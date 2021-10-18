Общество

Проверки масочного режима продолжаются в автобусах и на остановках в Пскове. ФОТО

В Пскове продолжаются проверки соблюдения масочного режима, в том числе в общественном транспорте. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 18 октября сотрудники регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству при содействии УМВД России по городу Пскову проверили наличие средств защиты от вирусов на лицах пассажиров.

Проверки проходили в городских и пригородных автобусах, следующих через площадь Ленина и остановку «ул. Петровская». Сотрудники дорожного комитета фиксировали на видео выход пассажиров из общественного транспорта и составляли административные протоколы в отношении нарушителей масочного режима. Кроме того, проверка прошла в салоне автобуса во время движения.

В итоге было выявлено несколько нарушений. В основном без защитных масок ехали юноши и девушки, и в их отношении проверяющие составили протоколы об административных правонарушениях, которые передадут на рассмотрение в суд.

При виде полицейских некоторые прохожие и ожидающие автобус псковичи интересовались, что происходит.

Напомним, рейды проводятся в соответствии с предписанием главного санитарного врача региона о соблюдении противоэпидемических мер.