.
Так вот, судя по реакции большинства видеоблогеров, среди которых много известных историков, фильм, мягко скажем, не получился.
Самая главная претензия – фильм неправдоподобный, он искажает реальную историю, и такое не прощается. И это при том, что создавалось кино как бы из лучших побуждений – прославить Зою и ее мученический подвиг. Но получилось, как обычно, - дешево, бездарно и нелепо. Не стану, однако, уподобляться тем, кто Пастернака не читал, но говорит, и призываю всех составить собственное впечатление о фильме, пока он еще в прокате.
На этом всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!
Александр Донецкий