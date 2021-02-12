Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
что происходит на «Экокабеле»?
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
ФОКОТ в народ
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Общество 12.02.2021 07:061 115 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области 12.02.2021 18:570 Псковичка победила в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года» 12.02.2021 18:420 «Акценты» Донецкого: «Яблочные» разборки, выход из карантина и страсти по Зое 12.02.2021 18:300 Псковичам предлагают скидки на ярмарке в «Акваполисе» 12.02.2021 18:240 «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите минимального дохода должников 12.02.2021 18:103 Молодежный парламент выбирал между Днем Святого Валентина и Днем Петра и Февронии
 
 
 
Самое популярное 09.02.2021 17:3011 Отложенная смерть может ждать выздоровевших от коронавируса 07.02.2021 15:508 Главврач Псковской областной больницы привлечен к ответственности из-за вертолетной площадки 08.02.2021 07:021 В Гидрометцентре предупредили жителей Северо-Запада об опасном явлении 07.02.2021 16:352 Незаконную автомойку демонтируют в Псковской области 10.02.2021 10:4313 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Акценты» Донецкого: «Яблочные» разборки, выход из карантина и страсти по Зое

12.02.2021 18:42|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Яблочное пюре. Чем закончится переписка лидеров партии «Яблоко»?
I'll meet you at midnight. Псковскому общепиту предоставили право работать до полуночи.
Байопик раздора. Фильм про героиню Великой Отечественной войны Зою Космодемьянскую вызвал острую дискуссию.

Начнем наш выпуск с главной политологической темы недели – дискуссии вокруг программной статьи отца-основателя и до сих пор неофициального лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского «Без путинизма и популизма», вышедшей 6 февраля. Публикация уже в воскресенье взорвала политический сегмент Фейсбука и Телеграма, поскольку Явлинский в своей статье, если назвать вещи своими именами, прямо выступил против Навального, ибо под термином «популизм» Явлинский и имел в виду «навальнизм».

Вообще, привычка выражать свои мысли крайне витиевато и пространно часто играет с либеральными публицистами злую шутку. Народ обычно устает на пятом абзаце и недоумевает, высказывая претензию автору: «Сам-то понял, что хотел сказать?». Но тут все всё поняли правильно. Если отбросить все эти сюси-пуси, статья Явлинского называется «ПРОТИВ путинизма и навальнизма». И если с первым, в принципе, все понятно: «кровавый режим», «бункер», «дворец» и тыры-пыры, о чем тут вообще можно спорить? То вот вопрос отношения Явлинского лично к Навальному и навальнизму тут же порвал пуканы у всей фейсбучной либерды. Самая мягкая оценка позиции Явлинского выражалась словом «ренегат», а более резкие оценки оставим на совести возмущенных бандерлогов: уж они умеют «отъабьюзить» оппонента.

Распространенное мнение: Явлинский решил обеспечить себе и «Яблоку» то ли гарантированное место в Госдуме, то ли 3% голосов, то есть вожделенное госфинансирование, в связи с чем, возможно, пошел на сговор с Кремлем и выступил в одном ансамбле с путинскими пропагандистами типа Соловьева и Шейнина. Вот, они уже его цитируют в своих эфирах. Однако, как полагают многие, зря надеется: могут и кинуть. И останется Явлинский один, проигравший, на огрызках былой репутации.

В этой ситуации все, но прежде всего радикальные яблочники, ждали от своего гуру Льва Шлосберга какой-то реакции.

Ведь как раз псковский депутат Шлосберг в январе использовал возвращение и арест Навального на полную катушку, всячески ловил хайп, ловко «оседлал» протестные настроения в Пскове и, разумеется, имея в виду грядущую кампанию по выборам депутатов Госдумы и регионального парламента, успешно набирал политические очки.

Даже успел за пиццей в «маму Рому» прогуляться, породив очередной мем «Шлосберг и пицца», а тут вдруг такой грандиозный «упс» и «эпик фейл». Шлосберг явно оказался в позиции под названием «раскоряка» - между молодыми обозленными навальнистами, с которыми весь январь заигрывал, и старым лидером своей партии, системную поддержку которой перед выборами тоже терять ой как не хочется. Вот как тут изобразить и сымитировать «политическую девственность», которую за четверть века в активной политике потерял уже тысячу раз?

Ждали «ответки» Шлосберга долго, и дождались… Ну что, можно сказать? Если перефразировать известную фразу Ленина, по существу вроде верно, а по форме – издевательство. Витиевато, мягко, беспрерывно делая «ку» и не вынимая из ноздрей «цака». Умеет все-таки Лев Маркович, вытанцовывая книксены, просочиться между струйками, и ваших вроде как ублажить, и нашим подмахнуть, хотя в целом, надо признать, позиция довольно внятная и напоминает уговоры престарелого родственника: «Григорий Ляксеич, ну, не надо было так. Зачем? У нас тут своя жизнь, своя движуха, свои интересы с навальнистами. А ты взял и всё испортил. Но ты не бойся, мы до конца останемся с тобой, ты нам еще нужен». Вот как-то так.

Однако несмотря на витиеватость стиля, сторонники Явлинского все поняли правильно, а еще, возможно, посмотрели во вторник очередной эфир Шлосберга в ЮТубе, главная мысль которого очень хорошо сформулирована в заголовке: «Не сотвори себе… кумира?» Нет, не сотвори себе Явлинского, как бы намекнул нам Шлосберг. У нас, мол, тут в «Яблоке», в отличие от «ЕР», полная демократия, и каждый имеет право на свое мнение, и отец-основатель, и «молодая шпана, что сотрет нас с лица Земли».

За отцами и за «шпаной», как водится, не задержалось. На Шлосберга посыпались письма, сначала от этих самых анонимных «сторонников Явлинского», потом от одного из старожилов «Яблока» Сергея Иваненко, с одним, собственно, тезисом: «Лев, ты не прав». Шлосберг уже успел и Иваненко ответить, словом, написался если не целый эпистолярный роман, то повесть – точно, «Повесть о Леве и Грише, и о том, как они позициями мерялись».

Отдельная песня – это битва эпиграфов. Каждый яблочник, сочиняя очередную эпистолу, обязательно должен ввернуть какую-то особо значимую цитату.

Явлинский начал с известной фразы философа Мераба Мамардашвили, сказанную в 1989-м году: «Если мой народ пойдет за Гамсахурдиа, я пойду против своего народа». Что такое? Какой, к дьяволу, Гамсахурдиа?

Гамсахурдиа, напомню, известный грузинский писатель, диссидент, националист, и фразу Явлинского надо понимать так: «Если мои избиратели пойдут за Навальным, я буду против своих избирателей». Что, собственно, Явлинский в своем опусе и продемонстрировал, фактически солидаризировавшись с пропагандистами Кремля.

В свою очередь, Шлосберг выбрал фразу из «Реквиема» Ахматовой: «Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был». То есть недвусмысленно дал понять, что он с избирателями, которые симпатизируют Навальному.

Иваненко в послании Шлосбергу выбрал цитату из «Дракона» Евгения Шварца: «Умоляю вас — вызовите его на бой. Он, конечно, убьёт вас, но пока суд да дело, можно будет помечтать, развалившись перед очагом, о том, как случайно или чудом, так или сяк, не тем, так этим, может быть, как-нибудь, а вдруг и вы его убьёте».

Вы что-нибудь понимаете? Кто тут, в этой литературной шараде, Дракон, кто Ланцелот? Путин? Навальный? Шлосберг? Поди, разберись без поллитры. Шлосберг ответил Иваненко очередным «посланием к коринфянам» с эпиграфом из стихотворения Вознесенского «Ностальгия по настоящему»: «Хлещет чёрная вода из крана, / хлещет рыжая, настоявшаяся, / хлещет ржавая вода из крана. / Я дождусь — пойдет настоящая».

То есть яблочники затроллили друг друга до полного бреда, до психической атаки, и я оттого всё это цитирую, чтобы показать: «А! Каковы демократы! Красиво идут! Интеллигенция! В стране заведено 90 уголовных дел по итогам протеста, а они друг в друга Шварцами да Вознесенскими тыкают».

Да, а завершил эту всю поэтическую бодягу сам Явлинский, публиковав вчера вторую статью, в которой уже прямо обвинил Навального в том, что он, во-первых, Гапон, то есть провокатор, а во-вторых – чистый национал-социалист, и «Яблоку» с ним не по пути.

Назвал всю эту свою отповедь тире проповедь Явлинский строчкой из стихотворения Александра Галича: «Вот так просто попасть в палачи: промолчи!». А Явлинский молчать не собирается, и не намерен быть палачом своего народа. То же самое, только еще резче он повторил во вчерашнем эфире «Эха» в программе «Тузы». Послушайте, убедитесь сами.

И что получается? А то, что позиция Явлинского однозначна и непоколебима: Навальный – нацик и популист, его «Умное голосование» - полная дурь и фуфло, и тот факт, что он сейчас на нарах, не заставит молчать истинного демократа и либерала, каковым считает себя Явлинский, а вот товарищи (типа Шлосберга) глубоко заблуждаются.

Извините, что не удалось раскрыть тему в двух абзацах, и опять получилось «много слов», но их излишне, чересчур «много» не только у меня, а у всех участников развернувшейся полемики. Однако тут остается один вопрос: Шлосберг, пусть с книксенами и экивоками, но попёр на лидера, и вот теперь интересно, что будет? Последуют какие-то оргвыводы относительно Шлосберга в политсовете партии?

У нас есть примеры, когда деятели, пошедшие вразрез с генеральной линией партии, которую явно представляет Явлинский, в итоге были из «Яблока» успешно «выпилены» лишними дольками – тот же Навальный, Илья Яшин, Кац. «Выпилят» ли теперь и Шлосберга? Ну, или хотя бы задвинут куда-то? То есть поставил ли своим «вежливым демаршем» Шлосберг крест на своей федеральной карьере в «Яблоке»? На какой позиции он теперь окажется в списке? Ненавижу эту фразу, но произнесу: «Запасаемся попкорном».

А я продолжаю. На однозначно позитивной ноте. На вчерашнем заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Михаил Ведерников предложил отменить запрет на посещение досуговых развлекательных учреждений, за исключением ночных клубов. Кроме того, общепиту дадут возможность работать до полуночи. «Для отрасли это принципиально важно», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Теперь можно смело спеть знаменитую песню британского ансамбля «Смоки» про жизнь и неслучившуюся любовь в кафе «I'll meet you at midnight» - «Я встречу тебя в полночь».

Это шутка, а если говорить всерьез, то страна, и Псковщина, в частности, постепенно выходит из карантина. Вот и спортивные соревнования вместе со зрителями (при соблюдении всех мер безопасности, разумеется) уже разрешили проводить, а в Удмуртии и Чечне даже предложили отменить масочный режим. У нас до такого послабления еще не додумались, но статистика внушает всё больший оптимизм: за последние две недели заболеваемость снизилась на 30%. Цитирую руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука: «…за последние две недели зарегистрировали 1544 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 1127 случаев (или в 2, 7 раза) меньше, чем за предыдущие две недели».

Если дело так дальше пойдет, да еще и при массовой вакцинации, к лету, глядишь, мы с этой заразой и покончим. Если, конечно, не возникнет некая мифическая «третья волна», которую предсказывали еще в начале эпидемии, но тут все-таки остается надежда на нашу чудодейственную вакцину «Спутник V», которую вроде уже признали в такой развитой стране как Австрия, во всяком случае канцлер Себастьян Курц заявил, что готов привиться российским «Спутником», если вакцину зарегистрируют в Евросоюзе.

И я завершаю. Очередная полемика вокруг продукции отечественного кинопрома: – соцсети и ЮТуб полнятся репликами и роликами вокруг фильма «Зоя», посвященного жизни и подвигу Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Сам я, признаюсь, фильм не смотрел, поэтому о его художественных достоинствах или недостатках лучше промолчу, а вот что касается интерпретации истории, то тут совсем другое дело – всем есть, что добавить к этой давней истории, тем более что сюжет этот долгоиграющий.

Напомню, что еще в 2016 году карикатурист и психиатр Андрей Бильжо в беседе с изданием «The Insider» заявил, что расскажет «страшную, крамольную вещь, которая взорвет интернет». И взорвал. Рассказом о том, что, оказывается, никакого подвига и не было, а был психиатрический диагноз. Дескать, Зоя страдала шизофренией, и молчание девушки под пытками объяснялось не мужеством, а цитирую: «кататоническим ступором с мутизмом, когда человек с трудом двигается, выглядит застывшим и молчит. Этот синдром был принят за подвиг и молчание Зои Космодемьянской».

Вот именно это чудовищное выступление Бильжо и вызвало гнев и возмущение патриотической, назовем ее так, общественности, было названо «диффомацией Великой Победы», «посягательством на память о героях и народном подвиге», и как ответ всяким Бильжо и прочим либерастам 27 ноября 2016 года тогдашний министр культуры России Владимир Мединский озвучил идея создания художественного фильма под рабочим названием «Страсти по Зое».

Инициатором создания фильма выступило «Российское военно-историческое общество». Работа над проектом началась в 2017-м году. Режиссером должен был выступить маститый Егор Кончаловский, сын знаменитого Андрея Кончаловского, но потом что-то пошло не так, и Кончаловский и его команда ушли из проекта. В кино, впрочем, такое случается сплошь и рядом, а зрителю важен результат.

Так вот, судя по реакции большинства видеоблогеров, среди которых много известных историков, фильм, мягко скажем, не получился.

Самая главная претензия – фильм неправдоподобный, он искажает реальную историю, и такое не прощается. И это при том, что создавалось кино как бы из лучших побуждений – прославить Зою и ее мученический подвиг. Но получилось, как обычно, - дешево, бездарно и нелепо. Не стану, однако, уподобляться тем, кто Пастернака не читал, но говорит, и призываю всех составить собственное впечатление о фильме, пока он еще в прокате.

На этом всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к появлению в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем?
В опросе приняло участие 376 человек
12.02.2021, 19:030 Губернатор Ведерников призвал подчиненных избавляться от «плохой и вредной привычки» 12.02.2021, 19:030 «Моглино» и «Титан-Полимер» приняли участие в заседании бизнес-объединения «Деловая Россия» 12.02.2021, 18:570 Псковичка победила в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года» 12.02.2021, 18:420 «Акценты» Донецкого: «Яблочные» разборки, выход из карантина и страсти по Зое
12.02.2021, 18:300 Псковичам предлагают скидки на ярмарке в «Акваполисе» 12.02.2021, 18:240 «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите минимального дохода должников 12.02.2021, 18:210 В Псковской области объявлен аукцион на перемещение задержанного транспорта 12.02.2021, 18:140 «Фольксваген» и «Киа» столкнулись напротив здания прокуратуры
12.02.2021, 18:103 Молодежный парламент выбирал между Днем Святого Валентина и Днем Петра и Февронии 12.02.2021, 18:060 Как ЦУР Псковской области помогает жителям региона 12.02.2021, 17:570 Два ДТП произошли на площади Ленина в Пскове 12.02.2021, 17:510 «Прямой диалог»: представители «Детских деревень SOS» будут работать в Пскове с 15 февраля
12.02.2021, 17:420 Оформить права на недвижимость по экстерриториальному принципу теперь можно в МФЦ 12.02.2021, 17:370 Опять пробка: на Ольгинском мосту в Пскове столкнулись два автомобиля 12.02.2021, 17:340 260 флаконов ароматических отдушек не прошли таможенный контроль в Псковской области 12.02.2021, 17:290 Юрий Семенов побеждает на праймериз «Единой России» в Порховском районе
12.02.2021, 17:270 Псковский театр драмы объявил акцию ко Дню всех влюбленных 12.02.2021, 17:200 Пскович погасил долг для продажи гаражных боксов 12.02.2021, 17:127 Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века 12.02.2021, 17:051 500 рублей за жилье для педагога
12.02.2021, 17:040 Названы районы с самой низкой собираемостью взносов на капремонт в Псковской области 12.02.2021, 17:000 Установлена личность мужчины, скончавшегося у вокзала в Пскове 12.02.2021, 16:540 Депутаты не видят заслуг главы Пустошкинского района в решении вопроса с хлебокомбинатом 12.02.2021, 16:470 Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19
12.02.2021, 16:400 Как крупные промышленные предприятия следуют принципам экоответственности 12.02.2021, 16:300 Василий Осипов: Стопроцентное исполнение планов - реалистичная задача для псковского фонда капремонта 12.02.2021, 16:160 Пскович взломал офис в центре города и украл шесть ноутбуков 12.02.2021, 16:122 В ЦБ заявили о необходимости постепенного сворачивания программы льготной ипотеки
12.02.2021, 16:090 За три года НПФ «Открытие» выплатил пенсионерам более 28,6 млрд рублей 12.02.2021, 15:560 Житель Дедовичей осквернил новогоднюю елку и избил собутыльника стулом 12.02.2021, 15:454 И. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» назначен Сергей Иванов 12.02.2021, 15:440 Собак и кошек не пропустили через границу в Псковской области из-за шарпея без микрочипа
12.02.2021, 15:360 Пскович попал под суд за кражу мужских часов с барной стойки 12.02.2021, 15:283 Для решения проблемы жесткой воды в Пскове понадобится 850 млн рублей 12.02.2021, 15:271 Только в феврале псковичи могут купить «Шевроле Нексия» с выгодой до 60 000 рублей 12.02.2021, 15:231 Пскович заварил дверь магазина после бессонных ночей под вой сигнализации
12.02.2021, 15:222 Три многоквартирных дома в Пскове строятся с нарушением сроков 12.02.2021, 15:190 В Дновском районе восстанавливают сани в рамках проекта «Ожившая история» 12.02.2021, 14:580 Великолучанка убила сожителя из-за еды и лишилась свободы на 7 лет 12.02.2021, 14:540 «Дом Советов» с Василием Осиповым. ВИДЕО
12.02.2021, 14:492 У цыпленка в Псковской области нашли возбудителя опасной болезни 12.02.2021, 14:301 Помощник по дому украл у пожилой великолучанки 50 тысяч рублей 12.02.2021, 14:160 Льготная ипотека восстановила упавший на 40% спрос на жилье в Псковской области 12.02.2021, 14:150 Рыночек порешали
12.02.2021, 14:143 Михаил Ведерников раскритиковал районы за неактивность в заключении контрактов по нацпроекту 12.02.2021, 14:100 Шесть станций в Пскове будут проводить техосмотр автобусов под контролем ГИБДД 12.02.2021, 13:450 Специалист банка «Открытие» дал прогноз по ипотечным ставкам в России 12.02.2021, 13:350 В ближайшие два года в Псковской области ускорят расселение из ветхого жилья
12.02.2021, 13:300 Печерянин избил девушку и отобрал у нее золотое кольцо 12.02.2021, 13:243 Факты коррупции выявили в областном комитете по управлению госимуществом 12.02.2021, 13:191 Россияне уверены, что сохранят семью до старости и накопят на пенсию - опрос 12.02.2021, 13:090 Псковские фермеры выращивают тысячи цветов к 8 Марта
12.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Василием Осиповым 12.02.2021, 12:540 Псковичи могут выиграть iPhone 12 на ярмарке 12.02.2021, 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове 12.02.2021, 12:370 Блошиный дерматит и грибок: псковская ветлаборатория поделилась итогами работы в январе
12.02.2021, 12:333 Писатель Пелевин встретится в Пскове с читателями 12.02.2021, 12:290 В России появятся два СП с участием Мегафона в сфере платежей и финансовых услуг 12.02.2021, 12:242 Противокоронавирусные ограничения в Псковской области продлены до 28 февраля 12.02.2021, 12:130 Проект «100 вопросов о ЖКХ» запустили в соцсетях псковские единороссы
12.02.2021, 12:070 Жители Невеля мерзли в своих квартирах при +8 12.02.2021, 12:040 Псковская гордума не смогла избрать председателя комитета по земельным ресурсам 12.02.2021, 12:010 Главврач онкодиспансера рассказал о доступности медуслуг для псковичей 12.02.2021, 12:000 СНГБ рассказал о плюсах корпоративных карт
12.02.2021, 11:421 Псковская гордума согласовала обмен участков для строительства новой школы 12.02.2021, 11:351 Уникальный концерт состоится завтра в Великих Луках 12.02.2021, 11:280 На оснащение детсада на Алехина из бюджета Пскова выделят 4 млн рублей 12.02.2021, 11:220 До 150 возросло число жертв коронавируса в Псковской области
12.02.2021, 11:140 Великолукские росгвардейцы поймали алиментщика 12.02.2021, 11:131 В Пскове от продажи муниципального имущества планируется получить более 6 млн рублей 12.02.2021, 11:030 Началась видеотрансляция пресс-конференции с главврачом Псковского онкодиспансера 12.02.2021, 11:010 Киносеанс в псковском кинотеатре прервался из-за сработавшей пожарной сигнализации
12.02.2021, 10:570 Житель Бежаницкого района обманул продавца и украл его автомобиль 12.02.2021, 10:553 Депутаты разошлись во мнениях по поводу назначения Сергея Колосова зампредом соцкомитета 12.02.2021, 10:505 Причиной огромной пробки в Пскове стала попытка уйти от столкновения 12.02.2021, 10:465 Денис Иванов избран зампредом комитета гордумы по стратегическому планированию
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.